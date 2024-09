Bereits vor einigen Wochen hatten die Veranstalter des Blauen Panthers die diesjährigen Nominierten in den Schauspiel-Kategorien bekanntgegeben (DWDL.de berichtete). Nun steht auch fest, welche Produktionen auf einen Preis als Beste Serie hoffen können. Nominiert sind demnach "Die Zweiflers" (Turbokultur für ARD), "Liebes Kind" (Constantin Television für Netflix) und "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" (UFA Fiction für Prime Video).

Die drei Serien sind jeweils auch für einen Deutschen Fernsehpreis nominiert, hier findet die Verleihung Ende September statt. Messen müssen sie sich dort außerdem noch mit "Deutsches Haus" und "Push", diese Produktionen von Disney+ und ZDFneo haben es beim Blauen Panther dagegen nicht auf die Nominierungsliste geschafft.

Der Blaue Panther wird von der Bayerischen Staatsregierung vergeben, in diesem Jahr gibt’s erstmals auch eine Kategorie Social Media. Medienminister Florian Herrmann sagt: "Als großer Serienfan bin ich von den heutigen Nominierungen für den Blauen Panther besonders begeistert. Die Jury hat drei hochwertige Serien ausgewählt, die die Zuschauer auf ganz unterschiedliche Art und Weise in ihren Bann ziehen. Von einer meisterhaften Mischung aus Drama und Komödie, die das Leben einer jüdischen Familie in Deutschland porträtiert, über eine Geschichte mit nie abreißendem Spannungsfaden, die die düsteren und emotionalen Untiefen der menschlichen Psyche gekonnt auslotet bis hin zu einem modernen Märchen in einer illustren Collegewelt mit allen Höhen und Tiefen der Gefühlswelt eines Teenagers."

Der TV- und Streaming-Preis wird am 23. Oktober in der BMW Welt vergeben, durch die Preisverleihung führt Steven Gätjen. An seiner Seite steht dann Kabarettistin Eva Karl Faltermeier. Das BR Fernsehen zeigt die Verleihung am 23. Oktober ab 22:45 Uhr, außerdem steht die Sendung dann auch in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.