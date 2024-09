Wenn "Dexter: Original Sin" im Dezember seine Premiere feiert, dann werden "Dexter"-Fans auch hierzulande direkt einschalten können. Wie am Freitag bekannt wurde, läuft die Prequel-Serie auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab dem 13. Dezember bei Paramount+. Die zehnteilige Thriller-Serie erzählt die Geschichte des titelgebenden Serienmörders in Ausbildung und wie er zu der Person wurde, die das Publikum aus der erfolgreichen Showtime-Serie kennt.

Die neue Serie spielt im Jahr 1991 in Miami und damit 15 Jahre vor "Dexter". Da er seinen blutrünstigen Drang nicht länger ignorieren kann, muss Dexter lernen, ihn zu kontrollieren. Unter der Aufsicht seines Vaters Harry übernimmt er einen Kodex, der ihm helfen soll, Menschen zu finden und zu töten, ohne ins Visier der Strafverfolgungsbehörden zu geraten.

Die Hauptrolle übernimmt Patrick Gibson. Zum Cast von "Dexter: Original Sins" gehören darüber hinaus unter anderem Patrick Dempsey, Molly Brown, James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson und Sarah Michelle Gellar. Showrunner Clyde Phillips ("Dexter", "Nurse Jackie") steht zusammen mit Showtime Studios und Counterpart Studios hinter Serie, die von Robert Lloyd Lews ("The Lincoln Lawyer" produziert wird. Weitere Executive Producer sind Scott Reynolds ("Jessica Jones"), Michael C. Hall, der in der Original-Serie den Serienmörder spielte, Mary Leah Sutton ("Resident Evil"), Tony Hernandez ("Emily in Paris") und Lilly Burns ("Matrjoschka"). Regie führt Michael Lehmann ("Heathers").

Und auch Michael C. Hall wird künftig noch einmal in die Rolle des Dexter Morgan schlüpfen - als Hauptdarsteller in "Dexter: Resurrection" die Hauptrolle. Hier bleibt allerdings noch die Frage zu klären, welchen Kniff die Autoren eigentlich anwenden werden, um Dexter in der neuen Serie wieder zum Leben zu erwecken, schließlich schien er am Ende von "Dexter - New Blood" ja gestorben zu sein. Michael C. Hall stellte im Interview mit "Variety" aber in Frage, ob Dexters Tod wirklich bestätigt sei. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer, dass es da draußen wirklich kalt ist", wurde Hall vor einigen Monaten zitiert.