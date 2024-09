Der Deutsche Schauspielpreis in der Kategorie Dramatische Hauptrolle geht in diesem Jahr an Johanna Gastdorf für "Eher fliegen hier UFOs" sowie an Franziska Hartmann für "Monster im Kopf". Verliehen wurde er am Freitagabend vor rund 600 Gästen in Berlin. Ebenfalls eine Auszeichnung erhielten Lore Stefanek ("Schlamassel"). Sie wurde für die beste dramatische Nebenrolle geehrt.



Alle Gewinnerinnen und Gewinner in der Übersicht.



Dramatische Hauptrolle (6 Nominierte, 2 Auszeichnungen)

Valerie Neuenfels (ehemals Koch) in "Der Fall Marianne Voss"

Johanna Gastdorf in "Eher fliegen hier UFOs"



Birgit Minichmayr in "Mit einem Tiger schlafen"

Franziska Hartmann in "Monster im Kopf"



Thorsten Merten in "Nackt über Berlin"

Lars Eidinger in "Zeit Verbrechen"

Dramatische Nebenrolle (4 Nominierte, 1 Auszeichnung)

Nicolas Garin in „Aufgestaut“

Markus John in „Eher fliegen hier UFOs“

Corinna Kirchhoff in „Paradise“

Lore Stefanek in „Schlamassel“

Komödiantische Rolle (4 Nominierte, 1 Auszeichnung)

Jing Xiang in "Beasts like us"

Merlin Sandmeyer in "Die Discounter" (Staffel 3)

Laura Tonke in "Sexuell verfügbar"

Dela Dabulamanzi in "The Woddafucka Thing"

Episodische Rolle (4 Nominierte, 1 Auszeichnung)

Franziska Junge in "Notruf Hafenkante - Abschied"

Susanne Bredehöft in "SOKO Köln - Der Sturm op et Rodhuus"

Julischka Eichel in "SOKO Leipzig - Fürchte dich nicht"

Andreas Anke in "SOKO Leipzig - Schatten der Vergangenheit"

Duo (3 nominierte Paare, 1 Auszeichnung)

Lorenzo Germeno & Anh Khoa Tran in "Nackt über Berlin"

Hannah Schiller & Katja Riemann in "RESET - Wie weit willst du gehen?"

Bjarne Mädel & Katrin Wichmann in "Sörensen fängt Feuer"

Nachwuchs (4 Nominierte, 1 Auszeichnung)

Bogdan Iancu in "Der Bremerhaven-Krimi. Tödliche Fracht"

Luise von Stein in "Everyone is f*cking crazy"

Florian Geißelmann in "Wer wir sind"

Samuel Benito in "Zeit Verbrechen"

Starker Auftritt (4 Nominierte, 1 Auszeichnung)

Kübra Sekin in "Die Chefin - Millionen Gründe"

Andrei Viorel Tacu in "Die Notärztin - Undank"

Jonas Stenzel in "Everyone is f*cking crazy"

Maximilian Scheidt in "Polizeiruf 110 – Diebe"

Synchronpreis Die Stimme (3 Nominierte, 1 Auszeichnung)