Auf der Suche nach einer erfolgreichen Programmierung in der 14-Uhr-Stunde wird Vox in naher Zukunft auf eine Farbe setzen, die schon ausführlich im Programm präsent. Es wird noch länger amerikanische Lizenzware beim Sender zu sehen gaben. Erst zuletzt hatte sich der Sender um 14 Uhr von "Full House – Familie XXL" getrennt – und setzt derzeit auf Wiederholungen der eigentlich für RTL produzierten "Verklag mich doch"-Neuauflage. Ein spannender Zug, lief die Produktion einst ja genau diesem Sendeplatz bei Vox.

Doch die ersten Quoten der Scripted Reality fielen ernüchternd aus. Am Montag dieser Woche waren magere 2,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe das höchste der Gefühle, am Dienstag landeten beide Folgen bei 1,5 Prozent und am Mittwoch nun fiel die um 14:30 Uhr gestartete Episode sogar auf bodenlose 0,3 Prozent Marktanteil. Entsprechend ist die nächste Änderung also schon in Sicht. Aktuell soll sie ab dem 14. Oktober greifen – wobei ein früherer Zeitpunkt vermutlich nicht ausgeschlossen ist.



Konkret plant Vox, die "CSI"-Schiene nochmals auszuweiten – bis ran an die "Shopping Queen" um 15 Uhr. Die Spurensicherer sind dann täglich mit zehn Episoden am Stück bei Vox vertreten. Los geht es immer morgens um kurz vor sechs Uhr mit zwei Folgen des "CSI"-Ablegers aus New York. Dann schließen sich weitere Folgen des Original-"CSI" aus Las Vegas an. Ab kurz nach elf Uhr sind aktuell drei Ausgaben von "CSI: Miami" am Stück zu sehen – ab Mitte Oktober erhöht sich diese Zahl dann sogar auf vier Folgen.

Sollte dies eine dauerhafte Lösung sein, wäre das keine gute Nachricht für die deutsche Produktionsbranche. Zuletzt hatte Vox den Sendeplatz um 14 Uhr durchaus mit eigenen Formaten bespielt. Neben "Full House" gehörte da auch "Mein Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn?" dazu. Die Produktion lief bis dato letztmals im April 2024. Die in diesem Jahr gezeigten Episoden liefen allerdings schlechter als früher. Im Schnitt erreichten sie nicht mehr die Marke von fünf Prozent bei den klassisch Umworbenen.