Seit mehr als 25 Jahren auf Sendung, gehört "In aller Freundschaft" zu den absoluten Dauerbrennern im Ersten. Nun können Fans der Krankenhausserie noch einmal sehen, wie alles begonnen hat - und noch dazu kostenlos. Die ARD hat nun nämlich angekündigt, sämtliche Folgen von "In aller Freundschaft" in ihrer Mediathek veröffentlichen zu wollen.

Wie der öffentlich-rechtliche Sender mitteilte, werden alle Staffeln der von Saxonia Media produzierten Serie ab dem kommenden Dienstag zum Abruf bereitstehen. Seit dem Serienstart im Jahr 1998 wurden übrigens 49.027 Sendeminuten ausgestrahlt, was etwa 817 Stunden entspricht. Wenn man also acht Stunden pro Tag "In aller Freundschaft" sehen würde, könnte man alle Folgen an rund 102 Tagen schaffen, rechnet die ARD vor - und dürfte somit ganz nebenbei wohl auch auf eine hohe Verweildauer in der Mediathek hoffen.

Kuriose Randnotiz: Erst vor wenigen Wochen hatte auch ARD Plus angekündigt, seinen Nutzerinnen und Nutzern immerhin 19 Staffeln von "In aller Freundschaft" zur Verfügung zu stellen (DWDL.de berichtete). Bei ARD Plus handelt es sich allerdings um einen kostenpflichtigen Streamingdienst, während die klassische ARD-Mediathek ihre Inhalte frei Haus liefert.