am 24.09.2024 - 11:02 Uhr

Nachdem Joyn bereits im Juni eine Neuauflage von "Das Duell um die Geld" angekündigt hat, steht nun auch der Ausstrahlungstermin der neuen Folgen jener Spielshow fest, die einst aus der längst eingestellten ProSieben-Show "Circus HalliGalli" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hervorgegangen ist. Wie jetzt bekannt wurde, werden ab dem 4. November jeweils montags zwei neue Folgen auf der Streaming-Plattform veröffentlicht.

In insgesamt acht Episoden versuchen sich Joko und Klaas wieder an einer Mischung aus Quiz und Poker. Als Spielleiter fungiert, wie auch früher schon, Oliver Kalkofe. Als Gäste sind zum Auftakt "World Wide Wohnzimmer"-Zwilling Dennis Wolter, Rapper Sido und Moderatorin Hadnet Tesfai mit dabei, in der zweiten Folge spielen Musikerin Shrin David, Rapper Ski Aggu und Schauspielerin Jessica Schwarz mit.

Für den weiteren Verlauf der Staffel hat Joyn zudem die Teilnahme von Schauspielerin Palina Rojinski, Kabarettistin Hazel Brugger, Moderator Benni Wolter, Musiker Michi Beck, Schauspielerin Nilam Farooq, Schauspieler Edin Hasanovic, Comedian Till Reiners, Choreografin Nikeata Thompson, Musiker Sasha, Moderator Micky Beisenherz, Sängerin Lary, Moderator Steven Gätjen, Autorin Sophie Passmann, Entertainer Riccardo Simonetti, Twitch-Streamer Papaplatte, Moderatorin Jeannine Michaelsen und Autor Benjamin von Stuckrad-Barre in Aussicht gestellt.

"Mit neuen Folgen von 'Das Duell um die Geld' setzen wir erstmals eine ProSieben-Show mit Joko & Klaas als Joyn Original fort", sagte Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group, im Sommer "Dieser Schritt spiegelt unsere Content-Strategie perfekt wider." Produziert wird "Das Duell um die Geld" von Florida Entertainment.