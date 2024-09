Noch immer gibt es in den Tarifverhandlungen bei den Öffentlich-Rechtlichen keine Einigung. Und so treten viele Mitarbeitenden seit Monaten regelmäßig in den Streik, so auch an diesem Mittwoch. Seit der Nacht werden sowohl der NDR als auch der WDR von unter anderem Verdi und VRFF - Die Mediengewerkschaft bestreikt. Während der Arbeitsausstand im NDR bis 1:30 Uhr am Donnerstag andauern soll, will man die Arbeit im WDR erst in den frühen Morgenstunden am Donnerstag wieder aufnehmen.

Die Gewerkschaften rufen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von WDR Mediagroup, WDR Mediagroup Digital und ARD Plus zum "Solidaritätsstreik" auf. Vom Warnstreik betroffen ist darüber hinaus der Beitragsservice. In Köln treffen sich die Streikenden um 10 Uhr zu einer Kundgebung und auch in anderen WDR-Studiostädten soll es Treffen geben. In Hamburg ist beim NDR in Lokstedt um 12 Uhr eine Streikversammlung geplant.

Die Gewerkschaften fordern unisono 10,5 Prozent mehr Gehalt für die Angestellten und die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Laufzeit soll nach dem Wunsch der Gewerkschaften 12 Monate betragen. Die Sender haben in der Vergangenheit mehrfach betont, diese Forderungen nicht erfüllen zu wollen und können. Sie begründen das unter anderem damit, dass ihnen die KEF nicht so viel Geld für eine Erhöhung der Gehälter und Honorare zugestanden habe. Außerdem fürchten sie, dass der Rundfunkbeitrag ab 2025 nicht wie von der KEF vorgeschlagen steigt - das ist ein sehr realistisches Szenario.

Der NDR hatte den Gewerkschaften zuletzt eine Erhöhung der Honorare und Gehälter um 4,71 Prozent ab Oktober 2024 bis Ende 2025 vorgeschlagen. Ein drittes Jahr 2026 soll folgen, in dem die Tariferhöhung 2,46 Prozent beträgt - aber nur, wenn bis dahin die Rundfunkabgabe auch tatsächlich um 59 Cent erhöht worden sein sollte. Für die Gewerkschaften kommt das nicht infrage, sie stören sich insbesondere an der langen Laufzeit von 36 Monaten. Auf das TV-Programm hat der Streik vorerst noch keine Auswirkungen. Die Nachrichten im "ARD-Morgenmagazin" konnten am Mittwoch bis 8 Uhr regulär gesendet werden.

Neben WDR und NDR sind von den Streiks der vergangenen Monate auch andere ARD-Anstalten betroffen gewesen - und beim BR könnte demnächst ebenfalls die Arbeit niedergelegt werden. Bayerischer Journalisten-Verband, Verdi und Unisono stimmten ihre Mitglieder erst vor wenigen Tagen auf genau dieses Szenario ein. Unter der Überschrift "Macht Euch bereit für ein starkes Zeichen" kritisierten sie die Haltung des BR und stellten bereits einen weiteren Warnstreik in Aussicht. Dieser müsse den BR "effektiv und empfindlich treffen", drohen sie. Die Gewerkschaften fordern von ihren Mitgliedern, in den nächsten Tagen aufmerksam zu sein, denn zum Streik werde man kurzfristig aufrufen.