am 26.09.2024 - 10:41 Uhr

Am Mittwoch sind Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Fernsehpreis für die Moderation ihrer 24 Stunden ausgezeichnet worden (DWDL.de berichtete). Das Special entstand aus "Joko & Klaas gegen ProSieben", wo die beiden Entertainer damals gegen ihren Sender gewonnen hatten. Nun steht bereits die nächste Staffel der Show in den Startlöchern.

Wie ProSieben am Donnerstag angekündigt hat, geht’s ab dem 5. November weiter. "Joko & Klaas gegen ProSieben" wird dann wie gehabt immer dienstags zur besten Sendezeit zu sehen sein. Sollten Joko und Klaas gewinnen, erhalten sie 15 Minuten Live-Sendezeit, die sie am nächsten Tag um 20:15 Uhr einsetzen werden. Produziert wird "Joko & Klaas gegen ProSieben" von Florida Entertainment.

Auch in der neuen Staffel stellt ProSieben nicht nur die Spiele in der Show, sondern auch die Gegnerinnen und Gegner, die gegen Joko und Klaas antreten. Dieses Mal sind unter anderem Anke Engelke und Bastian Pastewka mit dabei - also die beiden Entertainer, die zuletzt bei Prime Video erstmals mit einer gemeinsamen Serie aufgeschlagen sind. Mit dabei sind darüber hinaus unter anderem auch noch Axel Stein, Paul Janke, Linda Zervakis, Marie-Louise Finck, Nilam Farooq, Janin Ullmann, Simon Gosejohann, Papaplatte, Florian David Fitz und Micky Beisenherz.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" gehört zu den großen Show-Hits von ProSieben, im Frühjahr kam die letzte Staffel auf durchschnittlich mehr als 16 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe (vorläufig gewichtet). Im Schnitt sahen etwas mehr als eine Million Menschen zu, das waren etwas weniger als zuletzt.