Mehr als drei Monate liegt die Ausstrahlung der letzten Folgen von "Köln 50667" bei RTLzwei inzwischen zurück. Doch komplett von der Bildfläche ist die Soap seither nicht verschwunden - stattdessen gibt es die Filmpool-Produktion seither bekanntermaßen mit neuem alten Twist auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen.

Wie viele Fans die Serie bei RTL+ erreicht, ist zwar nicht bekannt, doch in Köln scheint man mit den Abrufzahlen offensichtlich so zufrieden zu sein, dass inzwischen sogar die Dreharbeiten für eine zweite Streaming-Staffel von "Köln 50667" begonnen haben. Insgesamt 60 weitere Folgen entstehen derzeit, sodass der Nachschub mit einer wöchentlichen Ausstrahlungsdosis von zwei Episoden für mehr als ein weiteres halbes Jahr gesichert ist. Mit Jessica Huber - bekannt aus "Princess Charming" und dem "Sommerhaus der Stars" -, Vanessa Wittmann ("Ex on the Beach" und "Are You The One") sowie Bennet Pfeiffer sind drei neue Rollen mit dabei. Außerdem kehrt Jessi Faust, langjährigen Fans der Serie als "Chantal" bekannt, nach acht Jahren zurück zu "Köln 50667".

Die Ausstrahlung der zweiten Staffel soll übrigens bereits am 21. Oktober erfolgen, wie RTL+ am Freitag mitteilte. Zugleich nimmt der Streamingdienst bereits ab sofort eine Änderung am Ausstrahlungsrhythmus: Nach Angaben von RTL+ erscheinen die neuen "Köln 50667"-Folgen neuerdings nicht mehr montags und freitags, sondern montags und mittwochs.

Zugleich können sich Fans von "Köln 50667" mit Blick auf die Fortsetzung schon mal auf eine neue Location gefasst machen. Die neuen Folgen entstehen nämlich nicht nur in der Kölner Kunstbar, in der die Serie schon vor zehn Jahren spielte, sowie an weiteren bekannten Schauplätzen in der Domstadt, sondern auch auf Mallorca. Vor der Küste der Playa de Palma soll bereits ab dem kommenden Montag mit dem Serien-Cast gedreht werden.

Konkret wird sich das "Traumpaar" Kevin und Leonie in der Serie in ein neues Leben auf Mallorca stürzen. Kurz vor ihrem Abschied aus Köln taucht jedoch Kevins erste große Liebe Chantal wieder auf der Bildfläche auf und beschließt kurzerhand, die beiden nach Mallorca zu begleiten, um mit Kevin gemeinsam in einem Club zu arbeiten. Klar, dass sich dort eine "komplizierte Dreiecksgeschichte" anbahnt, die mit dem Auftauchen von Leonies neuem Verehrer Marco zudem eine weitere dramatische Wendung nehmen soll.