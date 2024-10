Erst in der vergangenen Woche war die versammelte deutsche TV-Branche bei der MMC zu Gast: Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises fand wie in den meisten Jahren im Kölner Studiokomplex Coloneum statt. Eines der Gesprächsthemen war dabei auch der Hausherr selbst, schließlich hatte die MMC in den Wochen zuvor für einige unerwartete Schlagzeilen gesorgt.

Nachdem Ende August bekannt geworden war, dass der nur wenige Monate amtierende CEO Dirk Schweitzer das Unternehmen bereits wieder verlassen hatte, folgten wenige Tage später weitere hochrangige Abgänge: CFO Björn Siecken war ebenfalls raus, Nico Roden, Geschäftsführer der MMC Studios in Köln, hatte nach mehr als 26 Jahren beim Unternehmen seine Kündigung eingereicht. Stattdessen war Stefan Hoff, bis Sommer 2022 langjähriger Geschäftsführer des lokalen Wettbewerber EMG Germany (ehemals Nobeo), als Neuzugang präsentiert worden.

Nun gibt es noch einmal eine neue Entwicklung an der MMC-Spitze, die zum 1. Oktober nun unter der Führung des von den MMC-Investoren Novum Captial als neuem CEO eingesetzten Sven Tischendorf neu aufgestellt wurde. Überraschend bleibt Nico Roden nun doch dauerhaft an Bord, wird weiterhin das gesamte TV- und Studiogeschäft inklusive des Design-Teams führen und so für Kontinuität sorgen.

Stefan Hoff kommt dennoch zusätzlich ebenfalls in die MMC-Führung und verantwortet ab sofort die Bereiche New Business, den Bühnenbau und die Broadcast-Technik. Zudem soll er wo sinnvoll und hilfreich auch Accounts im TV- und Studiogeschäft betreuen. Dritter im Bunde ist Bastie Griese, der auch weiterhin das Filmgeschäft führt, wo man sich künftig vor allem auf den Europäischen Markt konzentrieren will, in dem man hohes Wachstumspotential sieht.

Dem für die operativen Bereiche zuständigen Trio sowie Tischendorf, der laut Eigendarstellung auf der Website seiner Frankfurter Kanzlei act legal auf die "Beratung und Betreuung von M&A-Transaktionen, strukturellen Umstrukturierungen, Durchführung von Restrukturierungsprojekten und Vertretung bei Reorganisationen und anderen Sondersituationen" spezialisiert ist, fällt nach den letzten Wochen, die in der Branche einige Fragezeichen aufwarfen, nun zuallererst die Aufgabe zu, die MMC als wieder und weiter verlässlichen Partner zu präsentieren. Für die neue Aufstellung erhalte man jedenfalls bereits "starke Rückendeckung aus dem Kundenkreis und von vielen unserer weiteren wichtigen Partner", heißt es seitens MMC.