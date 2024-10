am 10.10.2024 - 10:55 Uhr

Schon vor zwei Jahren wurde bekannt, dass die Kölner Produktionsfirma Zeitsprung Pictures an einer deutschen Version der isrealischen Serie "Euphoria" arbeitet, die bereits mit großem Erfolg vom amerikanischen Pay-TV-Sender HBO adaptiert wurde (DWDL.de berichtete). Nun steht fest, dass Zeitsprung Pictures die Serie für RTL+ produzieren wird. Nur wenige Tage nach dem Start von "Ich bin Dagobert" setzt die Firma damit also das nächste Serien-Projekt für den Streamingdienst um.

Ähnlich wie das Original, soll "Euphorie" - so der deutsche Titel - auch hierzulande die Lebensrealität einer jungen Generation widerspiegeln. In der Serie geht es um die Irrungen und Wirrungen des Erwachsenwerdens in einer Welt, die scheinbar aus den Fugen geraten ist. Die Besetzung der jugendlichen Hauptrollen verspreche "zahlreiche spannende Neuentdeckungen", heißt es. Vor der Kamera stehen unter anderem Derya Akyol, Kosmas Schmidt, Sira Anna-Faal und Eren M. Güvercin.

Die Ausstrahlung bei RTL+ ist für das kommende Jahr geplant - und überhaupt geht jetzt alles ganz schnell, denn die Dreharbeiten für acht Folgen sind in Köln, im Ruhrgebiet und Umgebung bereits schon angelaufen und sollen bis Ende November abgeschlossen sein.

Headautor Jonas Lindt ("Druck") hat gemeinsam mit Paulina Lorenz ("Futur Drei", "Zeit Verbrechen ("Love by Proxy") und Raquel Kishori Dukpa ("Druck", "Zeit Verbrechen", "Love by Proxy") die Drehbücher geschrieben. Antonia Leyla Schmidt ("Hübsches Gesicht"), die ebenfalls ein Drehbuch verfasst hat, übernimmt gemeinsam mit André Szardenings ("Bulldog") die Regie. Die Bildgestaltung übernimmt Jonathan Ibeka ("Kleo 2"). Produzenten sind Michael Souvignier und Till Derenbach, Executive Producer ist Lennart Pohlig.