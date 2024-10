Jan Böhmermanns "Hallo Spencer"-Film wird an Weihnachten seine TV-Premiere feiern. Wie jetzt bekannt wurde, wird ZDFneo die Produktion am ersten Weihnachtsfeiertag, also am Mittwoch, den 25. Dezember, um 20:15 Uhr ausstrahlen. Im ZDF läuft er wenige Tage später - am 27. Dezember - um 23:45 Uhr. Wer nicht so lange warten möchte, kann "Hallo Spencer - Der Film" sogar bereits ab dem 23. November in der ZDF-Mediathek abrufen.

Der Film nach einem Drehbuch von Böhmermann, Elias Hauck und Tim Wolff basiert auf der gleichnamigen Puppenspielserie, von der der NDR zwischen Ende der 70er Jahre und 2001 insgesamt 275 Folgen produzierte. Hauptdarsteller in der neuen Verfilmung - "einer wahren Geschichte nach der fantatischen Welt von Winfried Debertin", wie es heißt, ist Rainer Brock. In weiteren Rollen sind unter anderem Olli Dittrich, Margarita Broich, Marina Galic, Jens Harzer, Victoria Trauttmansdorff und Sebastian Rudolph zu sehen.

Im Mittelpunkt steht Jakob Sesam (Rainer Bock), einstmals erfolgreicher Erfinder und das Mastermind hinter den Spencer-Geschichten, der nun 20 Jahre später in einer alten Disco lebt und arbeitet. Liebevoll kümmert er sich noch immer um seine Puppen und tritt mit ihnen bei Kindergeburtstagen und Familienfesten auf. Alles könnte so schön sein, wäre da nicht Peggy (Victoria Trauttmansdorff), die Besitzerin der alten Disco, die Jakob eigentlich noch nie richtig riechen konnte. Peggy hat ein Angebot für ebenjenes Grundstück, das sie unmöglich abschlagen kann: Disco weg, Altenheim drauf, Millionengewinn. Dafür muss Jakob Sesam raus und die Puppen müssen weg. Gemeinsam mit seiner langjährigen Freundin Luise (Margarita Broich) schmiedet Jakob einen Plan. Sie müssen zehn Millionen auftreiben, um die Abrissbagger zu stoppen. Schließlich beschließen sie, einen Film zu machen.

"Hameln" bei ZDFneo, "Der Palast" im ZDF

Neben "Hallo Spencer - Der Film" wird ZDFneo vor dem Jahreswechsel auch noch seine Horrorserie "Hameln" ins Programm nehmen, die von der Rückkehr des berühmten Rattenfängers erzählt. Alle sechs Folgen laufen am Montag, den 30. Dezember ab 21:45 Uhr und stehen von diesem Tag an auch in der Mediathek zum Abruf bereit. Mit unter anderem Veronica Ferres und Götz Otto ist die Serie, hinter der die Produktionsfirmen Real Film Berlin und Don't Panic Films stehen, prominent besetzt. Caroline Hartig spielt die blinde Finja, die den gehörlosen Jannik (Constantin Keller) trifft. Er behauptet, er habe Finja und auch Ruben (Riccardo Campione), einen Jungen im Rollstuhl, in seinen Träumen gesehen zu haben. Darin seien die drei im mittelalterlichen Hameln auf der Flucht vor etwas Bösem gewesen. Und so stellt sich die Frage, ob das Schicksal von Finja, Jannik und Ruben etwa unheilvoll mit der Entführung der 130 Kinder durch den Rattenfänger im Jahre 1284 zusammenhängt.

Ein erstes Fiction-Highlight für 2025 hat zudem das ZDF angekündigt: Im Hauptprogramm wird ab dem 6. Januar "Der Palast II" zu sehen sein, die Fortsetzung der Geschichte über und aus dem Berliner Friedrichstadtpalast. In den Hauptrollen sind unter anderem Jeannette Hain, Petra Kleinert und Benno Fürmann zu sehen. Die erste Staffel der Koproduktion von Constantin Film und Moovie hatte vor fast drei Jahren im Schnitt mehr als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht