RTL Deutschland setzt bei der Produktion von Promotion-Inhalten erstmalig strukturell auf Künstliche Intelligenz. Wie das Unternehmen gegenüber DWDL.de bestätigte, kommen ab sofort KI-generierten Werbetrenner, die redaktionelle Inhalte von Werbeblöcken trennen, zum Einsatz - zunächst bei den Pay-TV-Sendern RTL Crime, RTL Living und RTL Passion. In einem nächsten Schritt soll die Technologie auch Free-TV-Sendern ausgerollt werden. Im November soll KI zudem in Einspielern zur Weihnachtskampagne von RTL Super eingesetzt werden.

Die Rede ist von einem "visionären Meilenstein in der deutschen TV-Landschaft". Konkret erfolgt die Visualisierung der Trailer mithilfe der sogenannten Text-to-Video-Technologie, die in Zusammenarbeit mit dem Bertelsmann-Partner Runway entwickelt wurde. Basierend auf den Textbeschreibungen der Kreativteams generiert die Künstliche Intelligenz visuelle Inhalte. Die gestalterische Handschrift der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehe jedoch weiterhin im Mittelpunkt der Produktion, heißt es von Seiten des Unternehmens.

Video: KI-Werbetrenner bei RTL To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ein besonderes Augenmerk liegt für uns auf der Qualität der KI-generierten Spots, die dank Upscaling auf TV-Sendestandard gebracht werden", so Thorsten Braun, Chief Marketing, Brand & Consumer Products Officer. "Ziel ist es, kreative Möglichkeiten in der Produktion von Promotion-Inhalten zu steigern, ohne Kompromisse bei der gewohnten Qualität einzugehen, für die wir bekannt sind."

Oliver Schablitzki, Bereichsleiter Multichannel: "Die Produktion von Werbetrennern ist für RTL Deutschland ein weiterer Schritt, um KI-generierte Inhalte effizient und sinnvoll in unseren Arbeitsalltag zu integrieren und strukturell im Unternehmen zu verankern. Unsere Spartensender bieten hierbei die optimale Plattform für die Erprobung des neuen Tools."