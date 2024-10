Veränderung bei der ZDF-Krimireihe "Theresa Wolff – Der Thüringenkrimi", in der Nina Gummich und Aurel Manthei seit 2021 in unregelmäßigen Abständen als Rechtsmedizinerin Theresa Wolff und Hauptkommissar Bruno Lewandowski ermitteln. Wie die Mainzer angekündigt haben, werden Gummich und Manthei die Reihe auf eigenen Wunsch hin verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Drei Folgen mit dem bisherigen Ermittlerduo soll es noch zu sehen geben, die nächste am 23. November.

Danach wird die Reihe in der bisherigen Form eingestellt - und in neuer Aufstellung fortgesetzt. So sollen Emily Cox und Golo Euler das bisherige Ermittlerpaar ablösen. Die beiden ermitteln dann künftig im "Thüringenkrimi", man spart sich also den prägenden Namen der Hauptfigur im Titel. Angesiedelt ist die Serie aber auch weiter in Jena, im Team bleiben außerdem Peter Schneider als Rechtsmediziner Dr. Zeidler und Sahin Eryilmaz als Kommissar Ceyhan Topal. In dieser Hinsicht ist für die Fans also für Kontinuität gesorgt.

Die Dreharbeiten für den ersten Fall unter neuer Flagge haben bereits begonnen, noch bis zum 8. November wird in Jena und Umgebung gedreht. Emily Cox spielt die Rechtsmedizinerin Dozentin und forensische Entomologin Dr. Mala Murphy. Golo Euler ist als Jenaer Kriminalhauptkommissar Moritz Herbst zu sehen. Das Drehbuch schrieb Khyana el Bitar. Regie führt Judith Kennel. Produziert wird die Reihe auch weiterhin von Ziegler Film in Person von Tanja Ziegler. Die Redaktion im ZDF hat Matthias Pfeifer.

Und darum geht es in der ersten Ausgabe des "Thüringenkrimis": Mala Murphy ist auf dem Weg zu ihrem neuen Arbeitsplatz, dem Institut für Rechtsmedizin in Jena, der ihr spannende neue Möglichkeiten bietet, als sie einen schwer verunglückten Wagen auf der Gegenfahrbahn entdeckt. Noch nicht mal im Amt hat Mala Murphy schon ihre erste Tote. Es handelt sich um die umstrittene Familienrichterin Sophie Nöll. Da sich die Richterin mit ihren Urteilen einige Feinde gemacht hat, glaubt Hauptkommissar Moritz Herbst nicht an die Unfallversion. Und richtig: Mala Murphy stellt bei der Obduktion fest, dass das Opfer geblendet wurde. Ihre Netzhaut ist regelrecht verbrannt. Doch Mala Murphy spürt, dass das nicht das einzige Rätsel um die tote Frau ist. Um schneller Antworten zu finden, verschafft sich Mala Murphy eigenmächtig Zugang zu Sophie Nölls Wohnung. Davon ist Hauptkommissar Moritz Herbst alles andere als begeistert.