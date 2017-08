Dlf startet seine Audiothek, Abgang im Schlagerparadies

© Dlf

Seit dieser Woche bietet der Deutschlandfunk seine Programminhalte in der neuen Audiothek an, das Inforadio vom RBB hat unterdessen WhatsApp für sich entdeckt. Außerdem: Erstaunen bei Bayern 1 und ein Abschied bei Radio Schlagerparadies.



Derhat seine schon vor geraumer Zeit angekündigtean den Start gebracht. Seit Beginn der Woche steht die entsprechende App im Appstore von Apple sowie im Playstore von Google zum Download bereit. Neben densollen sich darin nundes Deutschlandfunks befinden. Schnellzugriff-Knöpfe ermöglichen es, die jeweils letzte Sendung zu hören. Zudem ist es möglich, favorisierte Themen aus allen drei Sendern zu bündeln. Außerdem könnenwerden, um sie unterwegs auch ohne Internetverbindung hören zu können.



Daswill seine Hörer künftig auch über den Messenger-Dienstinformieren. Wer sich anmeldet, bekommt fortan zwei Mal täglich eineaufs Handy geschickt - einmal morgens zwischen 7 und 8 Uhr und einmal am frühen Abend zwischen 17 und 18 Uhr. Verschickt werden die Nachrichten nicht nur als reiner Text, auchsollen ihren Platz finden. “Mit dem Angebot taucht Inforadio direkt zwischen Nachrichten des besten Freundes oder der besten Freundin auf – das ist für uns eine enorme Chance, noch mehr wahrgenommen zu werden, besonders auch junge Zielgruppen anzusprechen und so die Marke Inforadio weiter zu stärken”, so



Die Überraschung war groß, alsbei der Veröffentlichung der Radio-MA im Juli alshervorging (DWDL.de berichtete) - und zwar auch bei. "Hätte ich im Januar, als Bayern 1 zusätzlich zu Bayern 3 in meinen Verantwortungsbereich kam, gesagt, ich wolle Marktführer werden,", sagte er der "Süddeutschen Zeitung" . Tatsächlich hat sich seit dieser Zeit einiges getan: Die letzten Volksmusik-Reste wurden aus dem Programm verbannt und in den digitalen Spartensenderausgegliedert. Der musikalische Schwerpunkt von Bayern 1 liegt stattdessen auf Popmusik aus den 80er Jahren. "Vielleicht hat uns die ganze Aufregung um die Verlegung der Volksmusikstunde zu BR Heimat ja auch geholfen. Weil die Leute wieder auf uns aufmerksam geworden sind und wissen wollten, was wir da tatsächlich machen", so Schmich.



Fast fünf Jahre lang hattedie Musik-Verantwortung beiminne, doch nun trennen sich die Wege. Wie die Website "schlager.de" berichtet , beendet Schweter seine Mitarbeit mit sofortiger Wirkung. Die Rede ist vonbezüglich der Programm- und Musikgestaltung. Moderatorin und Event-Managerin, die als enge Vertraute Schweters gilt, verlässt Radio Schlagerparadies ebenfalls auf eigenen Wunsch. Als Schweter im Dezember 2012 seinen Posten antrat, hörte der Sender noch auf den Namen "Schlagerhölle". Gerade erst erreichte Radio Schlagerparadies den Sprung in die Media-Analyse, was als Meilenstein für den Sender galt.