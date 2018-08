Weitere Radiopreis-Nominierungen, Rockenberg zu PSR

© Deutscher Radiopreis

Der Nominierungsreigen beim Deutschen Radiopreis geht weiter: Jetzt steht fest, wer als Bester Newcomer oder Beste Moderatorin hoffen darf. Außerdem: Radio PSR holt eine Jump-Stimme und Jörg Thadeusz kehrt mit seinem WDR-2-Talk zurück.



23.08.2018



Weiterestehen fest: In der Kategorietreten("Zwei nach Eins" mit Kristin Hunfeld),("Bärbel Schäfer - der Sonntagstalk in hr3" mit Bärbel Schäfer und Monika Martino) und("Eins zu Eins. Der Talk" mit Stefan Parrisius und Kaline Thyroff) an. Auf den Titelhoffenvon NDR Info,vom Berliner Rundfunk 91.4 undvon Energy München. Wer alsausgezeichnet wird, entscheidet sich zwischenvon Klassik Radio ("Der Morgen bei Klassik Radio mit Thomas Ohrner"),von RTL Deutschlands Hit Radio ("Die Hans Blomberg-Show") undvon NDR Kultur ("Klassisch in den Tag"). Und ins Rennen um diegehen am 6. Septembervon Radio Hamburg ("Die Radio Hamburg Newsshow "),von Antenne Bayern ("Mein Kind, die anderen Mütter und ich") sowievon RBB kulturradio ("Papa, Kevin hat gesagt").



Der sächsische Senderholt sich Verstärkung an Bord: Ab dem 3. September übernimmtdie tägliche Schiene zwischen 15 und 19 Uhr, die dann unter dem Titel "Die Rockenberg-Show" gesendet werden wird. Rockenberg kommt vom Konkurrentenund löstab, der den Sender bereits verlassen hat. "Ich kann es kaum noch abwarten, künftig gemeinsam mit den Sachsen auf dem Weg in den Feierabend eine gute Zeit zu haben und garantiere, dass wir zusammen eine Menge Spaß haben werden", so Rockenberg. "Wir haben viele tolle und auch verrückte Ideen in Planung - bei mir wird es ganz sicher nicht langweilig.": "Rocky ist eine echte Radiopersönlichkeit, ein authentischer Typ mit Ecken und Kanten, einer dem man gern zuhört und der einen zum Lachen bringt."



Auch wennkünftig drei Mal pro Woche am späten Abend imtalken wird (DWDL.de berichtete) , bleibt er auch weiterhin für den Radiosenderim Einsatz. Wie der WDR gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, meldet sich "WDR 2 Thadeusz"zurück. "Wir senden die Sendung 'Thadeusz' in mehreren Staffeln über das Jahr verteilt", erklärte eine Sendersprecherin. Pro Jahr werden demnachmit Jörg Thadeusz produziert. Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings auch, dass rund sieben Monate lang nicht am Vorabend getalkt wird.



Das Programm vonkann künftig auch über dengehört werden. "Klassik Radio verfolgt schon lange eine sehr fokussierte Digitalisierungsstrategie und ist äußerst erfolgreich damit", sagte. "Wir freuen uns sehr, nun offiziell ein Teil davon zu sein und unser Angebot um einen der beliebtesten und erfolgreichsten Klassik-Sender weltweit zu bereichern.": "Einige Verbreitungswege lassen sich im gemeinsamen Verbund einfacher erschließen, das gilt insbesondere für die Integration in Dashboards künftiger Fahrzeuge, aber auch für andere Innovationen im Smart-Home-Bereich. Der Radioplayer setzt genau hier an und entwickelt für die ganze Branche eine gemeinsame Zukunft."



Ein Jahr nach dem Start hateinegezogen. In den vergangenen zwölf Monaten wurde die App vonauf ihren iOS- oder Android-Endgeräten installiert. Die Zahl der monatlichen Seitenaufrufe liegt bei 4,1 Millionen, die. Im Schnitt beträgt die Verweildauer bei der Nutzung rund 18 Minuten. "In zahlreichen Regionen hat Deutschlandradio keine UKW-Frequenzen und nicht jeder besitzt ein Digitalradio. Die Dlf Audiothek ist daher einfür die Programmangebote von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova", sagt