ARD beendet "LateLine" im Juni, Barba Radio auf UKW

© ARD

Aus "Sechs Sender. Ein Talk." wird "Sechs Sender. Kein Talk": Die jungen ARD-Sender beenden nach über neun Jahren die "LateLine", im Juni ist Schluss. R.SH, PSR und Antenne MV senden künftig die "Barba Radio Show".



11.04.2019 - 11:52 Uhr von Uwe Mantel 11.04.2019 - 11:52 Uhr

© ARD

Am morgigen Freitag jährt sich der Start derbereits zum neunten Mal - und es wird der letzte Geburtstag sein. Die gemeinschaftlich vom überwiegenden Teil der ARD-Jugendwellen produzierte Call-In-Sendung geht ihrem Ende entgegen. Wie der HR als federführende Anstalt auf DWDL.de-Anfrage bestätigt, wird amzu hören sein. Schon ab dem 23. April gibt es nur noch eine statt wie zuletzt zwei Folgen pro Woche zu hören. Entfallen wird dann bereits die Mittwochs-Sendung. Die beiden zuletzt noch verbliebenen Moderatoren Claudia Kamieth und Ingmar Stadelmann werden sich ab diesem Zeitpunkt wöchentlich abwechseln. Ursprünglich sendete die "Lateline" noch an vier Abenden pro Woche, 2014 fiel dann aber bereits bereits der Montag weg, seit vergangenem Herbst gibt es auch keine Donnerstags-Ausgabe mehr. Zu hören ist die Sendung derzeit noch auf den Sendern 103.7 Unser Ding, DasDing, Fritz, MDR Sputnik, N-Joy und You FM. Bremen Vier stieg schon im September aus, der BR-Puls-Vorläufer on3 Radio nach wenigen Monaten 2010, 1Live war nie an Bord.

© ARD/DWDL

Als Grund für das Aus gibt der HR auf DWDL.de-Anfrage an, dass es nach über 1.600 Talk-Sendungen Zeit fürsei. Wörtlich heißt es in dem Statement: "Natürlich ist uns der Entschluss nicht leicht gefallen, da die bundesweite Talk-Sendung für die jungen Radioprogramme der ARD ein wichtiger Bestandteil im abendlichen Unterhaltungsangebot war. Namhafte Moderator*innen wie Jens-Uwe Krause, Holger Klein, Caro Korneli, Jan Böhmermann, Johannes Sassenroth, Ingmar Stadelmann, Claudia Kamieth stehen zusammen mit den Geschichten der vielen tausend Anrufer*innen für unzählige schöne Radiomomente. Allerdings wollen wir dem. Die Programmchefs der jungen Radioprogramme haben deshalb vereinbart, weiterhin in ARD-weiten Kooperationen gemeinsame Formate zu produzieren." Ohnehin gibt es seit Mitte Juni ein neues gemeinschaftliches Nachtprogramm: Die von 1Live produzierte "Junge Nacht der ARD".

© REGIOCAST/PR

Nach dem eigenen Print-Magazin bekam Barbara Schöneberger vor gut einem halben Jahr auch noch einen eigenen Radiosender: Gemeinsam mit Regiocast wurde das "Barba Radio" an den Start gebracht. Nun folgt die nächste Stufe: Die Regiocast-Sendersenden ab sofort am Wochenende jeweils drei Stunden dieauch via UKW. Fester Bestandteil der Sendung ist die Rubrik "Mit den Waffeln einer Frau", in dem Schönberger prominenten Gäste zu einer selbstgebackenen Waffel und einem Talk begrüßt. Micky Beisenherz ergänzt die Sendung als Sidekick mit der Rubrik "Expeditionen ins Bierreich", in der er versucht, der weiblichen Hörerschaft die wahren Gedanken der Männer zu erklären. Online gibt's von Barba Radio auch diverse von Barbara Schöneberger kuratierte Musikstreams, die nun wie auch der Waffel-Podcast ebenfalls in die Apps der genannten Radiosender integriert werden.

© Radio Bremen

Das Radioprogrammvon Radio Bremen übernimmt künftig in der Nacht zwischen 0 und 5 Uhr zur vollen Stunde die Hörfunknachrichten einschließlich des Wetterberichtes vom benachbarten NDR. Auch bei Bremen Zwei wird bereits so verfahren. NDR Chefredakteurin Claudia Spiewak: "Die Übernahme der NDR-Hörfunknachrichten in einem weiteren Programm von Radio Bremen belegt die Bereitschaft zur verstärkten Zusammenarbeit in der ARD. Sie ist ein Gewinn für die Hörerinnen und Hörer im Norden." Seit Anfang 2012 liefert das NDR-Verkehrsstudio den Programmen von Radio Bremen auch die Meldungen für den Verkehrsservice zu.

© Radiozentrale

Teilen

"Ertrinken ist leise, seine Folgen sind es nicht. Bringen Sie ihrem Kind Schwimmen bei" - mit diesen Worten appellierte dieim Radiospot Sound of Summer im vergangenen Jahr an die Verantwortung der Eltern. Für diesen von der Agentur Grabarz & Partner entwickelten Spot gab's nun den noch ausstehenden, wie im Rahmen des Radio Advertising Summits bekannt gegeben wurde. Die übrigen von einer Jury vergebenen Preise waren schon im Vorfeld in der nun ausgelagerten Veranstaltung "Audio Honours" verliehen worden. ( Mehr dazu im Radio-Update von vergangener Woche