Müller zurück zu FFH, 41 Mio Abrufe in ARD-Audiothek

© FFH

Weil der Draht zu FFH nie abgebrochen ist, wird Marco Müller, der aktuell die "Pop-Unit" des HR leitet, zum hessischen Privatsender zurückkehren. Die ARD zieht derweile positive Bilanz ihrer "Audiothek". Außerdem empfehlen wir den Podcast von Arnd Zeigler.

© FHH / privat © FHH / privat Hessischen Rundfunk zieht es Marco Müller zurück zu Hit Radio FFH. Spätestens im Januar 2020 soll er für den hessischen Privatsender als Projektmanager für die Programmentwicklung tätig sein. Bei FFH war er schon zwischen 2001 und 2016 tätig, seither arbeitet er als Teamleiter in der sogenannten "Pop-Unit" des Hessischen Rundfunks, zu der hr3 und YouFM gehören. "Marco Müller ist ein Eigengewächs von FFH, der sich vor dreieinhalb Jahren für ein Angebot des Hessischen Rundfunks entschieden hat. Er hat den Draht zu FFH aber nie abreißen lassen, genießt hier hohes Ansehen und wir freuen uns auf seine wertvolle Unterstützung fürs Programm", sagte FFH-Geschäftsführer Marco Maier. Müller selbst sagt, die Zeit beim HR habe ihn "ernorm weitergebracht" und auch hr3 habe "sicherlich davon profitiert. Ich habe mich aber trotzdem entschieden, jetzt eine neue Herausforderung anzunehmen. Dass diese bei meiner großen Radio-Liebe FFH liegt, ist für mich das i-Tüpfelchen".





© ARD © ARD ARD-Audiothek haben die Verantwortlichen eine positive Zwischenbilanz gezogen. Die App wurde inzwischen mehr als 900.000 Mal auf Smartphones installiert. Darüber hinaus wurden seit dem Start über 41 Millionen Mal Audios abgerufen. Allein während der Sommermonate konnte die Audiothek ihre Nutzung um über 80 Prozent steigern. Besonders erfolgreich waren nach Angaben der ARD zuletzt die Audios aus den Kategorien "Hörspiel", "Comedy & Satire", "Doku und Reportage" und "Wissen". Auch Hörgeschichten für Kinder seien sehr beliebt, hieß es. "Der ungebrochen große Zuspruch ist ein Beleg für die Vitalität von Audio und macht deutlich, dass die Menschen auch in der digitalen Welt Qualitätsinhalte von ARD und Deutschlandradio in besonderem Maße schätzen", sagt BR-Hörfunkdirektor Martin Wagner, der zugleich Vorsitzender der ARD-Hörfunkkommission ist.

© REGIOCAST/PR

ist mit ihrerneuerdings auch in Sachsen-Anhalt zu hören. Seit dem vergangenen Wochenende übernimmtdie Show und strahlt sie jeweils sonntags von 9 bis 11 Uhr aus. "Wir freuen uns, künftig mit der barba radio Show eine großartige neue Sendung anbieten zu können", so. "Als Personality und echte Entertainerin ist Barbara Schöneberger nicht nur eine. Die Interviews bieten einen." Seit diesem Jahr ist Schöneberger bereits in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg und Sachsen zu hören.

© egoFM

Podcast der Woche: "Ball you need is love"

Zum Schluss noch ein Rückkehrer:kehrt nach drei Jahrenzurück. "Wir sind davon überzeugt, mit ihm einengemacht zu haben", erklärten der geschäftsführende Gesellschafterund der egoFM-Geschäftsführerin einem gemeinsamen Statement. "Fred wird uns mit seiner Erfahrung, seiner Kreativität und seinem Überblick helfen, das Profil von egoFM weiter zu schärfen und einezu bleiben. Die brauchen wir, um weiter glückliche HörerInnen und treue Werbepartner zu gewinnen."

Fußballpodcasts gibt’s mittlerweile wie Aufreger über den Schiri – einige. Die meisten davon sind auch absolut hörenswert, wie beispielsweise "Fußball MML" mit Micky Beisenherz oder die "Bohndesliga" der Rocket Beans. Radiomoderator Arnd Zeigler zeigt mit "Ball you need is love" jedoch, dass das Runde auch mit einer anderen Herangehensweise ins Eckige befördert werden kann. Denn während die meisten Formate aktuelle Spieltage besprechen, lädt sich Zeigler musikalische Gäste ein, die ihre Fangeschichte gänzlich von Anfang an erzählen und dem Ganzen auf diese Weise eine neue Perspektive verleihen. So holt er beispielsweise Bela B vors Mikrofon und führt mit dem "Ärzte"-Sänger ein Gespräch, dessen Inhalt noch nicht in jedem Interview abgehandelt wurde. In einer launigen Unterhaltung spricht er frei von der Leber darüber, wie er zum Fußball gekommen ist, wieso er sich dann erst einmal wieder davon distanzierte und wie es sich am Ende dann doch dahin entwickelte, dass das Gekicke zu einer seiner größten Leidenschaften herangewachsen ist. Fans der eingeladenen Gäste haben so nicht nur die Möglichkeit, ihre musikalischen Idole auf eine neue Art kennenzulernen, sondern obendrauf auch zu erfahren, wie viel Fußball doch in so manchem geschriebenen Song steckt. Arnd Zeigler als Host bietet dafür eine Einkehrstätte, die er mit seinen 25 Jahren Erfahrung als Radiokolumnist gemütlich einzurichten wusste. Ebenso wie seinen Gästen kann man bei ihm nicht ablesen, was ihm am Ende des Tages wichtiger ist: Musik oder Fußball. Gerade deswegen funktioniert "Ball you need is love" so hervorragend – weil es ein Podcast mit zweierlei Geschmäckle ist, der mehr Abwechslung bietet, als man anfangs ahnen könnte.

"Ball you need is love" könnt ihr bei Spotify, iTunes und auf der Homepage vom WDR hören. In der letzten Woche wurde der Charlotte Roche-Podcast "Paardiologie" vorgestellt.

Teilen