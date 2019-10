Doppelte Bärbel Schäfer, Energy Sachsen mit neuem Duo

© hr/Sebastian Reimold

Zum zehnjährigen Jubiläum ihrer Radio-Talkshow wird Bärbel Schäfer selbst interview - zu hören gibt es das Gespräch auf gleich Sendern. Außerdem: Energy Sachsen setzt auf ein neues Morning-Duo und Daniel Danger leitet eine Vorlesung.

© Eric Kemnitz

Der Wechsel war notwendig geworden, nachdem der bisherige Morgenmoderator Julian Mengler vor wenigen Tagen seinen Abschied angekündigt hatte. Nachdem Anna Schmidt in den letzten Wochen gemeinsam mit ihm den Tagesstart am Mikro präsentierte, wird es für Rauh-Nausedat, der zuletzt als Max Music vor allem in den Abendstunden und am Wochenende zu hören war, eine neue Erfahrung. " Ich konnte vertretungsweise schon ab und zu testen, ob ich für das zeitige Aufstehen gemacht bin. Und das passt", ist der Moderator überzeugt.

Die Hörerinnen und Hörer vonwerden seit dieser Woche von einemgeweckt: Ab sofort führengemeinsam durch die Sendung "Knallwach mit Energy Sachsen". Beide hatten zuletzt bereits vertretungsweise am Morgen moderiert.





© AS&S Radio GmbH © AS&S Radio GmbH Audiovermarkter AS&S Radio: Wie jetzt bekannt wurde, verantwortet Michael Müller seit Oktober gemeinsam mit Mirja Seidel das Führungsteam im Radio-Vertrieb. Vor seinem Wechsel zur AS&S Radio war Müller als Verkaufsmanager Special Sales unter anderem für den Vertrieb des Nachrichtensenders n-tv bei IP Deutschland tätig. "Ich freue mich, dass wir mit Michael Müller einen Kollegen für unsere Vertriebsleitung gewonnen haben, der auf eine starke Expertise in der Medienvermarktung zurückgreifen kann", sagte Geschäftsführer Oliver Adrian. "Zusammen mit unserer Vertriebsleiterin Mirja Seidel haben wir wieder eine echte Doppelspitze, mit der wir den Wachstumsmarkt Audio weiter dynamisch erschließen werden."

© hr/Sebastian Reimold © hr/Sebastian Reimold Bärbel Schäfer nun schon wöchentlich bei hr3. Anlässlich des Jubiläums wird die Moderatorin nun selbst interviewt - und zwar von Marco Schreyl. Der hr1-Moderator wird mit Schäfer am Sonntag, den 27. Oktober über die letzten zehn Jahre sprechen. Zu hören gibt es die Sendung an diesem Tag um 10:00 Uhr sowohl bei hr1 als auch bei hr3, also auf Schäfers langjährigem Sendeplatz. "Bärbel Schäfer gelingt es in jeder Woche, durch ihre einfühlsame und kluge Gesprächsführung spannende Gespräche mit ihren Gästen zu führen", so hr3-Programmchef Jan Vorderwülbecke. "Redakteurin Monika Martino und ihr Team schaffen durch ihre aufmerksame Recherche die Voraussetzung dafür, dass eine besondere Nähe zu den Talk-Gästen möglich ist." 2017 und 2018 war Schäfer jeweils für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie "Bestes Interview" nominiert.

© WDR © WDR 1Live schickt seinen Reporter Daniel Danger ab sofort auch inkognito durchs Sendegebiet. Zum Auftakt der neuen Rubrik "Daniel Danger Undercover" hat er nun als Fake-Professor vor rund 200 Studierenden eine Vorlesung an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf gehalten. Verkleidet war der Reporter als der eigentliche Professor - dafür bekam er Unterstützung von Janika Kreutzer, die deutsche Meisterin der Maskenbildner*innen in Ausbildung ist. Der richtige Professor verfolgte die Vorlesung übrigens über versteckte Kameras aus einem anderen Raum der Uni. "Seine Reaktionen auf die Antworten der Studierenden, da habe ich teilweise echt gezuckt und gedacht: jetzt muss ich raus und intervenieren", ließ er ausrichten.



Podcast der Woche: Creative Processing

Da es nicht nur in Deutschland fantastische Podcasts gibt, sondern auch in Übersee, wo der Hype des Medium viel früher stattfand, werden künftig auch englischsprachige Podcasts vorgestellt. Den Anfang macht "Creative Processing", der im Grunde ein Gesprächs-Podcast ist. Hollywooddarsteller und Host Joseph Gordon-Levitt, den manch einer noch aus Filmen wie "500 Days of Summer" kennen könnte, holt sich dafür hochkarätige Gäste wie Seth Rogen und Evan Goldberg ins Boot. Themen sind nicht die aufregendsten L.A.-Partys oder simple Promo für die neusten Projekte - stattdessen gibt es tiefgehende Gespräche über die Kunst des Filmemachens und die belastende Position im Rampenlicht. Gordon-Levitt fühlt seinen Freunden und Bekannten extrem auf den Zahn und sorgt mit seiner sympathischen Art dafür, dass die Gäste mit einer derartigen Offenheit an den Podcast herangehen, dass plötzliche jede Schutzmauer heruntergefahren wird. Er begrenzt sich jedoch nicht nur auf Medienmenschen, sondern lädt auch politische Aktivisten, Wissenschaftler und Pokerspieler ein. Gordon-Levitt ist einer der spannendsten Hosts für solch ein Format, da er erst kürzlich aus seiner kreativen Pause zurückkehrte und nun mit merklich viel Elan an die Sache herangeht. Mit all seiner Neugier entlockt er nicht nur den Gästen spannende Details, sondern verrät gleichzeitig, wie sein abrupter Ausstieg aus dem Filmgeschäft zustande kam und ob es eine gute Entscheidung war. Podcasts sind eine wunderbare Möglichkeit prominente Menschen kennenzulernen und "Creative Processing" ist dafür der allerbeste Beweis.

Gehört werden kann der Podcast auf Spotify und iTunes. Letzte Woche wurde der Interview-Podcast "Hotel Matze" vorgestellt.

Teilen