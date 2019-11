Deutscher Podcast-Preis kommt, Tenz verlässt Ant. Bayern

© DDP

13 Unternehmen der Medien-Branche haben sich zusammengetan und den Deutschen Podcast-Preis ins Leben gerufen, der 2020 erstmals vergeben wird. Außerdem: Ina Tenz geht bei Antenne Bayern, bei Bauer hält man wenig vom Podcast-Hype.

Dass Podcasts gerade einen neuen Boom erleben, ist kaum von der Hand zu weisen. Immer mehr solcher Angebote schießen aus dem Boden, kaum ein Medienunternehmen steht mehr abseits und auch immer mehr Promis tummeln sich in dem Bereich. Nun haben sich 13 Akteure - im Einzelnen die Bertelsmanns Plattform Audio Now, die Vermarkter AS&S Radio sowie RMS, BR und Deutschlandradio, der Gattungsverband Radiozentrale, Podstars by OMR, radio.de, Axel Springer, Amazon-Tochter Audible, Spotify, die SevenOne AdFactory und Acast - zusammengetan und denins Leben gerufen, der im kommenden Jahr erstmals in sieben Kategorien vergeben wird un diewill. "Dieser neu geschaffene Preis gibt dem Podcast-Genre einen Rahmen, der die Themenvielfalt der unterschiedlichen Angebote widerspiegelt und für noch mehr Hörer*innen und Medien sichtbar macht", heißt es in der Ankündigung. Verliehen wird der Preis in den Kategorien "Beste journalistische Leistung", "Beste Produktion", "Beste*r Interviewer*in", "Beste*r Newcomer*in", "Bestes Skript / Beste*r Autor*in", "Bestes Talk-Team" sowie "Beste Unterhaltung / Publikumspreis" am 19. März in Berlin, eingereicht werden können Podcasts über die Website

Schon kurz nach dem Amtsantritt von Felix Kovac als Nachfolger von Karlheinz Hörhammer an der Spitze vontauchten Gerüchte auf, dass Programmdirektorin Ina Tenz den Sender verlassen wird. Nun ist's offiziell: Zum Jahresnede nimmtaufgrund vonihren Hut. Ihre Aufgaben übernimmt Felix Kovac kommissarisch zusätzlich, unterstützt wird er von Ralf Zinnow, Chefredakteur und stellvertretender Programmdirektor. Tenz kam 2017 von Radio ffn zu Antenne Bayern, sie verantwortete die gesamte Content-Strategie und Erstellung aller analogen und digitalen Kanäle der Unternehmensgruppe. "Wir danken Ina Tenz für ihr erfolgreiches Engagement in den letzten zweieinhalb Jahren. Mit 1,04 Millionen Hörern in der Durchschnittsstunde ist Antenne Bayern mit deutlichem Abstand der führende Privatsender in Deutschland. Wir wünschen Frau Tenz für ihre Zukunft alles Gute", kommentiert Michael Tenbusch, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, die Trennung von Ina Tenz.

© Spotify © Spotify erweitert sein Angebot personalisierter Audio-Empfehlungen nun auch auf Podcasts: Unter "Deine Daily Podcasts" werden auf Grundlage des individuellen Streaming-Verhaltens täglich ein Mix aus Podcast-Episoden zusammengestellt, sofern sie innerhalb von 90 Tagen mindestens vier Podcasts gehört haben. Die neue Funktion steht auch in der kostenfreien, werbefinanzierten Version zur Verfügung. "Deine Daily Podcasts ist eine spannende Erweiterung zu den bereits existierenden personalisierten Musik-Playlists wie 'Dein Mix der Woche' oder 'Dein Release Radar'. Wir zeigen damit die für Spotify einzigartige Expertise, auf Grundlage des persönlichen Hörverhaltens individuelle, relevante Empfehlungen für Audio-Inhalte geben zu können. Die neue Podcast-Playlist wird täglich aktualisiert und bietet allen Hörer*innen die Gelegenheit, in einem Katalog von über 500.000 Podcasts schnell und einfach neue Episoden zu entdecken”, so Michael Krause, Managing Director Spotify Central Europe. Apropos Podcasts bei Spotify: Mit "Sekten & Kulte - Im Namen des Bösen" hat Spotify einen neuen exklusiven True-Crime-Podcast gestartet. Diane Hielscher und Sebastian von Dagow beleuchten in 24 Episoden Entstehungsgeschichte und Hintergründe von zwölf Sekten au aller Welt.

übernimmt im neuen Jahr dieIn dieser neu geschaffenen Position berichtet er an Geschäftsführer Sven Thölen und Programmdirektor Thomas Rupp. Laskowski ist für die strategisch-inhaltliche Entwicklung neuer digitaler Produkte zuständig und soll mit kreativen Ideen gemeinsam mit allen Beteiligten die digitale Transformation des NRW-Lokalfunks gestalten. Laskowski war zuletzt seit 2005 Chefredakteur von Radio Emscher Lippe. "Als Chefredakteur hat er in den vergangenen Jahren nicht nur im klassischen Radio-Business entscheidende Akzente gesetzt, sondern auch seine Expertise in die digitalen Geschäftsfelder eingebracht. So gehörte Radio Emscher Lippe zu den ersten Lokalradios, die die digitale Transformation angenommen und mit Konsequenz vorangetrieben haben", sagt Sven Thölen. Laskowski selbst kündigt an, auf interdisziplinäre Teams setzen zu wollen und Think Tanks zu unterschiedlichen Projekten zu schaffen. "Ich bin überzeugt davon, dass es uns so gemeinschaftlich im NRW-Lokalfunk gelingen wird, das große kreative und innovative Potenzial zu heben."

wird beiin Kassel neuerund verstärkt damit die Geschäftsleitung. Daneben bleibt er auch weiter Geschäftsfüher von "Radio BOB! rockt Schleswig-Holstein". Gemeinsam mit Jan-Henrik Schmelter kümmert er sich nun in Kassel um die strategische Positionierung der Marke. Dabei obliegt ihm insbesondere der nationale Markenauftritt, der Ausbau von markenorientierten Kooperationen und die werbliche Kommunikation. "Radio BOB! hat sich in den letzten Jahren zur reichweitenstärksten Marke der Regiocast-Gruppe entwickelt. Und wir glauben fest daran, dass ihr Potential noch nicht ausgeschöpft ist. Umso wichtiger ist es, noch mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen auf das dynamische Wachstum und die Stärkung der Marke, gerade auch in den nicht-redaktionellen Bereichen, zu legen. Ich freue mich deshalb sehr, dass Martin Hülsmann diese Verantwortung übernimmt. Er hat in guter, enger Zusammenarbeit mit Jan Henrik-Schmelter den Weg der Marke gestaltet und gemeinsam werden die beiden mit der ganzen Mannschaft von RADIO Bob! noch intensiver am weiteren Erfolg der Marke arbeiten können", so Dirk van Loh, Geschäftsführer Radio bei Regiocast.

Podcast der Woche: Bada Binge





In Deutschland ist dievor allem im Zeitschriftengeschäft tätig und besitzt nur wenige Radio-Beteiligungen - europaweit ist sie aber der größte Radiobetreiber und mit diesem Geschäft ziemlich zufrieden. Operativ-Chef Veit Dengler in dieser Woche im "Handelsblatt": "Das Geschäft ist erstaunlich resilient, mit nach wie vor einstelligen Wachstumsraten. Und es transportiert gut in die digitale Welt, zum Beispiel für Smartspeaker wie 'Echo' von Amazon." Demsieht er aus wirtschaftlicher Sicht hingegen kritisch: "Von der Hörerzahl explodieren sie - aber. Podcasts sind nicht mehr als eine zusätzliche Dienstleistung, die zunehmend auch kostengünstig automatisiert erstellt werden kann. Das ist nichts für uns als losgelöstes Geschäftsmodell."

Wer gerne Serien schaut und noch keinen passenden Stamm-Podcast hat, der eben jenes Medium bequatscht, oder seinen Stamm-Podcast ins Wanken geraten lassen möchte, sollte seine Ohren für "Bada Binge" spitzen. Der Podcast, der seinen Namen in einer Anlehnung an die Jahrhundertserie "Die Sopranos" gefunden hat, wartet mit seinen beiden Hosts Daniel Schröckert und Donnie O' Sullivan auf, die in authentischster Manier über aktuelle und beinahe vergessene Produktionen spricht. So sehr der Begriff "Authentizität" bereits zum Schimpfwort verkommen ist, hier passt er einfach: Während Schröckert als wandelndes Film- und Serienlexikon zu jedem Grashalm seinen elitären Senf zu geben hat, ist O'Sullivan eher der typische Serienschauer, der auch mal ganz unverhohlen zugibt, wenn er etwas nicht kapiert hat. Diese Kombi macht "Bada Binge" nicht nur lehrreich, sondern vor allem unterhaltsam. Mit verschiedenen Kategorien innerhalb jeder Folge werden außerdem Denkanstöße gegeben, die das sowieso schon vorhandene Tempo noch einmal mehr anstacheln. In der Sparte "Wer ist gerade dein Serienverwandter?" wird beispielsweise gefragt, mit welcher Serienfigur man sich momentan identifiziert. In "Angebinged" werden Gedanken zu Serien offengelegt, die die Hosts gerade erst angefangen haben. "Bada Binge" ist tatsächlich all das, was sich ein Serienjunkie erhoffen kann.

"Bada Binge" könnt ihr bei Spotify und iTunes streamen, ebenso wie bei YouTube. Letzte Woche wurde der vermutlich älteste deutsche Podcast "Plauschangriff" vorgestellt.





