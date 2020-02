Nominierte für Podcast-Preis, Social-Media-Show bei Teddy

© DDP

Die Nominierungen für den Deutschen Podcast-Preis, der am 19. März erstmals vergeben wird, stehen nun fest. Radio Teddy lädt in seine neue Social-Media-Show Stars aus YouTube, Instagram und Tik Tok ein. Und "Leonora" ist unser Podcast der Woche

Die Nominierungen für denstehen fest. Augewählt wurden sie von einer "Crowd-Jury" aus 148 Jurorinnen und Juroren aus insgesamt über 700 Einreichungen. Die drei Podcasts mit den meisten Punkten in den insgesamt sechs Kategorien finden sich nun auf einer Shortlist wieder, aus der schließlich die Gewinner bestimmt werden. Darüber hinaus gibt es auch noch ein Publikums-Voting, an dem alle eingereichten Podcasts teilnehmen. Abgestimmt werden kann bis zum 29. Februar unter deutscher-podcastpreis.de. Verliehen wird der Preis am 19. März in Berlin. Moderiert wird die Verleihung von Ariana Baborie und Micky Beisenherz. Der Preis wurde von einer Allianz aus Audio Now, AS&S Radio, RMS, BR, Deutschlandradio, Radiozentrale, Podstars by OMR, radio.e, AxelSpringer, Audible, Spotify, SevenOne AdFactory und Acast ins Leben gerufen. Im Folgenden die Nominierten in den einzelnen Kategorien

Bestes Skript / Beste*r Autor*in

- 4 Tage Angst

- Das allerletzte Interview

- Enke - Leben und Tragik eines Torhüters

Beste*r Interviewer*in

- Alles gesagt?

- Deutschland3000

- Hotel Matze

Bestes Talk-Team

- COSMO Machiavelli - der Podcast über Rap und Politik

- Fest & Flauschig

- Paardiologie

Beste Produktion

- Eine Stunde History

- Finding Van Gogh

- Talk-O-Mat

Beste*r Newcomer*in

- 180 Grad: Geschichten gegen den Hass

- Bestatten, Hauda.

- Paardiologie

Beste journalistische Leistung

- Faking Hitler

- Steingarts Morning Briefing - Der Podcast

- ZEIT Verbrechen

Beim Kinder- und Familiensendergibt's künftig immer samstags zwischen 17 und 18 Uhr diezu hören, in der Wiederholung zudem sonntags ab 12 Uhr. Moderatorin Debbie begrüßt darin Stars aus der Instagram-, Youtube- und Tik-Tok-Szene und versucht sie mit Spielen dazu zu bringen, Persönliches preiszugeben. Den Anfang machte bereits in der vergangenen Woche Julien Bam, in den kommenden Wochen werden Tik Tok-Star saratskho, die Youtuber Ossi Glossy und JustSayEleanor sowie die Instagramer robin_rsfit sowie Detlef D! Soost zu Gast sein. Programmchef Roland Lehmann: "Radio Teddy ist für viele Kinder Held und Orientierung. Das hat der Sender mit den Social Media-Stars gemeinsam. Wir bei Radio Teddy fragen die Stars deshalb immer auch nach ihren persönlichen Tipps für einen sinnvollen Umgang mit den sozialen Medien. In unserer Show geben sie Hinweise, wie Kinder sicher im Internet unterwegs sein können und worauf sie besonders achten sollten." Geschäftsführerin Katrin Helmschrott: "Mit der neuen Social Media-Show trägt Radio Teddy entschieden und höchst authentisch zum Thema Medienkompetenz bei Kindern und ihren Familien bei und wirbt für einen sensiblen und sinnvollen Umgang mit sozialen Medien bereits im jungen Alter."

Sonnenklar.TV versucht nun nicht mehr nur im Fernsehen Lust auf den nächsten Urlaub zu machen, sondern auch im Radio: Aufist ab dem 29. Februar immer samstags zwischen 13 und Uhr daszu hören. Mark Rasch, Jan Kunath und Dirk Löbling wechseln sich als Moderatoren ab und begrüßen im eigens eingerichteten Tonstudio in München auch Gäste aus der Reise- oder Schlagerbranche. Jede Woche geht's um ein anderes Ziel, den Auftakt macht die thailändische Insel Phuket. "sonnenklar.TV mit seinen Reiseangeboten und jährlichen Schlagerevents passt hervorragend zu uns und unserem Slogan ‚Hier fühl‘ ich mich wohl‘. Denn gute Laune bescheren den Fans von Radio Schlagerparadies nicht nur unsere gespielten Musikhits, sondern auch reizvolle Urlaubsangebote. Deshalb freuen wir uns, dass Europas größter Reisesender unsere Hörer für zwei Stunden jeden Samstag aus dem Alltag in weit entfernte Ziele entführt“, erklärt Programmdirektor Frank Brach die Kooperation - und eine nette Einnahmequelle dürfte es nebenbei auch sein.

© You FM © You FM lädt künftig zum "Stammtisch Stereo" ein. Der Podcast wird von You FM-Moderatorin Anke van de Weyer und Rapper Yassin begleitet und dreht sich rundum Musik – vor allem um ihre Lieblingssongs, allerlei Künstler, Hypes, Rants und persönliche Storys sollen auch zum Besten gegeben werden. Auch Gäste laden sich die beiden ab und zu ein. In der ersten Folge, die den Titel "Die Hundewiese“ trägt stellen sich die Hosts musikalisch vor und erklären, welche Musik sie im Leben geprägt hat. In You FM läuft der neue Podcast immer sonntags von 18 bis 20 Uhr, los geht es am kommenden Sonntag, den 23. Februar. Danach erscheint die jeweils aktuelle Folge, die mit insgesamt 60 Netto-Minuten aufwartet, jeden Donnerstag auf Spotify, iTunes, Deezer und YouTube.

Podcast der Woche: "Leonora – Mit 15 zum IS"

von Kevin Hennings

Es gibt Geschichten, die erschüttern zutiefst. Wenn eine Erzählung damit beginnt, dass die 15-jährige Leonora zum IS nach Syrien abgehauen ist, gehört diese auf jeden Fall dazu. Ihr Papa, ein einfacher Bäcker, fällt ein tiefes Loch: "Dein eigenes Kind geht lieber zu Terroristen, als bei dir zu sein, und findet das auch noch cool. Das zieht dir so den Boden unter den Füßen weg." Vier Jahre lang wird er von einem Fernsehteam für die ARD-Dokumentation "Leonora – Wie ein Vater seine Tochter an den IS verlor" begleitet, der erstmals im September 2019 ausgestrahlt wurde. Parallel zum Dreh entstand dieser Podcast, der auf über 40 Stunden Filmmaterial, unzählige Chats, Sprachnachrichten und Tagebuch-Einträge zurückgreifen kann. Ein Sammelsurium an Details, die in eine unwirkliche Welt entführen, in der sich ein Vater mit Schleusern treffen und mit Terroristen verhandeln muss, während er noch seinen Alltag in Sachsen-Anhalt zu meistern hat. "Leonora – Mit 15 zum IS" verblüfft aber nicht nur wegen der verstörenden Situation, sondern ebenso mit der fair gestalteten Aufbereitung eines Familienschicksals, das anfangs kaum nachvollziehbar ist. Der NDR-Podcast, der zuletzt den Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie "Bester Podcast" gewinnen konnte, wagt sich neutral-journalistisch an dieses Thema heran und sorgt damit dafür, dass dem Zuhörer kein bereits gefestigtes Bild vorgelegt wird. "Leonora" ist vielmehr eine Geschichte, die zum Nachdenken anregt, mit was unsere Kinder in einem Alter alles in Kontakt kommen, in dem sie noch so leicht beeinflussbar sind. Ein Thema, das nicht nur diejenigen etwas angeht, die ihre Liebsten an eine Terrormiliz verlieren.

"Leonora - Mit 15 zum IS" ist bei Spotify und iTunes streambar, sowie auf der NDR-Homepage. In der vergangenen Woche wurde der komödiantische Podcast "My Dad Wrote A Porno" empfohlen.

