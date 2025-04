© B1 SmartTV / Stephan Zurawski

Sport in Zahlen

© ProSieben / Jan Saurer © ProSieben / Jan Saurer hat mit dem Start in die neue DTM-Saison am Wochenende nur schlechte Quoten eingefahren. Das Rennen in Oschersleben sahen am Sonntag nur 290.000 Menschen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 5,2 Prozent. Mit den Vor- und Nachberichten lief es für den Sender noch schlechter. Den Saisonauftakt am Samstag sahen ebenfalls nur 310.000 Menschen, hier lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar bei nur 3,9 Prozent. Insgesamt lag ProSieben damit in etwa auf dem Niveau, das die DTM auch im vergangenen Jahr erzielte.

