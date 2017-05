Nächster RTL-Einsatz für Wontorra, neue Kolumnisten

© Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

T-Online und Sport1 haben mit Reiner Calmund und Nico Hülkenberg zwei neue Kolumnisten verpflichtet. Laura Wontorra kommt indes im Juni zu ihrem nächsten Länderspiel-Einsatz bei RTL. Außerdem: Die Bundesliga-Quoten vom Wochenende.

T-Online holt sich prominente Verstärkung für seine Fußball-Berichterstattung: Ab sofort ist Reiner Calmund als Kolumnist für das Internetportal von Ströer tätig. Der ehemalige Bundesliga-Manager soll fortan jede Woche ein Fußball-Thema ins Visier nehmen. "Es macht mich schon ein bisschen stolz, für ein dermaßen großes Online-Medium tätig zu sein und hoffe, den Usern ein paar Einblicke zu liefern und Diskussionen anzustoßen. Dass meine Meinung dabei nicht immer mit der der Nutzer übereinstimmt, versteht sich beim Thema Fußball von selbst", sagt Reiner Calmund über die Zusammenarbeit.



© Sport1

Und auchhat sichgeangelt: Den Lesern von Sport1.de will der deutschekünftig jeweils mittwochs Einblicke aus der Motorsport-Königsklasse liefern. "In den letzten Jahren bekam die Formel 1 immer mehr das. Wie eine Blase, in die nicht jeder reinkommt", so Hülkenberg. "Dabei lebt die Formel 1 wie jeder Sport vor allem durch Menschen. Wir wollen die Fans immer in den Mittelpunkt stellen und ihnen immer wieder etwas anbieten - zum Beispiel über Social-Media." Mit der Kolumne wolle er dazu beitragen, "die Formel 1 wieder".



© RTL / Gregorowius/Stempell

Weil Fußball und Formel 1 im Juni mal wieder auf dasselbe Wochenende fallen, kommtzu ihrem nächsten. Für den Kölner Sender übernimmt die Sportjournalistin am Samstag, den 10. Juni die Moderation des. RTL steigt ab 20:05 Uhr in die Vorberichterstattung ein und damit direkt im Anschluss an das Qualifying zum Großen Preis von Kanada in der. Vor Ort in Montréal ist, der in der Regel für RTL zusammen mit Jens Lehmann auch die Fußball-Länderspiele moderiert. Das Hinspiel in San Marino hatte die deutsche Nationalmannschaft übrigens mit 8:0 gewonnen.



© Madsack

Sport in Zahlen

Das Portalstartet am Abend vor dem Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern einen neuen. Entwickelt wurde die Live-Sendung mit dem Namenvon derin Kooperation mit ihrer Tochter-Produktionsfirmaund dem Bundesligisten RB Leipzig. Dabei werden bis zu zehn Kameras zum Einsatz kommen. Die Sendung soll nicht nur bei "Sportbuzzer", sondern auch auf den Nachrichtenportalen der regionalen Zeitungsmarken von Madsack, also etwa der "Leipziger Volkszeitung", sowie auf der Bullen-Website zu sehen sein. Die Moderation übernimmt. "Ein interaktives, hochwertiges, TV-kompatibles und journalistisches Format, dessen Entwicklung allen Beteiligten viel Spaß gemacht hat. Wir alle sind gespannt auf die Pilotsendung in Leipzig", so



© Sky

Das Bundesliga-Topspiel zwischenist seinem Namen am Samstag zumindest aus Quotensicht nicht gerecht worden. Auf linearem Wege zählteim Schnitt- das war die. Auch der Marktanteil fiel in der Zielgruppe mit 2,9 Prozent auf ein Saison-Tief.hatten am Nachmittag dagegen nocherzielt. Stärkstes Sonntagsspiel war die Begegnung zwischen Hamburg und Mainz: Das Keller-Duell brachte es auf einen sehr guten Marktanteil von 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, bei der Schalker Niederlage gegen Freiburg reichte es anschließend nur für 4,4 Prozent Marktanteil - das lag auf Höhe des aktuellen Saison-Schnitts bei den Spielen um 17:30 Uhr.



© Eurosport

Was noch zu sagen wäre...

Seit wenigen Tagen läuft der. Am Sonntag erzieltemit seiner Live-Übertragung der dritten Etappe gute Quoten:waren am Nachmittag dabei und sorgten für einen überzeugenden Marktanteil von 1,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief's zwar etwas schlechter, doch auch hier bewegte sich der Marktanteil mit genau einem Prozent klar über dem Senderschnitt. Diehatte zur Mittagszeit bereits 1,8 Prozent Marktanteil und im Schnittangelockt. Beistand der Sonntag indes im Zeichen der- und auch ohne deutsche Beteiligung lief's am Nachmittag durchaus gut.sahen das Spiel zwischen den, ähnlich viele waren beim Abendspiel zwischen Norwegen und der Schweiz dabei.

"Ich mach' hier nicht den Seehofer, keine Sorge."

Moderator Reinhold Beckmann in seiner letzten "Sportschau"-Sendung