Bundesliga-Finale stark, neuer Sponsor für DFB-Elf?

Das Finale der 1. und 2. Bundesliga hat am Wochenende für gute Quoten bei Sky, Sport1 und dem Ersten gesorgt. Außerdem im Sports-Update: VW will DFB-Generalsponsor werden, der BR überträgt das WTA-Tennisturnier aus Nürnberg und ProSieben Maxx setzt auf E-Sports.



22.05.2017



© FC Bayern © FC Bayern FC Bayern München seine 27. Meisterschaft gefeiert. Partystimmung gab es in den Tagen davor aber nicht immer im Verein. Weil die "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" berichteten, dass Joshua Kimmich den Verein wechseln werde, zeigten sich die Bayern-Verantwortlichen ziemlich verstimmt. "Das ist eine ungeheuerliche Falschmeldung", sagte FCB-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge. Die Geschichte entbehre jeglicher Grundlage. Der Verein kündigte zudem rechtliche Schritte gegen die "Stuttgarter Zeitung" an. Kimmich selbst erklärte, er wolle die Bayern nicht verlassen - drängt aber auf mehr Einsatzzeiten.



Nachdem derlange mitzusammengearbeitet hat, könnte schon bald ein anderer Autobauer die deutschesponsern. Wie die "FAZ" berichtet, zeigtgroßes Interesse daran, neuerzu werden. Demnach ist auch der südkoreanische Konzernan einem Sponsoring interessiert. Der DFB verhandelt derzeit über einen neuen Vertrag mit einem Unternehmen, der vonlaufen soll. Daimler arbeitet bereits seit 1972 mit dem DFB zusammen. Derzeit zahlen die Stuttgarter laut "FAZ". VW tritt seit 2012 vor allem im Umfeld des DFB Pokals auf - nun wollen die Wolfsburger auch etwas vom Glanz der Nationalmannschaft abbekommen.



Seit dem vergangenen Wochenende findet in Nürnberg dasstatt. Derberichtet täglich in seinen Sendungen () von den Spielen und steigt ab demein. So zeigt der Sender am Donnerstag (Viertelfinale) und Freitag (Halbfinale) jeweils das Spitzenspiel. Am Samstag, den 27. Mai, ist zwischen 13:30 und 15:30 Uhr auch das Finale im BR zu sehen. Moderiert werden die Übertragungen von, der Kommentator ist. Sollte eine laufende Partie länger dauern als geplant, wird der BR sie als Livestream im Netz bis zum Ende zeigen. Am 27. Mai zeigt der BR ab 17:15 Uhr außerdem noch einüber. In "" sind noch einmal die wichtigsten Karrierestationen von Lahm zu sehen. Zu Wort kommen neben Lahm selbst Experten und Wegbegleiter wie Joachim Löw, Uli Hoeneß, Manuel Neuer, Mehmet Scholl, Lothar Matthäus sowie Jupp Heynckes.



© Madsack © Madsack Sportbuzzer" seinen Fußball-Talk "Sportbuzzer Fantalk 3.0" erstmals auf Sendung geschickt. Bei der Madsack Mediengruppe zeigt man sich von dem Ergebnis zufrieden und spricht von einer "Millionen-Reichweite", die die Sendung erreicht habe. Daher soll es in der kommenden Saison weitergehen. Denkbar seien drei Shows pro Spielzeit, sagt "Sportbuzzer"-Geschäftsführer Marco Fenske. "Wir werden dies in Ruhe mit allen Partnern besprechen und analysieren, was wir noch besser machen können – und dann gemeinsam entscheiden", so Fenske weiter. Madsack hat den Talk gemeinsam mit ihrer Tochter-Produktionsfirma TVN Group und RB Leipzig entwickelt.



Ab dem 23. Juni wird ein Hauch vondurch das Programm vonwehen. Ab dann zeigt der Sender nämlich für fünf Wochen immer freitags am Vorabend ein Magazin zum. Darin sucht der Fußball-Weltverband den besten Online-Gamer auf der. Live-Spiele gibt es allerdings keine, ProSieben Maxx zeigt lediglich Highlights der europäischen Qualifikationsturniere. "ran"-Moderatorberichtet gemeinsam mit FIFA-Experten aus der Gaming-Arena.



Diezeigt sich zufrieden mit der gerade zu Ende gegangenen. Erstmals lagen die Rechte ja beim Unternehmen, wodurch alle Spiele live gezeigt werden konnten - hinzu kamen einige Übertragungen bei Sport1. Wie das Unternehmen nun mitgeteilt hat, wurden die insgesamtim TV, im Web oder als App verfolgt. Zählt man die Reichweiten vonhinzu, habe man die Zuschauerzahlen der DEL im Vergleich zur Vorsaison. Wie genau die Telekom auf die acht Millionen Zuschauer kommt, erklärt das Unternehmen nicht - die Entertain-Quoten werden nicht durch die GfK erhoben. Ein Anstieg der Zuschauerzahl macht aber durchaus Sinn - zuvor war die DEL bei Servus TV zu sehen.

Der Kampf der Social Networks rund um beliebte TV-Rechte geht weiter: In den USA hat Facebook nun angekündigt, 20 Spiele der amerikanischen Baseball-Liga MLB live zu zeigen, los ging es damit bereits in der vergangenen Woche. Pro Woche soll es eine Partie auch über das soziale Netzwerk zu sehen geben, dafür übernimmt Facebook das TV-Signal lokaler Rechteinhaber. Twitter zeigt bereits einige Freitagsspiele der MLB.

Beikann man, was dieangeht, mit dem zurückliegenden Wochenende sehr zufrieden sein. Nachdem schon der letzte Spieltag der 1. Bundesliga gute Quoten eingefahren hatte , war auch das Finale der 2. Bundesliga am Samstag stark nachgefragt.sahen sich die Konferenz ab 15:30 Uhr an, 370.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Damit wurde der Rekord aus der Vorwoche, als 730.000 Zuschauer einschalteten, nur ganz knapp verpasst. Der Marktanteil lag am Sonntag mitund auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 8,7 Prozent sehr gut aus. Aucherzielte am Sonntag mit seinen Fußball-Sendungen starke Quoten ( DWDL.de berichtete ).

Nicht ganz so erfolgreich war Sky zeitgleich mit der Übertragung des Finals der ATP Masters Rom, das Alexander Zverev gegen Novak Djokovic für sich entscheiden konnte. Nur 70.000 Zuschauer schalteten bei Sky Sport ein, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 0,5 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,3 Prozent gemessen.



"Elf Kilo wiegt die Meisterschale. Ich habe vor zwei Jahren mal gesagt: so schwer, wie meine französische Bulldogge. Die ist leider nicht mehr am Leben."

Sky-Kommentator Fritz von Thurn & Taxis während seines letzten Bundesligaspiels.

