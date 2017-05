Bundesliga endet stark, aber ohne neuen Rekord

© DFL

Die aktuelle Saison der Bundesliga ist vorüber. Sky Sport Bundesliga erreichte am Nachmittag mit der Konferenz noch einmal viele Fans, der im April erzielte Rekord wurde allerdings nicht übertroffen. Gut lief's auch für die "Sportschau" und das "aktuelle Sportstudio".



21.05.2017 - 09:26 Uhr von Marcel Pohlig 21.05.2017 - 09:26 Uhr

Der Meister stand schon fest, davon abgesehen gab es aber noch spannende Entscheidungen am letzten Spieltag der Bundesliga. Für einen neuen Rekord reichte es bei Sky Sport Bundesliga allerdings dennoch nicht: Die Konferenz wurde am Samstag von durchschnittlich 1,59 Millionen Zuschauern gesehen. Das waren zwar mehr als in den vergangenen Wochen und auch der Marktanteil fiel mit 13,2 Prozent höher aus, Anfang April lief es für die Konferenz allerdings noch ein bisschen besser.

In der Zielgruppe verfolgten im Schnitt 810.000 Zuschauer die letzte Bundesliga-Konferenz dieser Saison, womit Sky Sport Bundesliga am Nachmittag einen stolzen Marktanteil von 20,3 Prozent erreichte. Der Bezahlsender bewegte sich damit auf einem Rekordniveau, auch hier reichte es allerdings nicht für einen neuen Bestwert. Der aktuelle Bestwert wurde mit 24,7 Prozent allerdings auch während der nun beendeten Spielzeit aufgestellt. Im Schnitt erreichte die Sky-Konferenz in dieser Saison 1,22 Millionen Zuschauer und damit offiziell etwas weniger als in den vergangenen drei Jahren – da die Quotenmessung bis zu Jahresbeginn bei Sky aber seitens der AGF bekanntlich wegen eines Fehlers im System deutlich zu niedrige Werte ausspuckte, auf eine Korrektur allerdings verzichtet wurde, sind diese Vergleiche mit Vorsicht zu genießen. Erst nach dem Jahreswechsel fielen die Quoten wieder spürbar stärker aus, wie auch der Quotenchart zeigt.

Zuschauer-Trend: Bundesliga Konferenz



Im Free-TV steigerte sich die "Sportschau" in der aktuellen Saison im Schnitt um 100.000 Zuschauer auf nun durchschnittlich 5,14 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil fiel im Saison-Schnitt mit 23,2 Prozent genauso hoch aus wie in der vergangenen Saison; in der Zielgruppe steigerte sich Das Erste minimal auf 17,1 Prozent. Die letzte Zusammenfassung dieser Saison wurde an diesem Samstag von 5,25 Millionen Zuschauern gesehen und war damit die meistgesehene Sendung nach der "Tagesschau. In der Zielgruppe schalteten im Schnitt 1,05 Millionen Zuschauer ein, womit die "Sportschau" einen stolzen Marktanteil von 20,3 Prozent erreichte.

Das "aktuelle Sportstudio" im ZDF schalteten am letzten Bundesliga-Spieltag derweil durchschnittlich 2,48 Millionen Zuschauer ein. Die Sendung hatte damit so viele Zuschauer wie seit November vergangenen Jahres nicht mehr und erzielte diesmal einen Marktanteil von guten 14,0 Prozent. In der jungen Zielgruppe schalteten durchschnittlich 620.000 Zuschauer ein. Das "aktuelle Sportstudio" markierte damit einen guten Marktanteil von 9,1 Prozent.

