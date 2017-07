Guter Tour-Start, verliert beIn die Lust auf Handball?

© Robert Anders / Flickr (CC BY 2.0) / beIn Sports

beIn Sports brachte dem Handball-Weltverband zwar hohe Einnahmen, doch nicht zuletzt in Deutschland gab's immer wieder Streit. Jetzt ist von einem Rückzug die Rede. Außerdem: Die Tour de France ist mit steigenden Quoten gestartet.



Verliert der in Katar ansässige Sportrechte-Händlerdas Interesse am? Eingilt aktuell als, berichtet der Deutschlandfunk. Nach Angaben vonhabe beIn Sports noch keinen Vertrag über die TV-Rechte für die kommende Saison geschlossen. beIn Sports soll zuletzt rund eine halbe Million Euro bezahlt haben, um die Handball-Bundesliga im Mittleren Osten sowie in diversen nordafrikanischen Ländern zeigen zu können - mit Umsatzeinbußen rechnen die HBL, die ihre Auslandsrechte neuerdings selbst vermarktet, aktuell aber nicht.



© Tekke / Flickr (CC BY-ND 2.0)

Im Falle deskönnte das anders sein, spekuliert der Deutschlandfunk. Im Markt ist zu hören, dass die Katariswerden. Das wäre eine gute Nachricht für die deutschen Fans, schließlich war es in diesem Jahr keinem TV-Sender gelungen, sich mit beIn Sports auf einen Deal zu verständigen. Unklar ist unterdessen noch, ob die anstehendezu sehen sein wird. "Wir wollen den Frauen- und Mädchenhandball in Deutschland entwickeln und natürlich auch unsere ökonomischen Ziele erreichen", sagte zu "Sponsors" . "Ohne eine Free-TV-Berichterstattung ist das sehr schwierig, weil wir nur damit eine große mediale Aufmerksamkeit erreichen."



© Sport1 © Sport1 hat sich die Rechte an dem Legenden-Turnier namens "Star Sixes" gesichert, das vom 13. bis 16. Juli in der o2-World in London stattfinden wird. Mit dabei sind Fußball-Stars aus zwölf Ländern, darunter Michael Ballack, Didi Hamann und Jens Lehmann für das deutsche Team. Sport1 will täglich einen kostenlosen Livestream im Netz sowie Übertragungen auf dem Pay-TV-Sender Sport1+ anbieten, am Donnerstag, Freitag und Samstag wird Sport1 außerdem auch im Free-TV den Wettbewerb ausführlich begleiten. Hinzu kommen Highlights, die am Montag, den 17. Juli ab 17:30 Uhr gesendet werden.



© Eurosport

Sport in Zahlen

Weniger als zwei Monate vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison ist die Branche weiterhin gespannt darauf, wieseine Live-Übertragungen aufziehen wird. Zusätzlich zur "kicker"-Talkshow mit Marco Hagemann soll es eine wöchentliche Show geben, deren Titel man nun noch einmal etwas verändert hat. War bei einer Präsentation im Mai noch von "Eurosport Matchday" die Rede (DWDL.de berichtete) , so nennt sich die wöchentliche Sendung nun- oder kurz: #TGIM. Sie soll zusätzlich den Freitagabendspielen produziert werden und die Vorfreude der Fans auf die Wochenendspieleschüren. Genaue Details zu dem Format nannte Eurosport bislang allerdings noch nicht.



© Tour de France/ARD

Der Auftakt derin Düsseldorf hat demsteigende Quoten beschert. Dassahen am Samstag im Schnitt, die einem Marktanteil von 10,0 Prozent entsprachen. Bei derwaren einen Tag später schließlichdabei. Hier lag der Marktanteil bei 10,1 Prozent. Zum Vergleich: Im vorigen Jahr hatte die Tour de France erst nach einigen Tagen erstmals einen zweistelligen Marktanteil geschafft. Zu sehen ist die Tour aber auch bei- und auch dort stimmten die Quoten.schalteten am Samstag ein und sorgten für 1,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie 1,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Sonntag zog der Marktanteil in der Zielgruppe aufan.



© Eurosport

Was noch zu sagen wäre...





Für ungleich höhere Quoten als die Tour de France sorgte beiam Wochenende allerdings dieverfolgten am frühen Nachmittag das Rennen auf dem Sachsenring. Das entsprach einem richtig starken Marktanteil von 4,2 Prozent beim Gesamtpublikum, in der Zielgruppe lief's mitsogar noch ein ganzes Stück besser. Imkonnte dieunterdessen mit dem siebten Saison-Lauf am Samstagvor den Fernseher locken. Mehr als ein Marktanteil von 6,9 Prozent war für den Sender damit jedoch nicht drin - allerdings hatte man den Start wegen der Trauerfeier für den verstorbenen Altkanzler Kohl auch kurzfristig vorgezogen. Densahen einen Tag später übrigens, die 8,5 Prozent Marktanteil entsprachen.