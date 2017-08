Sport1 zeigt Beachsoccer, Sportdigital & DAZN kooperieren

© Sport1

Wer Beachsoccer sehen möchte, ist demnächst bei Sport1 richtig. Sportdigital und DAZN machen unterdessen bei der portugiesischen Fußball-Liga gemeinsame Sache. Und: Der Leichtathletik-Weltverband hat die TV-Rechte an die EBU vergeben.



07.08.2017 - 11:04 Uhr von Alexander Krei



Die Rechte an der 2. Liga hatverloren und auch bei der Europa League scheint es, als sei der Sender künftig aus dem Rennen. Sein Glück sucht Sport1 nun mit anderen Rechten: So hat man jetzt vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die plattformneutralen Exklusivrechte für dieund das deutsche Nationenturnier im Rahmen dererworben. Zunächst wird SPORT1 die entscheidenden Partien der Deutschen Beachsoccer-Meisterschaft am 20. August im kostenlosen Livestream auf Sport1.de übertragen, im Anschluss zeigt auch Sport1 vom 25. bis 27. August die Partien der deutschen Beachsoccer-Nationalmannschaft beim Heimturnier der EBSL live im Free-TV. Beide Beachsoccer-Veranstaltungen finden am Ostsee-Strand von Rostock-Warnemünde statt.



Als großer Quoten-Hit erwiesen sich die Übertragungen dernicht, dennoch hat sich Sport1 zufrieden gezeigt. Im Schnitt schalteten an den zehn Wettkampftagen vom Vormittag bis zum Abend, in der Kernzielgruppe der 14- bis 49-jährigen Männer lag der. "Das weltweit größte Multisport-Event des Jahres hat viele begeistert - das zeigen nicht nur die guten TV-Quoten, sondern auch die zahlreichen positiven Rückmeldungen, die wir von internationalen und nationalen Sportverbänden, Medien und Zuschauern erhalten haben", so. Lob kam von: "Zu unserer Erfolgsgeschichte zählt aber auch, dass Sport1 die Vielfalt und Faszination der World Games durch die umfassende Begleitung auf allen Kanälen nach Deutschland transportiert hat. Dadurch haben unsere Athletinnen und Athleten die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen."



Gerade haben in London die Leichtathletik-Weltmeisterschaften begonnen, hat der der Leichtathletik-Weltverbanddievergeben. Den Zuschlag für den Zeitraum zwischen 2018 und 2023 bekamen die. Zur EBU gehören mehr als 70 TV-Sender, darunter auchsagte, die neue Vereinbarung sei ein Schritt nach vorne in der Strategie des Verbands, junge Menschen zu begeistern und die Geschichten der Athleten zu Millionen von Fans durch Afrika und Europa zu bringen. Die nächsten Weltmeisterschaften werden 2019 in Doha (Katar) sowie 2021 in Eugene (USA) stattfinden.



Vor wenigen Tagen ist diein die neue Saison gestartet. Hierzulande haben sich sowohlals auchdie Übertragungsrechte für die nächsten drei Jahre gesichert. Erstmalig werden dabei auch die Heimspiele des portugiesischen Rekordmeisters Benfica Lissabon übertragen, die bisher nicht über die Liga NOS angeboten wurden. Sportdigital hat sich über die Sportrechteagentur Lagardère Sports die Rechte an der Liga NOS für weitere drei Spielzeiten gesichert, DAZN teilt sich die Rechte mit Sportdigital im Rahmen einer. Das Lizenzrechtepaket umfasstsowie wöchentliche Highlight-Zusammenfassungen und Clip-Rechte.



Sport in Zahlen

haben eine gemeinsameauf den Markt gebracht. Zentraler Bestandteil ist das optimierte Datencenter, das Ticker, Tabellen, Ergebnissen und Statistiken sowie Spielkonferenzen, Mannschaftsaufstellungen mit Spielerfotos und Vereinsprofile umfasst. Hinzu kommt ein Video-Angebot, das neben den Highlights aller Spiele der Bundesliga in Kooperation mit DAZN auch die europäischen Top-Ligen sowie Szenen aus Champions League, Europa League, Formel 1, NBA und NFL umfasst. Viele Inhalte sind nach Angaben des Springer-Verlags, Abonnenten von BildPlus sollen weitere Berichte und Analysen erhalten. Mitgibt es für monatlich 14,99 Euro außerdem dievon "Fußball Bild" und "SportBild".



blickt erneut auf ein erfolgreiches Fußball-Wochenende zurück. Mit derlockte der Bezahlsender am Sonntagnachmittag im Schnittvor den Fernseher. Das entsprach einem starken Marktanteil von 3,8 Prozent in der Zielgruppe. Damit konnte die Konferenz vom Freitag zunächst nicht mithalten: Ab 18:30 Uhr zählte die Live-Übertragung aber trotzdem immerhin 220.000 Fans, beim abendlichen Spiel zwischenschaltetenein, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe bei überzeugenden 1,7 Prozent lag. Die Free-TV-Zusammenfassung des Spieltags verbuchte beiam Sonntag ab 19:30 Uhr



Dieist aus Quotensicht erfolgreich angelaufen und hat insbesondere am Sonntag für tolle Zuschauerzahlen gesorgt.trieben den Marktanteil desbereits ab 11:14 Uhr auf sehr starke 17,8 Prozent beim Gesamtpublikum, in der Primetime wurden schließlicherreicht. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf 15,0 Prozent. Aber auch mit anderen Sport-Übertragungen war das ZDF erfolgreich unterwegs: So kam dieam Nachmittag aufund 13,3 Prozent Marktanteil, den Sieg der Niederländerinnen bei dersahen später sogar. Ein toller Marktanteil von 21,1 Prozent war die Folge.sahen das Endspiel bei

