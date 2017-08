Bundesliga-Pläne von DAZN, SummerSlam auf Deutsch

© Perform Group

DAZN wird die Bundesliga von dieser Woche an mit mehreren Highlight-Formaten begleiten und hat diese nun präsentiert. Daneben konnte man Wladimir Klitschko als Experten gewinnen. Außerdem: WWE Network setzt auf deutschen Kommentar beim SummerSlam.



Wenige Tage vor dem Saisonstart hat jetzt auch derhat seine Pläne präsentiert. Der Sport-Streamingdienst hat dieerworben und kann Ausschnitte bereits 40 Minuten nach Abpfiff zeigen. Das wird DAZN mit unterschiedlichen Formaten tun: So haben die Fans die Wahl zwischen: Einerseits steht eine Langversion zur Verfügung, in der jedes Spiel des Spieltagsabgehandelt wird, andererseits präsentiert DAZN seinen Zuschauern aber auch alle Tore in einer. Am Sonntagabend folgt schließlich das, das noch einmal auf strittige Szenen und einzelne Spieler blickt. "Highlight-Zusammenfassungen gibt es, seitdem es Fußball im Fernsehen gibt - umso größer ist die Herausforderung, den Fans auf DAZN einenanzubieten, ohne dabei unsere Hausaufgaben zu vergessen: Die Highlights spannend, unterhaltsam und kompakt zu erzählen", so



Ein spannendes Projekt dürfte fürauch diewerden, der in den frühen Morgenstunden des 27. August auf dem Programm steht (DWDL.de berichtete) . Dafür hat sich der Streamingdienst jetzt prominente Verstärkung geholt: Der jüngst zurückgetretenewird den Kampf live als Experte zusammen mitbegleiten. Darüber hinaus gibt er im Vorfeld seine Einschätzung zu den Chancen beider Kämpfer. Für den Morgen danach ist außerdem ein ausführliches Fazit geplant. "Ich freue mich darauf, den Fans Hintergründe nahebringen zu können. Es gibt ja gerade bei diesem sehr speziellen Duellbei einem großen Boxkampf", so Klitschko über seine Aufgabe.



Daswird am Montag, den 21. August erstmals denstreamen. Dafür hat man Carsten Schaefer, Tim Haber und Calvin Knie gewinnen können. Nach "SummerSlam" werden alle Pay-per-Views auf WWE Network mit deutschem Kommentar verfügbar sein. "Da wir weiterhin sehr viel Wert auflegen, war eine deutsche Version von SummerSlam für unsere Fans in Deutschland eine absolute Priorität", so. "Dies ist ein weiterer Schritt in unserer laufenden Strategie, lokalisierte WWE Network-Inhalte für unsere Fans auf der ganzen Welt zu schaffen."



hat von der Drone Champions AG die plattformneutralen Medienrechte am zweiten Saisonrennen dererworben. Dieses findet am 2. und 3. September in Liechtensteins Hauptstadt Vaduz statt. Sport1 überträgt die Rennen jeweils ab 20:15 Uhr mit englischem Kommentar im. Zudem zeigt man am Sonntagvormittag ab 9:15 Uhrim Rahmen einer Zusammenfassung. Als Kommentator istim Einsatz. Der Saison-Auftakt fand Anfang Juni in Paris statt. Dort hatten rund 180.000 Zuschauer das Drohnen-Rennen auf der Champs-Élysées verfolgt.



Sport in Zahlen

Von Herbst an setztaußerdem wieder auf Basketball. Jetzt hat der Sender für die neue Saison derdieausgewählt. Den Anfang macht am Freitag, den 29. September das Spiel von Meister Brose Bamberg bei s.Oliver Würzburg. Am Dienstag, den 3. Oktober empfängt Aufsteiger Oettinger Rockets den Vizemeister EWE Baskets Oldenburg, ehe es am Sonntag, den 8. Oktober ab 19:15 Uhr mit dem Duell der Playoff-Anwärter MHP Riesen Ludwigsburg gegen die Fraport Skyliners weitergeht. Am 13. und 15. Oktober folgen schließlich zwei Heimspiele von Bayern München - gegen Würzburg und Oldenburg. Am 21. Oktober gibt's Alba Berlin gegen Oettinger Rockets zu sehen, am 29. Oktober ist dann die Partie Brose Bamberg gegen Alba Berlin an der Reihe.



Die 1. Runde imhatam Wochenende starke Quoten beschert - insbesondere am Samstagnachmittag lief es glänzend. Einzelspiele und Konferenz verbuchten ab 15:30 Uhr im Schnittund einenin der Zielgruppe. Drei Stunden später waren schließlich immerhin noch 480.000 Zuschauer dabei und damit ähnlich viele wie am Freitagabend, als 510.000 Fans gezählt wurden. In der Primetime schlug sich der Pokal trotz der Konkurrenz durch die Leichtathletik-WM mit einem Marktanteil von 3,3 Prozent in der Zielgruppe sehr gut. Und auch am Sonntag stimmten die Zahlen: Hier schalteten ab 15:30 Uhr nochein, die den Marktanteil auf satte 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen trieben. Und auch diesmal blieben die Quoten am Abend wieder hoch: Als nach 21 Uhr dasanstand, wurdengezählt. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt in der Zielgruppe bei 4,1 Prozent.



Was noch zu sagen wäre...

Auch wenn der "Tatort" am Sonntagabend Vorrang hatte, war dienoch einmal ein schöner. Der Sender kam mit seiner Live-Übertragung aus London ab 21:45 Uhr im Schnitt aufund einen Marktanteil von 15,1 Prozent und war auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,4 Prozent erfolgreich. Ab 20:15 Uhr hatte zunächst der Spartensenderübernommen, derzählte und somit beim Gesamtpublikum überzeugende 1,6 Prozent Marktanteil verzeichnete. Starke Quoten gab's aber auch für, wo ab 19:25 Uhr im Schnitt sogardabei waren und den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 3,0 Prozent trieben. In der Zielgruppe waren ähnlich überzeugende 2,5 Prozent drin.kam indes am Vorabend mit denauf, nachdem am Samstag sogareingeschaltet hatten.

Heute vor 25 Jahren hat Sat.1 die erste Ausgabe seiner Fußball-Show "ran" ausgestrahlt. Auf sat1.de wurden noch einmal lustige Pannen einer spannenden Zeit zusammengestellt...

