Rekord-Monat für SSNHD, "Dopa" leidet unter Liga-Pause

Der August war der erfolgreichste Monat in der Geschichte für Sky Sport News HD, dazu beigetragen hat auch Jörg Wontorra. Der "Doppelpass" litt derweil unter der Bundesliga-Pause. Außerdem im Sports-Update: Die Formel-1-Quoten sowie eine Dokuserie von Real Madrid.



© Sky © Sky hat einen sehr erfolgreichen Monat hinter sich gebracht. Der August war laut Senderangaben der erfolgreichste in der Geschichte des Senders. Im Schnitte schalteten demnach pro Tag 856.000 Zuschauer ein, der alte Rekord aus dem Vormonat Juli wurde damit um ganze 18 Prozent übertroffen. Nicht eingerechnet sind hier wie immer die Abrufe via Livestream auf skysport.de, die Reichweiten via Sky Ticket sowie Zuschauer in den Sportbars. Der stärkste Tag war der 20. August mit 1,33 Millionen Zuschauern, das war zudem der dritterfolgreichste Tag in der Geschichte des Senders. Hohe Reichweiten erzielten im August unter anderem der neue Talk "Wontorra" sowie die Auslosung der Champions-League-Gruppen. Schon bei unserem Bericht über die Monatsmarktanteile hatten wir geschrieben, dass der Marktanteil der auf der Sky-Plattform vertretenen Sender bei rekordverdächtigen 5,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag.



© Sport1 © Sport1 wird am kommenden Dienstag, den 5. September, intensiv über League of Legends berichten. Ab 22 Uhr zeigt der Sender die Höhepunkte von den Summer Finals der European League of Legends Championship Series (EU LCS) . Als Moderator fungiert Jona "Johnny" Schmitt von Summoner’s Inn, Deutschlands größtem "League of Legends"-Netzwerk. Am Wochenende hatte Sport1 das Turnier bereits über seine digitalen Kanäle intensiv begleitet.

Die Wige Megia AG heißt ab sofort Sporttotal AG. Bereits im Juli hatte der Konzern die Umbenennung angekündigt, ab sofort ist diese auch wirksam. "Sporttotal AG steht weitaus stärker für das zukünftige Geschäftsmodell unseres Unternehmens als die bisherige Firmierung. So sehen wir etwa in unserer neuen digitalen Plattform sporttotal.tv einen wesentlichen Wachstumstreiber für das Unternehmen. Sporttotal AG steht damit für ein neues, erfolgversprechendes Kapitel in der Unternehmensgeschichte", sagt CEO Peter Lauterbach, der sporttotal.tv zu einer führenden digitalen Sportvideo-Plattform in Europa machen will.



© Facebook © Facebook hat in Kooperation mit GoPro eine achtteilige Dokumentationsserie auf Facebook gestartet. In Europa ist diese auf der Facebookseite "Hala Madrid" zu sehen, bislang sind schon zwei Folgen der Dokuserie erschienen. Der spanische Fußballklub will damit näher an den Fans sein, in der ersten Folge sind etwa Trainingsinhalte und Ansprachen von Trainer Zinedine Zidane zu sehen. Kommentiert werden die Ausgaben von Orlando Bloom. "Wir glauben, dass diese Serie nicht nur für Real-Madrid-Fans interessant ist, sondern für Millionen Menschen weltweit, die Inhalte auf Facebook konsumieren", sagt Rafael de los Santos, Global Digital Director des Klubs.

Sport in Zahlen



© RTL © RTL Formel 1: Das Rennen aus Italien wollten bei RTL 4,53 Millionen Menschen sehen, das entsprach 30,9 Prozent Marktanteil. Via Sky kamen noch einmal 700.000 Zuschauer hinzu, hier wurden 4,7 Prozent gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte RTL 23,5 Prozent Marktanteil, Sky lag bei 7,4 Prozent und erreichte damit bessere Werte als etwa ProSieben und Sat.1 zur gleichen Zeit. Überhaupt nicht zufrieden sein kann Sky dagegen mit der Handball-Konferenz, die ab 12:30 Uhr nur von 40.000 Menschen gesehen wurde. Die eineinhalbstündige Übertragung lag insgesamt bei 0,3 und beim jungen Publikum bei nur 0,2 Prozent Marktanteil.

Ohne ein Bundesliga-Spiel am Wochenende musste sich der "Doppelpass" in Sport1 mit deutlich weniger Zuschauern als üblich begnügen - da half es auch nicht, dass "Wontorra" bei Sky Sport News HD pausierte. Nur 520.000 Zuschauer schalteten den Fußball-Talk am Sonntag ein. Mit den erzielten Marktanteilen von 4,4 beim Gesamtpublikum und 3,0 Prozent bei den jungen Zuschauern kann Sport1 dennoch zufrieden sein. Aber zum Vergleich: Vor einer Woche sahen sich noch 900.000 Menschen die Sendung an. Ebenfalls ausbaufähig lief es für die erste College-Football-Übertragung von Sport1 am Samstag: 80.000 Menschen sahen sich die dreistündige Partie ab 17:30 Uhr an, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 0,4 Prozent. Beim jungen Publikum sah es mit 0,8 Prozent etwas besser aus.

Was noch zu sagen wäre

"Ich bin nur ein Teil des Neuaufbaus. Falls euch das nicht gefällt - und ich meine den Verband, die Journalisten und das Publikum -, kann ich auch schon morgen gehen, kein Problem für mich."

Der rumänische Nationaltrainer Christoph Daum, nachdem Fans lautstark seinen Abgang gefordert hatten.

