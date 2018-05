Pannen-Start für F1TV, Perform mit Milliarden-Box-Deal

© Formel 1

Der neue Streamingdienst der Formel 1 hat beim ersten Rennen nicht funktioniert. Liberty Global sprach von technischen Problemen und will die Nutzer nun entschädigen. Außerdem: DAZN will in den USA mit Boxen punkten und die 2. Liga holte starke Quoten.



14.05.2018 - 10:28 Uhr von Alexander Krei 14.05.2018 - 10:28 Uhr



© Formel 1

Pannenreicher Fehlstart für den neuen: Während des Großen Preises von Spanien sahen die Fans am Sonntag lediglich eine. Man sei nicht in der Lage, die Live-Berichterstattung anzubieten, wolle das Rennen nach dem Finish jedoch als on Demand anbieten, hieß es. Schon am Freitag und Samstag hatten Fans über Schwierigkeiten geschimpft. "Es gab. Wir arbeiten daran. Das Ziel ist, schnellstmöglich ein gutes Produkt anzubieten", sagte ein Sprecher von F1TV gegenüber "Bild" . Liberty Media will den Fans nun als Entschädigung einen Anteil des Kaufpreises zurückerstatten.



© Sky

Für zwei Ausgaben durftenoch einmal auf den Sonntagabend zurückkehren, doch der reguläre Sendeplatz des Fußball-Talks ist inzwischen der. Noch ist aber nicht klar, ob die Sendung auch in der kommenden Saison dort zu sehen sein wird. "Für uns steht die Qualität einer Sendung immer an erster Stelle undund das Team haben Woche für Woche bewiesen, dass diese nicht vom Sendeplatz abhängt", sagte ein Sky-Sprecher gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. "Aufgrund der neuen Bundesliga-Anstoßzeiten war der angestammte Sendeplatz am Sonntag um 19:30 Uhr nicht mehr möglich, weshalb wir uns für den Montagabend entschieden haben. Ob das auch in der neuen Saison so sein wird, werden wir im Zuge unsererbewerten."



© Perform Group

Diearbeitet am, der voraussichtlich noch im Sommer erfolgen soll. Jetzt hat das Unternehmen zusammen mit demeingegründet. Die Kooperation hat einen Gesamtwert vonund sieht in den kommenden acht Jahren die Veranstaltung von jährlich 16 Box-Events in den USA vor. Offenbar ist DAZN gewillt, den Kunden die inzwischen absurd hohen Pay-per-View-Preise, die inzwischen bei Boxkämpfen in den Staaten Normalität sind, ersparen und stattdessen mit einer monatlichen Gebühr überzeugen - so wie das auch schon in Deutschland der Fall ist. "Der Boxmarkt in den USA hat sich fast bei lebendigem Leib selbst gegessen. Alles wurde Richtung Pay-Per-View-Vermarktung getrieben, die Preise liegen bei verrückten 100 Dollar pro Events. Das", sagte



© 2. Liga © 2. Liga wird ab der Saison 2018/19 die neue 2. österreichische Liga ins Programm nehmen und auch umfassende Vermarktungsrechte erhalten. Die Rechte umfassen alle Live- und Nachverwertungsrechte für die lineare und non-lineare Verbreitung im Free- und Pay-TV sowohl in Österreich als auch international. Insgesamt 60 Spiele der 2. Liga werden im Free-TV übertragen, 30 davon bei LaOla1, die übrigen 30 bei ORF Sport+. ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost sprach von einer "Win-win-Situation für alle". "Für den ORF, der mit effizientem Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel ein Maximum an flexibler Zweitliga-Live-Berichterstattung zeigen kann, für die Fußballfans, die sich weiterhin auf nationalen Klubfußball im Free-TV freuen können und für unseren Kooperationspartner, der mit uns gemeinsam attraktiven Live-Content bieten kann."



© Sky

Veränderungen stehen auch beim österreichischen Fußball-Oberhaus an, der. Wenn ab der Saison 2018/2019 das neue Ligaformat startet, dann wirdbekanntlich als Exklusivpartner in Erscheinung treten., hat diesen Schritt jetzt verteidigt. "Die Liga folgt einem, der in Europa schon lange anhält. Österreich ist eines der ganz wenigen Länder in Europa, in dem man das Topspiel noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesehen hat", sagte sie auf einem Kongress in Wien. "Wenn man außerhalb der Grenzen von Österreich schaut, sieht man wie sich die Ligen in den anderen Ländern entwickelt haben. Es gab, ganz im Gegenteil, die Ligen sind sehr, sehr populär geworden." Die Vor- und Nachberichte will Sky künftig ausbauen. Unter dem Arbeitstitelwird zudem an einem wöchentlichen Format für jeden der 12 Bundesliga-Klubs gearbeitet. Darin sollen Blicke hinter die Kulissen ermöglicht werden. Scheil: "Wir werden bunte Geschichten erzählen und das Ganze frei empfangbar zur Verfügung stellen, sodass wir noch näher an den Fan und die Vereine rankommen als bisher."

Die Vergabe der TV-Rechte der italienischen Serie A muss womöglich wiederholt werden. Das hat ein Mailänder Gericht entschieden und nahm damit einen Antrag von Sky Italia an,das im Februar leer ausgegangen war. Der Rechteinhaber Mediapro hatte geplant, die Spiele nicht auf einem eigenen Kanal zu verbreiten, sondern diversen Plattformen zum Kauf anzubieten. Dadurch würden den Kunden jedoch zusätzliche Kosten entstehen, urteilte das Gericht, das die Vergabe damit als nicht rechtskonform bewertete. Das spanische Unternehmen hatte sich im Februar die TV-Rechte bis 2021 gesichert - zum Preis von 1,05 Milliarden Euro. Das Angebot lag 1.000 Euro über dem von der Liga geforderten Mindestpreis. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen, inzwischen hat Mediapro Revision gegen die Gerichtsentscheidung eingelegt.

Sport in Zahlen



© DFL

Nachdem die Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag für fast 30 Prozent Marktanteil beisorgte (DWDL.de berichtete) , verzeichnete einen Tag später auch dersehr gute Quoten.entschieden sich für Einzelspiele oder Konferenz, in der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf. Deutlich weniger Menschen sahen ab 19:30 Uhr die: 150.000 Zuschauer waren hier dabei, der Marktanteil bewegte sich bei den 14- bis 49-Jährigen mitaber deutlich über dem Senderschnitt. Beikamen die Zweitliga-Highlights um 22:30 Uhr auf. Zu sehen war die Sendung dort aber auch nach dem, das vongesehen wurde.



© SPORT1/Getty Images/Widmann

Was noch zu sagen wäre...

Dem ARD-Journalisten @hajoseppelt wurde die Einreise nach Russland verwehrt. Heute morgen haben wir mit ihm im MOMA gesprochen: pic.twitter.com/MSSlAir5qr — ARD Morgenmagazin (@ardmoma) 14. Mai 2018

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen

Starkes Bundesliga-Finale für den: Der Sport1-Talk erreichte am Sonntag im Schnittund einen Marktanteil von 10,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,0 Prozent erzielt. Im Duell mit Jörg Wontorra behielt Thomas Helmer damit die Oberhand, auch wenn der Talk bei Sky Sport News HD ebenfalls erfolgreich war.und einen Marktanteil von 2,4 Prozent in der Zielgruppe zählteam Sonntag.stieß ab 19:00 Uhr bei Sky dagegen nur auf ein geringes Interesse: Mehr alsund ein Marktanteil von 0,2 Prozent war nicht drin.