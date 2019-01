Mehr Besucher in Sportsbars, Erfolg für Tennis und Handball

© Sky

Sky will herausgefunden haben, dass die Champions League mehr Menschen in die Sportsbars gelockt hat, seit die Spiele nicht mehr im Free-TV laufen. Außerdem: Die ARD zahlt ihren Experten knapp eine Million Euro und Eurosport punktet mit Live-Sport.



21.01.2019 - 11:50 Uhr von Alexander Krei 21.01.2019 - 11:50 Uhr



Dass dieseit dieser Saison gar nicht mehr im Free-TV vertreten ist, sorgt offenbar für. Das zumindest will Sky herausgefunden haben. Nach Angaben des Bezahlsenders zählten die Sky-Sportsbars während der Gruppenphase. Gastronome ohne Abo will Sky unterdessen jetzt mit einemlocken: Diese können sich die Spiele der K.o.-Phase nun zum Preis von 799 Euro sichern. "Mit unserem Spezialangebot können die Bars völlig unkompliziert und zu fairen Preisen das Beste der Königsklasse zeigen und damit mehr Gäste in die Bars locken und zusätzlichen Umsatz generieren", so



Diesich ihrelaut dpa weniger kosten lassen als in der Vergangenheit. Laut dpa gab der Senderverbund demnach in der Saison 2017/18 für zehn ehemalige Sportler zusammenaus. Zwei Jahre zuvor hatte die ARD zwar nur acht Experten im Einsatz, diesen aber noch 1,2 Millionen Euro überwiesen. Bei denist der Preis dagegen gestiegen: Für 19 Journalisten zahlte die ARD, während die 21 Sportmoderatorin des Ersten in der Saison 2015/16 nur 1,88 Millionen Millionen erhalten hatten. Dasmachte gegenüber der dpazu der Bezahlung seiner Experten.



und diehaben sich auf eine Partnerschaft mit der neu strukturiertenverständigt. Der Sender hat die plattformneutralenüber die VBL Club Championship, die VBL Playoffs und das VBL Grand Final in Deutschland, Österreich und der Schweiz erworben und plant Berichte in seinem, das im Free-TV bei Sport1 und beim neuen Pay-TV-Sender sSports1 zu sehen sein wird. Bereits in den vergangenen beiden Jahren hatte Sport1 Events der Virtuellen Bundesliga gezeigt, in diesem Jahr liegen die Live-Rechte bei



Sport in Zahlen

Seit dem Wochenende zeigtdie Sendungaus demin München. Hintergrund ist eine Verlängerung der Partnerschaft mit dem Telefonanbieter. Im Rahmen der Sendung, die die Höhepunkte der Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga zeigt, soll diewerden, heißt es. Der Sender spricht vom höchsten TV-Studio Deutschlands, aus dem das Format im Anschluss an den "Doppelpass" gesendet wird. "Mit 'Bundesliga pur - Lunchtime' bieten wir unserem Partner Telefónica erneut eine individuelle Lösung für einen aufmerksamkeitsstarken Markenauftritt in der sportaffinen Zielgruppe", sagte



Dieist mit guten Quoten in die Rückrunde gestartet: Nachdem das vomübertrageneam Freitagabend vongesehen wurde, kamenam Samstagnachmittag beiauf. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei guten 12,8 Prozent - ein guter, aber kein überragender Wert, der sich wohl damit erklären lässt, dass neben den Bayern auch Borussia Dortmund abseits der Kernzeit spielte. Denverfolgten später übrigensund einen Marktanteil von 9,6 Prozent in der Zielgruppe. Besser lief es für ein Topspiel zuletzt im November, als die Bayern auf Dortmund trafen.



Was noch zu sagen wäre...

hat am Wochenende gute Quoten mit deneingefahren. Zwar stellten sich am frühen Sonntagmorgenden Wecker, umzu sehen, doch der Marktanteil ihrer Niederlage gegen Danielle Collins lag zu diesem Zeitpunkt bei sehr guten 2,5 Prozent in der Zielgruppe. Für die Niederlage vongegen Milos Raonic liegen noch keine Quoten vor, sein Spiel gegen den Australier Alex Bolt hatten am Samstagvormittag jedochgesehen. Auf sehr gute 3,1 Prozent belief sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Richtig gut lief's auch für die: Das Spiel zwischen Brasilien und Kroatien stellte miteinen neuen WM-Rekord auf, in der Spitze waren bis zu 1,02 Millionen Zuschauer dabei. Beim Sieg dergegen Island hatten am Abend zuvorzugesehen.

"Wenn Werder Meister wird, höre ich sofort auf, weil man Wunder mindestens ein Jahr ununterbrochen feiern muss."

Sky-Talker Jörg Wontorra, der gerade sein Vertrag bis 2020 ver in "Bild"

