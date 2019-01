Handballer im Free-TV, Blizzard-Events bei eSports1

© DHB

Sky will vom Hype rund um die Handball-WM profitieren und zeigt demnächst ein paar ausgewählte Spiele im Free-TV. Außerdem: eSports1 kooperiert mit Blizzard, Bode Miller heuert bei Eurosport an und DAZN sichert sich die Rechte an der FIA World Rally Championship.



28.01.2019 - 11:50 Uhr von Timo Niemeier 28.01.2019 - 11:50 Uhr

Nach den tollen Zuschauerzahlen während der gerade erst zu Ende gegangenenwillvom entstandenenprofitieren. So will man die nächstenzeigen und damit einem größeren Publikum zugänglich machen. So wird Sky dassowie diebeiübertragen. Sky ist für die Handball-Bundesliga der mit Abstand wichtigste Partner, überträgt man seit der vergangenen Saison doch erstmals alle Partien live im Fernsehen. Neben den Einzelspielen gibt es auch eine aus dem Fußball bekannte Konferenzschaltung. Bei Sky wird man darauf hoffen, dass möglichst viele Menschen jetzt im Handball-Fieber sind und sich auch von den Bundesliga-Spielen anstecken lassen - und nach den Partien im Free-TV ein Abo abschließen. Einige Bundesliga-Spiele laufen durch eine Kooperation mit Sky ja auch schon heute bei DWDL.de berichtete ).

© Sport1 © Sport1 hat für seinen neuen eSports-Sender eine Kooperation mit dem Spielehersteller Blizzard Entertainment geschlossen. Die zunächst zweijährige Zusammenarbeit umfasst TV-Rechte für Live- und Highlight-Berichterstattung im deutschsprachigen Raum an der Overwatch League und Hearthstone eSport. Von diesen Events stehen auf eSports1 jeweils die Regular Season, die Playoffs und die Finals auf dem Programm. Das Rechtepaket umfasst auch die Highlight-Berichterstattung von Blizzard Events aus dem Jahr 2018 wie dem Overwatch World Cup und der Hearthstone Championship Tour. Für den noch sehr jungen eSports-Sender ist die Zusammenarbeit mit Blizzard ein wichtiger Meilenstein, ist das Unternehmen derzeit doch eines der erfolgreichsten auf dem Markt. Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, sagt: "Blizzard Entertainment ist mit seiner starken globalen Positionierung als einer der angesehensten Entwickler und Vertreiber von Unterhaltungssoftware ein optimaler Partner für unseren neuen Sender eSports1. Mit der Overwatch League und Hearthstone eSports sowie den Highlights des letztjährigen Overwatch World Cups bieten wir auf eSports1 drei hochklassige eSports-Turnierserien an, die das Herz zahlreicher Fans höher schlagen lassen."

© Eurosport © Eurosport Bode Miller wird bei der kommenden Ski-WM in Are bei Eurosport als Experte zu sehen sein. Vom 6. bis 17. Februar wird er die Rennen analysieren. Für Miller ist das keine komplett neue Aufgabe: Bereits bei den Olympischen Winterspielen im vergangenen Jahr war der Olympiasieger von Vancouver für Eurosport tätig. "Die Zusammenarbeit mit Discovery bei Olympia hat großen Spaß gemacht und ich war vom positiven Feedback der Fans aus ganz Europa überwältigt. Wintersport ist pure Leidenschaft für mich. Ich hatte zahlreiche erfolgreiche Weltmeisterschaften als Aktiver und wenn ich nicht selbst Rennen fahren kann, dann möchte ich den nächstbesten Platz an der Piste haben und die Action für Eurosport analysieren. Die Fans können sich auf intensive zwei Wochen mit erstklassigen Rennen freuen", so Miller. Eurosport will insgesamt 38 Stunden live von der Ski-WM übertragen, hinzu kommen 50 Stunden Highlight-Berichterstattung. Das deutschsprachige Quartett vor Ort bilden die Experten Frank Wörndl und Urs Lehmann mit den Kommentatoren Guido Heuber und Gerhard Leinauer.

Die, in der(Foto links) intensiv das Themabeleuchtet, ist ab sofort beizu sehen. EyeOpening.Media hat die Doku erfolgreich an Amazons Videostreamingdienst verkauft. "Geheimsache Doping: Die Gier nach Gold - Der Weg in die Dopingfalle" hat in der Sportwelt für viel Wirbel gesorgt - in dem Film berichtet Biathletumfassend über seine Betrugsmethoden. Erstmals ausgestrahlt wurde die Dokumentation im Ersten.

© DAZN © DAZN hat sich sehr kurzfristig die Übertragungsrechte der FIA World Rally Championship in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesichert. Das Rechtepaket gilt für die nächsten vier Jahre und umfasst alle Rennwochenenden der 47. Ausgabe der WRC-Rallye-Weltmeisterschaft, inklusive der Deutschland Rallye vom 22. August bis zum 25. August dieses Jahres. Die erste Live-Übertragung war bereits am vergangenen Donnerstag aus Monte Carlo zu sehen. DAZN überträgt alle Etappen der Rennwochenenden im englischsprachigen Kommentar. Zusätzlich zu den Übertragungen wird es auch Highlight- und Magazinformate geben.

Sport in Zahlen

© Eurosport © Eurosport hat am Sonntag fantastische Quoten mit dem Finale der Handball-WM eingefahren. 1,56 Millionen Menschen sahen sich das Spiel zwischen Dänemark und Norwegen an, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 6,2 Prozent. Das starke Finale trieb den Tagesmarktanteil von Eurosport auf 1,6 Prozent (14-49) nach oben - so gut läuft es für den Sender nur ganz selten. Das Spiel um Platz drei zwischen Deutschland und Frankreich kam im ZDF auf mehr als sechs Millionen Zuschauer (DWDL.de berichtete). Gut lief bei Eurosport auch der Super G aus Kitzbühel am frühen Nachmittag, bei dem der Deutsche Josef Ferstl überraschend gewonnen hat. 320.000 Menschen sahen die Übertragung, beim Gesamtpublikum entsprach das 1,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es nur 0,8 Prozent.

© Sportdeutschland.TV © Sportdeutschland.TV Sportdeutschland.TV hat ein positives Handball-WM-Fazit gezogen: Auf dem Dienst waren alle 96 Spiele zu sehen, damit erreichte man nach eigenen Angaben 2,5 Millionen Zuschauer. Mehr als 150.000 Menschen haben demnach Spitzenspiele wie Frankreich gegen Spanien gestreamt, das Finale kam sogar auf 200.000 Zuschauer. Sportdeutschland.TV zeigte 90 Spiele völlig kostenlos für die Nutzer - dabei fehlten allerdings die Spiele der deutschen Handballer. Im Freemium-Paket waren diese auch enthalten. Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH, sagt: "Die Handball-WM-Übertragung war ein voller Erfolg für uns. Auch mit der Abonnentenzahl unseres Freemium-Pakets sind wir sehr zufrieden. Die hohe Nutzung zeigt, dass wir uns mit unserem Angebot in Sportdeutschland etablieren konnten und die digitale Sportübertragung in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist."

© Sport1 © Sport1 ProSieben Maxx hat der Pro Bowl gute Quoten geholt, lag aber unter den Playoff-Spielen der vergangenen Wochen. Schon beim ersten Viertel lag der Marktanteil bei 2,8 Prozent, im Verlaufe des Abends ging es bis auf 4,9 Prozent im vierten Viertel nach oben. Eine "Raw"-Wiederholung holte ab kurz vor Mitternacht noch 2,9 Prozent. Sport1 hat dagegen am Samstag mit dem Finale seiner Box-Castingshow "The Next Rocky" nur schwache Werte eingefahren. Die eineinhalbstündige Übertragung sahen sich ab 21 Uhr 200.000 Menschen an, 0,7 Prozent Marktanteil wurden beim Gesamtpublikum gemessen. In der Zielgruppe waren es nur 0,3 Prozent. Schon die Vorberichte blieben bei jeweils 0,2 Prozent hängen. Auch der anschließende Boxkampf zwischen Vincent Feigenbutz und Przemyslaw Opalach erreichte nur schwache Quoten.

Was noch zu sagen wäre…

"Das Jahr 2018 sehe ich als Übergangsjahr, inklusive der ersten Jahreshälfte 2019."

Sport1-Chef Olaf Schröder im DWDL.de-Interview

