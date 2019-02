Eishockey-Wut über ARD und ZDF, Lehmann bleibt

© DEL

Weil ARD und ZDF nicht über das DEL Winter Game berichteten, regt sich Ärger bei Spielern und Verantwortlichen des Verbands. Die Sender verteidigten sich und verwiesen auf begrenzte Sendezeit. Außerdem: Jens Lehmann bleibt Experte bei RTL.



04.02.2019 - 12:01 Uhr von Alexander Krei 04.02.2019 - 12:01 Uhr

Zahlreicheärgern sich über die. Den Ausschlag gab ein Posting von, der noch im vergangenen Jahr mit der deutschen Mannschaft die Silbermedaille bei Olympia gewann. Müller wunderte sich darüber, dass das ZDF im Januar im "Sportstudio" nicht über daszwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG berichtet hatte, das vor fast 50.000 Zuschauern stattfand. "Das in der Winterpause und ein Jahr nach dem Olympischen Erfolg.", schrieb der enttäuschte Profi, dem sich inzwischen weitere Spieler undanschlossen.

"Das war ja keine Veranstaltung, wo fünf Menschen rumgelaufen sind. Das war ein absolutes Highlight, ein großes Spektakel und noch dazu am Wintersporttag Samstag. Da hat man ganz gewiss bei ARD und ZDF eine", erklärte DEB-Präsident Reindl.zeigte "grundsätzlich" Verständnis. "Aber es ist auch klar, dass wirnicht alle Erwartungen erfüllen können", zitierte ihn der Münchner "Merkur" (Foto) erklärte, der Beitrag über das Winter Game sei aus Zeitgründen kurzfristig entfallen. Auch vonwar die Rede.

Am Wochenende saßerstmals alsauf der Bank. Seinen Job alswill der 49-Jährige aber trotz der neuen Aufgabe nicht an den Nagel hängen. Er habe mitdarüber gesprochen. Einer weiteren Zusammenarbeit, sagte Lehmann bei seiner Vorstellung in Augsburg. Der frühere Nationaltorwart ist seit knapp fünf Jahren für den Privatsender bei Länderspielen der Nationalmannschaft im Einsatz.

In acht halbstündigen Episoden will der Kapitän von Real Madrid und der spanischen Nationalmannschaft Einblicke in sein Leben als Sportler geben, aber auch privater Momente mit seiner Familie und seinem persönlichen Umfeld zeigen.

Sein Umfeld soll außerdem Geschichten aus seinem Leben, zu seinen Wurzeln in Andalusien und über seine Leidenschaft für Tattoos erzählen. Wann mit der Ausstrahlung zu rehcnen ist, ist noch nicht bekannt.

Sport in Zahlen

hat eineangekündigt.

© ARD © ARD Das Erste war am Wochenende mit seinen Wintersport-Übertragungen stark unterwegs. So punktete am Sonntagnachmittag die Nordische Kombination mit 3,17 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,0 Prozent, die Skiflieger kamen später sogar auf 4,37 Millionen Zuschauer und 19,3 Prozent Marktanteil. Schon am Samstag lief es prächtig: Dort kam die Übertragung vom Skifliegen ebenfalls auf rund 20 Prozent Marktanteil. Gefragt war zudem die Bundesliga-"Sportschau", die 5,42 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte und damit ebenso wie die Bundesliga-Konferenz bei Sky einen Rekord markierte (DWDL.de berichtete).

© Sky © Sky Sky freut sich über eine steigende Out-of-Home-Nutzung: Das reichweitenstärkste Zugpferd bleibt nach Angaben des Senders die Fußball-Bundesliga: Demnach sahen während der Hinrunde 1,07 Millionen Menschen pro Spieltag die Begegnungen in Sky-Sportsbars. Der Höhepunkt war das Spitzenspiel zwischen Dortmund und Bayern, das alleine mehr als eine Million Gäste erreichte. Die Rede ist von einer On-Top-Reichweite von 40 Prozent, zudem liege die Out-of-Home-Reichweite um 28 Prozent über dem Vorjahreswert. Steigern konnten sich auch die 2. Bundesliga und die Champions League. Mit Blick auf die Handball-Bundesliga schauten rund 100.000 Gäste die Spiele in der Gastronomie, hier belief sich das Plus auf elf Prozent.

Was noch zu sagen wäre...

"Es wird in Deutschland immer noch zu viel über Fußball berichtet. Das ist nicht immer fair."

Boris Becker im "Bild"-Interview

