Surer nicht zurück zu Sky, "Doppelpass" knackt die Million

Marc Surer, der jahrelang bei Sky als Formel-1-Experte am Mikrofon saß, wird in der neuen Saison nicht mehr dabei sein. Grund ist sein Vertrag beim Schweizer Fernsehen. Außerdem: Uli Hoeneß bescherte dem "Doppelpass" über eine Million Zuschauer.



25.02.2019 - 11:51 Uhr von Alexander Krei 25.02.2019 - 11:51 Uhr

Diewird zwar mit Beginn der neuen Saison auch wieder beizu sehen sein (DWDL.de berichtete) , am Mikrofon wird dann allerdings nicht mehrsitzen. Das bestätigte Surer gegenüber "Motorsport-Total.com" . Zuvor hatte Surer bereits einen Vertrag mit demgeschlossen, für das er mindestens fünf Rennen pro Saison kommentieren wird. "Es tut mir weh, weil ich so viele Jahre mit denen zusammen war. Aber die sind", sagte Surer. "Es war natürlich mal ein Thema, ob ich einfach die Rennen, die ich nicht für das Schweizer Fernsehen unterwegs bin, für Sky machen kann. Aber ich will nicht 21 Rennen machen." Die einjährige Auszeit habe ihm deutlich gemacht, dass es ein Leben außerhalb der Formel 1 gebe. "Zumindest die Hälfte davon möchte ich auch dieses Jahr haben."

wird mit Sportradar bei der neu ins Leben gerufenenkooperieren und hat plattformneutrale Medienrechte für dieerworben. Es handelt sich dabei um mehrere Spieltage, die Playoffs und das Finale. Die Saison ist bereits im Dezember gestartet und geht noch bis April. "Durch die Kooperationen mit der eFootball.Pro League und der TAG Heuer Virtual Bundesliga bieten wir eSports-Fans auf eSports1 nun diean", sagte. Insgesamt nehmen an dem Wettbewerb sechs europäische Klubs teil, darunter neben dem FC Barcelona mit Schalke 04 auch ein deutscher Verein. Erst vor wenigen Wochen hatte Sport1 den Ablegergestartet.

Ich hatte eine wahnsinnig schöne Zeit, habe viel gelernt und vor allem unglaublich viel gelacht! Danke an alle mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Und an Euch fürs zuschauen", so die Moderatorin weiter. Sie selbst weiß offenbar schon, wohin es sie zieht - von einer neuen Herausforderung ist die Rede. Details nannte Papendick zunächst nicht.

verliert seine. Nach zweieinhalb Jahren sei es Zeit, einen neuen Weg zu gehen, schrieb Papendick auf ihrem Instagram-Account. "

© SPORT1/Getty Images/Widmann © SPORT1/Getty Images/Widmann Uli Hoeneß im "Doppelpass" hat für starke Quoten gesorgt: 1,05 Millionen Zuschauer waren am Sonntag im Schnitt dabei, um den Fußball-Talk bei Sport1 zu sehen. Das reichte beim Gesamtpublikum für starke 8,0 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 8,8 Prozent erzielt. "Wontorra" kam bei Sky Sport News HD dagegen nicht an und musste sich mit 110.000 Zuschauern begnügen, hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 0,9 Prozent. Einen schönen Erfolg feierte dafür am Abend noch "Sky 90", das im Pay-TV noch 260.000 Zuschauern gesehen wurde. Geholfen hat das starke Sonntagsspiel zwischen Dortmund und Leverkusen, das im Vorfeld durchschnittlich 1,50 Millionen Zuschauer erreichte und sehr gute 8,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte.

© ARD © ARD Wintersport-Übertragungen hatten am Wochenende einen großen Anteil an der Marktführerschaft des Ersten. Die Nordische Ski-WM erreichte dabei schon am Vormittag mehr als zwei Millionen Zuschauer. Beim Kombinationslanglauf waren am Sonntag ab 13:28 Uhr dann schon 2,97 Millionen Zuschauer dabei, die für 20,5 Prozent Marktanteil sorgten. Als später die deutschen Skispringer Gold gewannen, zählte die Live-Übertragung sogar 4,05 Millionen Zuschauer sowie 24,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls überzeugende 12,5 Prozent eingefahren. Parallel dazu fieberten weitere 340.000 Zuschauer bei Eurosport 1 mit.

