DAZN mit Kampfpreis in Spanien, Telekom für Montagsspiele

© Telekom / DFB

Der Sport-Streamingdienst ist inzwischen auch in Spanien aktiv, setzt dort aber auf einen deutlich günstigeren Preis als in Deutschland. Die Telekom will indes an den Montagsspielen in der 3. Liga festhalten. Außerdem: Sky findet Moderatorin für die Formel 1.



04.03.2019 - 10:22 Uhr von Alexander Krei 04.03.2019 - 10:22 Uhr

© DAZN

Spanien ist eine Nation von Sportliebhabern und bereit für den Wandel", sagte Simon Denyer, CEO der DAZN Group. "Die Fans verlangen eine angemessene Art und Weise, ihren Sport zu erleben und wir sind unglaublich stolz darauf, dies zu ermöglichen, indem wir unser schnell wachsendes internationales Geschäft ausbauen." Zum Start zeigt DAZN in Spanien unter anderem die

MotoGP, die Turkish Airlines EuroLeague und die Premier League. Mit dem Markteintritt in Spanien ist DAZN nun

in acht Ländern verfügbar ist. In Brasilien wird der Service derzeit über Social Media gestreamt, bevor er in den kommenden Monaten auch offiziell startet.

expandiert weiter und startet seinen Sport-Streamingdienst jetzt auch in- und zwar zu einemals in Deutschland. Das Angebot kostet dort mit 4,99 Euro aktuell nur die Hälfte. Als Markenbotschafter fungieren. "





© Formel 1 © Formel 1 Formel-1-Übertragungen von Sky wird. Die Wahl des Bezahlsenders fiel auf Sandra Baumgartner, die schon seit 2011 als Moderatorin und Reporterin für Sky Sport News HD im Einsatz ist und in den vergangenen Jahren den Schwerpunkt auf die Formel 1 legte. Klar ist inzwischen auch, dass Sascha Roos erneut als Kommentator fungieren wird. Einen Experten hat Sky indes noch nicht benannt. Vieles deutet aber darauf hin, dass der Sender hier künftig auf eine wechselnde Besetzung setzen wird. Marc Surer, der mehr als 20 Jahre am Mikrofon saß, hatte sich kürzlich bereits an das Schweizer Fernsehen gebunden (Sports-Update vom 25. Februar).

© DFB

Nach Angaben der "Sport-Bild" sollen die Spiele im Schnitt 24.000 User erreichen. Den Rekord hält demnach die Partie zwischen Braunschweig und Karlsruhe mit über 100.000 Zuschauern in der Spitze.

Diewill offenbar auch in Zukunft an den. Einem Bericht der "Sport-Bild" zufolge hat die Telekom großes Interesse daran, den Termin am Montag um 19:00 Uhr auch nach der Saison 2021/22 zu halten - ungeachtet der Tatsache, dass die Vereine diesen Termin kontrovers diskutieren. Eine offizielle Aussage dazu gibt es bislang aber nicht. Sowohl die 1. als auch 2. Bundesliga hatten Ende 2018 beschlossen, die bei Fans ungeliebten Montagsspiele nach dem Ablauf der aktuellen Rechteperiode abschaffen zu wollen. Der Vertrag der Telekom für die 3. Liga läuft noch bis Ende 2021/22 und sieht einevor.

© Sport1 © Sport1 Sport1 hat sich weitere eSports-Rechte gesichert und wird die FIFA-19-WM ausstrahlen. Von der EA Sports FIFA 19 Global Series und dem FIFA eWorld Cup hat das Unternehmen die entsprechenden plattformneutralen Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz erworben. Sport1 wird dadurch mehrere Events der Global Series sowie Höhepunkt der Serie mit dem FeWC 2019 Grand Final live auf seinem neuen Sender eSport1 übertragen. Highlights sollen zudem im Free-TV gezeigt werden. Sport1 steigt im April ein und begleitet die FIFA-Profis auf den letzten Stationen der Road to FIFA eWorld Cup 2019.

Sport in Zahlen

© ARD/ZDF © ARD/ZDF Nordische Ski-WM für gute Quoten bei ARD und ZDF gesorgt. Am Samstag konnte sich das ZDF noch einmal auf die Skispringer verlassen, die mit dem Mixed-Team auf 3,84 Millionen Zuschauern und einen starken Marktanteil von 23,2 Prozent kamen. Überzeugend lief es aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo der Marktanteil bei 12,0 Prozent lag. Parallel dazu hatten sich 190.000 Zuschauer für die Übertragung bei Eurosport 1 entschieden. Erfolgreich lief es zudem im Vorfeld für die Nordischen Kombinierer, die mit 3,10 Millionen Zuschauern im ZDF bereits sehr gute 22,4 Prozent Marktanteil erzielten.

© DFL © DFL Sky hat am Wochenende mit dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München die Millionen-Marke deutlich übersprungen. 1,34 Millionen Zuschauer sahen den klaren Erfolg der Bayern und in der Zielgruppe verfehlte die Live-Übertragung mit 9,8 Prozent Marktanteil den Sprung in die Zweistelligkeit nur knapp. Die Bundesliga-"Sportschau" im Ersten schaffte parallel dazu 15,9 Prozent und lockte insgesamt knapp fünf Millionen Zuschauer an. Schon am Nachmittag hatte Sky mit Einzelspielen und Konferenz sehr gute 15,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren. Insgesamt waren hier 1,37 Millionen Zuschauer dabei - Fans in Bars und Kneipen sind wie immer nicht eingerechnet.

© SPORT1/Getty Images/Widmann © SPORT1/Getty Images/Widmann verzeichnete am Sonntag mit dem "Doppelpass" im Schnitt 1,21 Millionen Zuschauer, in der Spitze waren laut Senderangaben sogar 1,39 Millionen Menschen dabei. Das sind die höchsten Zahlen der laufenden Saison, besser lief es zuletzt am 15. April 2018. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 8,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,0 Prozent gemessen. "Bundesliga Pur - Lunchtime" war danach mit 500.000 Zuschauern so erfolgreich wie noch nie unterwegs, der Marktantei beim jungen Publikum lag bei 3,5 Prozent.

Was noch zu sagen wäre...

"Wir mögen keine Geschäfte mit Dreijahres-Fußballdeals."

Discovery-CEO David Zasla will verstärkt auf langfristige Sportrechte setzen



Teilen