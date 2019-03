DFL-Chef Seifert zweifelt an "No-Single-Buyer-Rule"

© iSPOON / photocase.com

Nach einer Vorgabe des Kartellamts darf kein Bieter alle Live-Rechte an der Bundesliga halten. Dahinter setzt DFL-Boss Christian Seifert jetzt ein Fragezeichen. Liga-Vizepräsident Peters stellt sich indes gegen eine mögliche Reform der Champions League.



25.03.2019 - 12:08 Uhr von Alexander Krei 25.03.2019 - 12:08 Uhr

© DFL

, hat Zweifel am Fortbestand der sogenanntengeäußert, die vorsieht, dass nicht mehr ein Bieter allein alle Live-Rechte an der Fußball-Bundesliga halten darf. "Ich setzedahinter, ob wir wieder eine 'No-single-Buyer'-Regel brauchen", sagte Seifert der "Süddeutschen Zeitung" . "Aufgrund der technischen Möglichkeiten in Verbindung mit den Inhaltestrategien neuer oder bestehender Marktteilnehmer gibt es auch so genügend Wettbewerb." Im April kommenden Jahres soll die Entscheidung darüber halten, wer die Rechte ab Sommer 2021 halten wird. Finanziell strebt Seifert ein Wachstum an. "Wir haben aber aktuellaller Fußball-Ligen. Diese Flughöhe zu halten, ist keine Selbstverständlichkeit." Mit Blick auf den Stellenwert des Bezahlfernsehens sagte der DFL-Boss, es könne in Zukunft möglicherweise sogar wieder mehr Live-Spiele im Free-TV geben. "Konkret prüfen wir, diezu geben. Aber wir werden auch unsere Pay-TV-Partner stärken, die über 90 Prozent der Medienumsätze tragen."

© Uefa

Perspektivisch könnte dersinken, weil dienach vorne prescht. In der vergangenen Woche hatte es Berichte über eineder Königsklasse gegeben, die ab 2024 in einem dreistuftigen Ligensystem ausgespielt werden könnte - inklusive Auf- und Abstieg.hat sich jetzt kritisch dazu geäußert. "Alles, was die Werthaltigkeit der Bundesliga beschädigen könne, findet. Dagegen müssen wir uns wehren", sagte Schalkes Sportvorstand der "Bild am Sonntag". "Bislang sind die internationalen Wettbewerbe eine sehr sinnvolle Ergänzung zu unserem Kerngeschäft - und das ist und bleibt die Bundesliga.

© DFL

Sport in Zahlen

Diewird in der kommenden Saison deneinsetzen. Dafür haben sich die Club-Verantwortlichen ausgesprochen. Im Zuge dessen werden die Stadien nun per Glasfaser mit dem Video-Assist-Center (VAC) in Köln verbunden, um dort verzögerungsfreien Zugriff auf dasaus den Stadien zu gewährleisten, hieß es. Außerdem wird das VAC entsprechend erweitert. Die laufende Saison 2018/19 dient nach einem entsprechenden Auftrag der DFL-Mitgliederversammlung bereits als Konzeptions- und Offline-Testphase für den Video-Assistenten in der 2. Bundesliga. In diesem Zusammenhang wurden bereitsaus dem Pool der Schiedsrichter der 2. Bundesliga und der Assistenten der Bundesliga für Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga ausgebildet.

© ARD

Dashat noch einmal für starke Quoten gesorgt: Als am frühen Sonntagnachmittag der Massenstart derauf dem Programm stand, fiebertenmit, sodass der Marktanteil noch einmal auf hervorragende 30,7 Pozent anzog. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 16,7 Prozent sehr gut. Diekonnten damit später nicht ganz mithalten, kamen mit insgesamtaber auf kaum minder beachtliche 26,5 Prozent Marktanteil. Für denbegeisterten sich im Vorfeld dagegen nur, hier belief sich der Marktanteil auf 13,6 Prozent.

© Sport1

Was noch zu sagen wäre...

Diesorgen beifür gute Quoten. Als München und Berlin am Sonntag aufeinandertrafen, waren ab 17:00 Uhr im Schnittdabei. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag derund damit klar über dem Senderschnitt. Daszwischen Frankfurt und den Bayern hatte im Vorfeld bereitsvor den Fernseher gelockt. Deutlich geringer war das Interesse amder Frauen zwischen Deutschland und den Niederlanden, das am Samstagnachmittag aufkam. Und mit derzwischen Stuttgart und Potsdam zählte Sport1 später sogar. Die Folge war ein Marktanteil von 0,3 Prozent beim Gesamtpublikum und in der Zielgruppe.

"Die Tabelle stimmt nicht."

RTL-Experte Jürgen Klinsmann erkennt einen Fehler in der Tabelle

Teilen