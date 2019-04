Deutschland-Tour bei ARD & ZDF, Klitschko wieder im Ring?

© RTL/Morris Mac Matzen

Die Deutschland-Tour wird in diesem Jahr wieder bei ARD und ZDF zu sehen sein, doch das Übertragungs-Wirrwarr gehört der Vergangenheit an. Außerdem: DAZN buhlt offenbar um Wladimir Klitschko und RTL punktet mit der Formel 1.



01.04.2019 - 11:31 Uhr von Alexander Krei 01.04.2019 - 11:31 Uhr

© Deutschland Tour

werden in diesem Jahr erneut die im vergangenen Jahr wieder eingeführte Deutschland-Rundfahrt für Radprofis übertragen. Über ihre Sportrechteagentur SportA haben beide Sender eine entsprechende Vereinbarung mit der Amaury Sport Organisation (ASO) geschlossen. Die vier Etappen derfinden vom 29. August bis zum 1. September statt. Das Durcheinander des vorigen Jahres wird diesmal aber abgeschafft: Damals waren die ersten beiden Etappen in den Dritten Programmen zu sehen, ehe zunächst das ZDF und dann Das Erste übernahmen. Diesmal gibt eszu sehen. "Mit der Verlagerung aller Etappen in unser Hauptprogramm wollen wir die Bedeutung der 'Deutschland-Tour' unterstreichen und unsere vielfältigen Sommersport-Übertragungen mit Radsport aufwerten", erklärte

© RTL/Morris Mac Matzen

Kommt es zu einem Box-Comeback von Die "Bild"-Zeitung will erfahren haben , dass sichum eine Rückkehr des 43-Jährigen in den Ring bemüht. Dem Bericht zufolge will der Sportstreamingdienst den früheren Schwergewichts-Champion mit einer Gage vonlocken. Es soll offenbar bereits konkrete Gespräche gegeben haben. Laut "Bild" hofft DAZN auf eine Serie von bis zu drei Kämpfen gegen Anthony Joshua, Tyson Fury oder Deontay Wilder, von denen zwei aktuell aber bei der Konkurrenz unter Vertrag stehen. Ob es tatsächlich dazu kommen wird, ist unklar - denn eigentlich besitzt Klitschko noch einen. Dieser sieht fünf Kämpfe vor, von denen er erst zwei absolviert hat, ehe er zurücktrat. "Wir hatten über viele Jahre eine von beiden Seiten sehr treue undund würden uns wundern, wenn diese Vertragstreue von der anderen Seite gebrochen würde", sagte RTL-Sprecher Matthias Bolhöfer dem "Hamburger Abendblatt"

© DAZN

hat vor wenigen Tagen eineneingeführt. "Der Jugendschutz ist DAZN sehr wichtig, denn mit einem vielfältigemüberträgt DAZN regelmäßig Livesport-Events, die besonderen Jugendschutzauflagen unterliegen", sagte ein Unternehmenssprecher gegenüber DWDL.de. "Die Einführung einer Jugendschutz-PIN gewährleistet daher, dass jugendgefährdende Inhalte nur nach Eingabe der PIN abgerufen werden können. Nach Eingabe der PIN stehen diese Inhalte somit von nun anauf der Plattform zur Verfügung."

© DTM

WennAnfang Mai in seinegeht, dann wird der Sender dies mit seinen bewährten Experten tun: Die beidensind auch 2019 wieder mit dabei. Daneben bildenerneut das Moderatoren-Duo, als Kommentator fungiert. Die neue DTM-Saison startet am 4. Mai auf dem Hockenheimring. Die Startzeiten sollen auch in diesem Jahr einheitlich bleiben: Die Übertragung der Rennen beginnt um 13:00 Uhr, das Rennen jeweils um 13:30 Uhr. Eine Ausnahme bildet Brands Hatch, wo das Rennen wegen der Zeitverschiebung eine Stunde später startet.

© Sport1

Sport in Zahlen

setzt in Kooperation mitund derauf eine neue Live-Remote-TV-Produktion. Alle Wettkampfstätten der 23 Bundesliga-Vereine sollen mit einerausgestattet werden. Schon am Mittwoch wird das neue Produktionssystem bei der Übertragung des Spiels zwischen VC Wiesbaden und Allianz MTV Stuttgart zum Einsatz kommen. Es sei für die professionelle Remote-Produktion und Übertragung von Livesport-Events, hieß es. "Es ist für uns immer reizvoll, neue Techniken mit Partnern wie Sporttotal und der Volleyball-Bundesliga umzusetzen und weiterzuentwickeln", sagte: "Durch die gemeinsam entwickelten komplementären Kamera- und Produktionssysteme machen wir den weltweit beliebtesten Mannschaftssport nach Fußball einer breiten Öffentlichkeit zugänglich."

© MG RTL D

hat mit dem Großen Preis von Bahrain in deram Sonntag geringfügig mehr Menschen vor den Fernseher gelockt als vor einem Jahr.sahen, wie Lewis Hamilton den Sieg einfuhr. Das reichte für 24,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie 23,3 Prozent in der Zielgruppe. Weitereentschieden sich für die Live-Übertragung bei. Nach dem Rekord-Start von vor zwei Wochen, konnte der Pay-TV-Sender diesmal aber keinen neuen Bestwert verbuchen. Stattdessen bewegte sich die Reichweite auf dem Bahrain-Niveau von vor zwei Jahren. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf

© DFL

Was noch zu sagen wäre...

Obwohlam Samstagnachmittag parallel auf dem Platz standen, fielen die Quoten dervergleichsweise mäßig aus.und ein Marktanteil von 13,7 Prozent in der Zielgruppe sind deutlich weniger als das, was man zuletzt gewohnt war. Das vermeintliche Topspiel zwischenzählte im Anschluss sogar. Erfolgreichsteswar indes die Begegnung zwischen, diesahen und 6,8 Prozent Marktanteil erzielte. Beim anschließenden Spiel zwischen Frankfurt und Stuttgart ging der Marktanteil auf 4,2 Prozent zurück.

"Der Zuschauer verzeiht dir einiges, sofern du mit Herz, Hirn, Sachverstand dabei warst."

Der frühere ARD-Sportkommentator Gerd Rubenbauer im DWDL.de-Interview

Teilen