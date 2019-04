Mehr Fußball im Ersten, Nitro sendet aus dem Stadion

© ARD

Das Erste wird Ende des Monats nicht nur das Revier-Derby übertragen, sondern im Vorfeld auch noch ein prominent besetztes Drittliga-Spiel. Außerdem: Nitro sendet "100% Bundesliga" erstmals aus dem Stadion und Sky knackt mehrfach die Million.



nimmt dasan diesem Montag zum Anlass, um mit seiner Sendungerstmals das Studio zu verlassen: Das Moderatoren-Duowill ab 22:15 Uhr die Atmosphäre im Stadion und diverse Stimmen einfangen zum Spiel einfangen. Darüber hinaus möchte der Sender aber auch wie gewohnt über die übrigen Begegnungen des Spieltags berichten. Darüber soll mit demdiskutiert werden. Auch das bevorstehende Europa-League-Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon in der Europa League ist ein Thema bei "100% Bundesliga".

nutzt die Gelegenheit und baut den 27. April zum großen Fußball-Tag um. Neben der gewohntenam Vorabend und der Live-Übertragung des, für die die ARD mit Sky kooperiert (Sports-Update vom 8. April) , überträgt der Sender auch das. Um sich nicht mit der Bundesliga in die Quere zu kommen, wird der Spielbeginn eigens von 14:00 Uhr. Es ist das zweite Spiel der laufenden Drittliga-Saison, das live im Ersten gezeigt wird - und zum zweiten Mal sind die Münchner beteiligt. Bei der Partie des Regionalliga-Aufsteigers am 1. Spieltag beim 1. FC Kaiserslautern hatten 1,24 Millionen Zuschauer eingeschaltet.

haben sich auf die Aufteilung der in dieser Woche stattfindendenverständigt. Weil Sky für die Spiele am Dienstag und Mittwoch das Erstwahlrecht besitzt, konnte sich der Pay-TV-Sender die Rosinen picken - und entschied sich neben dem Premier-League-Duell zwischenfür die Begegnung von. In beiden Fällen waren auch die Hinspiele schon bei Sky zu sehen. Wie schon im Hinspiel zeigte der Sender damitdie kalte Schulter: Dessen Spiel gegen Porto wird somit exklusiv bei DAZN laufen. Dort wird auch die Partie zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam zu sehen sein. Die Konferenzen mit allen Spielen gibt's wie gehabt ausschließlich bei Sky.

bringt seinen Spartensender, der Boxen, Mixed Martial Arts, Kickboxen und Karate zeigt, beiunter. Wer das Programm sehen will, benötigt Freenet TV connect, das internetbasierte Content-Angebot mit Sendern, Apps und Mediatheken. Zusammen mit sportdigital, Motorvision TV, kicker und Sportdeutschland.TV wächst das Angebot an zusätzlichen Sportinhalten auf freenet TV connect damit auf fünf. Der neue Sender, der seit vergangenem Jahr auch beisendet, kann für monatlich 2,49 Euro dazugebucht werden. "Mitstärken wir unser Angebot im Wettbewerb und bieten den Zuschauern stetig noch mehr Auswahl", so

Sowohlals auch derhaben mit ihren Einzelspielen am Wochenende dieknacken können: So erreichte die Begegnung zwischen dem BVB und Mainz am Samstag ab 18:30 Uhr im Schnittund damit rund halb so viele wie sieben Tage zuvor beim Spitzenspiel gegen den Rekordmeister. In der Zielgruppe lag der Marktanteil in direkter Konkurrenz zur "Sportschau" bei starken 8,8 Prozent. Den klaren Sieg der Bayern gegen Düsseldorf sahen am Sonntag, hier wurde bei den 14- bis 49-Jährigen ein Marktanteil von 8,7 Prozent eingefahren. Diekam zusammen mit den Einzelspielen ab 15:30 Uhr übrigens auf. Hier lag der Zielgruppen-Marktanteil bei 13,6 Prozent - und zwar ganz ohne Bayern und Dortmund.

Ohne Rummenigge und Watzke als Star-Gäste hatbeideutlich weniger Zuschauer erreicht als vor einer Woche. Die Reichweite bewegte sich mitaber trotzdem auf einem guten Niveau, in der Zielgruppe lag derund damit weit über den Normalwerten des Senders, der sich dennoch jüngstdes Fußball-Talks entschied (DWDL.de berichtete) . Im direkten Duell hatte deraber auch diesmal wieder die Nase vorn: Auf 5,8 Prozent Marktanteil kam die Show bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt lockte Thomas Helmervor den Fernseher.

Über mehr als sechs Stunden hinweg hatam Sonntag denübertragen und damit gute Quoten erzielt. Im Schnitt schalteten nach Angaben des Sendersein, sodass der Marktanteil bei 1,5 Prozent lag. Beim Schlussspurt zählte der Sender. Während der letzten Stunde des Radrennens war auch diedabei, wo man mit den Quoten allerdings nicht sehr zufrieden sein kann.entsprachen nur 5,2 Prozent Marktanteil. Zuvor interessierten sich schon nur. Auch bei den Jüngeren hielt sich das Interesse mit Marktanteilen von 3,3 und 3,0 Prozent in Grenzen.

