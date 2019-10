eFootball weiter bei ProSieben Maxx, Kipchoge-Rekord im TV

© DFL

Der Ironman auf Hawaii und der Marathon-Rekord von Eliud Kipchoge sind nur zwei Sport-Highlights des Wochenendes gewesen. Außerdem heute im Sports-Update: ProSieben Maxx überträgt auch weiterhin eFootball und Sportdigital will den Spartensender EdgeSport nach Deutschland holen.

Moderator Max Zielke führt ab dem 7. November wieder an der Seite von wechselnden Kommentatoren, Experten und Influencern aus der eSports-Szene durch die Sendung.

Im Anschluss folgt mit dem Highlight-Magazin "ran eSports: Virtual Bundesliga - Der Spieltag" eine Zusammenfassung von weiteren Matches. " Die Live-Produktion für TV und Online steht im Mittelpunkt, flankiert von einer intensiven Berichterstattung auf allen digitalen Plattformen und Social-Media-Kanälen", so 7Sports-Geschäftsführer Stefan Zant. "So wollen wir ein breites Publikum für die VBL Club Championship begeistern. Wir freuen uns, wieder gemeinsam mit der DFL in die neue Saison zu gehen."

Bevor dieAnfang November in die neue Spielzeit startet, haben dieihre exklusive. Auch in der kommenden Saison wirdwieder Übertragungen derzeigen. Neu ist, dass der Sender jeweils donnerstags um 22:15 Uhr zwei Spiele gleichzeitig in der Konferenz zeigt.

© EdgeSport © EdgeSport Sportdigital will den Spartensender EdgeSport nach Deutschland holen. Der entsprechende Zulassungsantrag, der bei der Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein eingegangen ist, wurde inzwischen genehmigt. Bei EdgeSport handelt es sich um ein Pay-TV-Spartenprogramm, das Fun- und Actionsport in den Mittelpunkt stellt. Die Programminhalte werden von IMG Media bezogen. Die Verbreitung ist über Kabel, Satellit und Internet geplant. In der Vergangenheit war EdgeSport hierzulande schon einmal als Channel bei Prime Video vertreten - damals hatte ProSiebenSat.1 die Rechte an der Marke erworben (DWDL.de berichtete). Die Verbreitung wurde mittlerweile aber offenbar eingestellt, sodass der Weg für Sportdigital frei ist, einen neuen Versuch zu starten.

© DAZN © DAZN DAZN hat die Rechte an der Basketball Champions League um eine weitere Spielzeit verlängert und wird somit auch 2019/20 am Ball sein. Der Sportstreamingdienst zeigt die Spiele der deutschen Teams live und exklusiv in Deutschland und Österreich sowie non-exklusiv in der Schweiz. Los geht es am kommenden Dienstag, wenn Rasta Vechta in der Gruppenphase auf den polnischen Meister Anwil Włocławek trifft. Einen Tag später folgen die beiden anderen deutschen Vertreter: Der letztjährige Final Four-Teilnehmer Brose Bamberg tritt auswärts gegen das tschechische Team ČEZ Nymburk an, bevor die Telekom Baskets Bonn gegen die spanische Mannschaft Casademont Zaragoza ihr erstes Heimspiel bestreiten.

© Rakuten TV © Rakuten TV Fußball-Dokus sind weltweit gefragt. Jetzt bekommt auch der FC Barcelona sein eigenes Format - und zwar bei Rakuten TV. Wie praktisch, dass Rakuten seit einiger Zeit als Hauptsponsor des spanischen Fußballklubs fungiert. "Matchday - Inside FC Barcelona" begleitet den Verein und seine Spieler durch die Meilensteine der Saison 2018/19 und will einen uneingeschränkten Blick abseits des Spielfelds bieten. Die Serie besteht aus acht 45-minütigen Episoden, bei denen der Schauspieler John Malkovich als Erzähler fungiert. Sie wird in Europa ab November verfolgbar sein. An der Produktion waren neben Rakuten H Collective Studio und Barca Studios, dem Produktionshaus des FC Barcelona, auch Kosmos Studios sowie Producciones del Barrio beteiligt.

© ARD © ARD Das Erste hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit der Übertragung des Ironman Hawaii gute Quoten eingefahren, vor allem bei den jungen Zuschauern lief es sehr gut. Zwischen Mitternacht und drei Uhr kam die Übertragung auf durchschnittlich 860.000 Zuschauer, der Marktanteil lag damit bei 11,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,1 Prozent gemessen. Die letzten Minuten erreichten ab 3 Uhr noch durchschnittlich 430.000 Menschen, beim Gesamtpublikum kam Das Erste damit auf 10,5 Prozent Marktanteil. Die jungen Zuschauer interessierten sich zu dieser Uhrzeit aber für andere Sendungen: Bei den 14- bis 49-Jährigen waren nur noch 5,9 Prozent drin.

© Screenshot ORF © Screenshot ORF Eliud Kipchoge ist am Wochenende als erster Mensch überhaupt einen Marathon in unter zwei Stunden gelaufen - hierzulande ist das aber auf ein vergleichsweise geringes Interesse gestoßen. 41.000 Menschen sahen sich die Live-Übertragung bei Eurosport an, das entsprach lediglich einem Marktanteil in Höhe von 0,8 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag das Event mit 0,9 Prozent auf dem gleichen Niveau. Deutlich gefragter war da schon die Übertragung in Österreich, wo der Lauf auch stattfand. 111.000 Menschen sahen sich den Lauf am Samstag ab 8 Uhr in ORF eins an, der Sender holte damit sehr gute 23 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Der weltweite Livestream auf Youtube kam auf mehr als vier Millionen Abrufe.

© ProSieben / Marc Rehbeck © ProSieben / Marc Rehbeck lag am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 4,1 Prozent knapp vor dem ZDF und RTLzwei. Zu verdanken hatte man das erneut den NFL-Übertragungen. So kam das Match der Carolina Panthers gegen die Tampa Bay Buccaneers in London auf durchschnittlich 5,9 Prozent Marktanteil. Das war der beste Wert, den eine Übertragung aus London je eingefahren hat. Und auch die zwei weiteren Spiele holten danach Werte, die weit über dem Senderschnitt lagen. In der Spitze waren nach Mitternacht bis zu 6,8 Prozent drin.

