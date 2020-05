DAZN sendet aus Ismaning, Bundesliga auch sonntags stark

© Mr. Nico / photocase

Beim kurzfristig ins Programm genommenen Montagsspiel der Bundesliga wird DAZN das meiste Personal in Ismaning lassen. Die Sonntagsspiele erfreuten sich indes bei Sky großer Beliebtheit. Außerdem: Sport1 sichert sich Klassiker von der FIFA.



18.05.2020 - 11:34 Uhr von Alexander Krei 18.05.2020 - 11:34 Uhr

Etwas mehr als einen Tag vor dem Anpfiff gab diegrünes Licht, dassdasübertragen wird - ungeachtet der Tatsache, dass dernoch nicht beendet wurde (DWDL.de berichtete) . Der Sportstreamingdienst wird die Partie allerdings nicht aus dem Stadion übertragen, stattdessen wird sich Moderatorebenso wie Experteund Kommentatormelden. Reporterwird für Interviews allerdingsim Weserstadion sein.

25. Mai bis zum 7. Juni wird der Sender zwei Wochen lang die größten Tennisspiele aus der Historie des renommierten Sandplatzturniers in Roland-Garros zeigen. Über die Auswahl der Tennisspiele bestimmen jedoch die Zuschauer. Diese können ab sofort auf Eurosport.de für ihre Lieblingspartien voten. Die Spiele mit den meisten Stimmen überträgt Eurosport1 in

der ersten Woche von 19:00 bis 22:00 Uhr sowie in der zweiten Woche von 14:00 bis 19:00 Uhr. Eigentlich sollten in dieser Zeit die French Open stattfinden - das Turnier wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie auf den Herbst geschoben.

In der weitgehend Live-Sport-freien Zeit startetdie. Der Sender. Vom

Sport in Zahlen

hat einegeschlossen, die dem Sportsender Zugriff aufgewährt. Die Vereinbarung umfasst 90-minütige Highlight-Zusammenfassungen, über die Moderatorim Studio mit demsprechen wird. Neu kommentiert werden die Partien von. Auftakt zur Klassiker-Reihe war bereits am Wochenende beim Pay-TV-Sender Sport1+. Die Ausstrahlung der Highlights des WM-Finales von 2002 folgt im Free-TV auf Sport1 am Dienstag ab 20:15 Uhr, ehe bis zum 10. Juni weitere Höhepunkte gezeigt werden. "Mit diesen WM-Klassikern unterstreichen wir unser Konzept in der aktuellen Phase fast ohne Live-Sport", sagte. "Durch die Neukommentierung und historische Einordnung erhalten die Partien einen zusätzlichen Mehrwert für die Fans."

Sky Sport News HD mit insgesamt 5,36 Millionen Zuschauern am Samstag die stärkste Reichweite der Sendergeschichte und über den Streamingservice Sky Ticket sowie den Livestream auf skysport.de verbuchte Sky Nutzerzahlen im sechsstelligen Bereich. Man sei dankbar, ein Millionenpublikum mit der Bundesliga unterhalten zu dürfen, erklärte Sport- und Vermarktungschef Jacques Raynaud. "Mit dem Comeback sind wir äußerst zufrieden. Die überragenden Quoten zeigen, dass unser Sendungskonzept voll aufgegangen ist und die Zuschauer das besondere TV-Erlebnis auf Sky mit Fankommentar, Zusatzfeeds und Audio-Optionen entsprechend stark nachgefragt haben. Das Wichtigste war dabei, dass bei allen Beteiligten die Sicherheit im Vordergrund stand."

im Pay- und Free-TV bedeuteten am Samstag einen neuen- das Interesse amwar also gewaltig. Inzwischen hat Sky weitere Zahlen bekanntgegeben: So verbuchte

© DFL © DFL Sonntag stieß die Bundesliga auf großes Interess: Alleine den Bayern-Sieg gegen Union Berlin verfolgten 1,18 Millionen Zuschauer im Pay-TV, der Marktanteil lag bei 8,2 Prozent in der Zielgruppe. Zuvor wurden mit dem Spiel zwischen Köln und Mainz bereits 6,0 Prozent erzielt. Gefragt war außerdem die 2. Liga, deren Konferenz bekanntlich auch bei Sky Sport News HD zu sehen war: Zusammen brachte es die Übertragung am frühen Nachmittag auf 1,16 Millionen Zuschauer und einen hervorragenden Marktanteil von 12,9 Prozent in der Zielgruppe. Erfolg auch für den "Doppelpass", der bei Sport1 auf 730.000 Zuschauer kam und damit deutlich stärker war als zuletzt. Das Interesse an der PDC Europe Superleague im Darts hielt sich am Nachmittag angesichts von nur 90.000 Zuschauern sowie 0,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen jedoch in Grenzen.

Was noch zu sagen wäre...

Fickt Eure verschissene Bundesligasaison! — ???? Jan Böhmermann ???? ???? (@janboehm) May 11, 2020

