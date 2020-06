Mehr Reporter im Stadion, Wagner legt sich mit Heuser an

© DFL

DFL und DFB erlauben ab sofort mehr Journalisten, aus dem Stadion zu berichten. Sky hat unterdessen angekündigt, die Dosis der Premier League erhöhen zu wollen. Außerdem: Schalke-Trainer David Wagner zofft sich mit Sky-Reporter Ecki Heuser.



15.06.2020 - 11:40 Uhr von Alexander Krei 15.06.2020 - 11:40 Uhr

© DWDL

haben im Zuge ihrerdie Anzahl der im Stadion erarbeitenden Personen leicht erhöht. Davon profitieren nicht zuletzt die Berichterstatter: So wurde unter anderem die, die neben den Rechte-Inhabern aus dem Stadion berichten,. Zuletzt hatten der Bund Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), der Deutsche Journalisten-Verband (DJV), der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) und verschiedene Sportredaktionen an die Politik und die DFL appelliert, die Zahl der Berichterstatter bei den Bundesliga-Spielen zu erhöhen. "Die Erfahrungen der ersten beiden Spieltage nach dem DFL-Konzept haben gezeigt, dass in den weitläufigen Stadienwerden können", erklärten die Journalisten. "Die weitläufigen Arenen lassen auch unter Beachtung der Hygiene-Standards den Einsatz von deutlich mehr schreibenden Journalist und Fotografen im Innenraum oder auf den Tribünen zu."

© Premier League

Einen Monat nach der Bundesliga nimmt auch dieden Spielbetrieb wieder auf. Von Mittwoch an sollen dieausgetragen werden. Im Zuge dessen hatjetzt angekündigt, dienach der Unterbrechung ebenso wie die beiden Nachholspielezu übertragen. Wie bisher wird eine Begegnung pro Spieltag alsproduziert und von Moderatorkommentiert. An seiner Seite wird er von Erik Meijer, René Adler oder Mladen Petric unterstützt. An den ersten Spieltagen wird das jeweils die Partie dessein, wenn Jürgen Klopp und sein Team die erste Meisterschaft der "Reds" seit 30 Jahren perfekt machen können. Wie es danach weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Bereits jetzt steht aber nach Angaben von Sky fest, dass der Pay-TV-Sender auch dannin Deutschland live berichten wird.

© DAZN

Sport in Zahlen

Kunden von Telefonica Deutschland können ihr. Die Einkäufe werden am Ende des Monats über die nächste Handyrechnung oder das aktuelle Prepaid-Guthaben abgebucht - so wie das bislang bei Google oder Apple möglich ist. "Das Bezahlen per Handyrechnung sowie ein attraktives Partnernetz digitaler Diensteanbieter stärken die Kundenbeziehung", so, Director Digital Processes & Services bei Telefónica Deutschland. "Daher freuen wir uns sehr, dass wir unseren Kunden nun auch bei dem sehr beliebten Anbieter DAZN diesenanbieten können."

© Sport1

war am Sonntag mit einembeim Gesamtpublikum sehr erfolgreich. Einmal mehr trug dereinen großen Anteil dazu bei:sahen den Fußball-Talk, der auf Marktanteile von 6,7 Prozent bei allen sowie 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Schwerer tat sich hingegen das Finale der, die am Nachmittag aufund einenin der Zielgruppe kam. Am Abend reichte es dann nur noch für 0,3 Prozent beim jungen Publikum.setzte am Nachmittag auf die, lockte damit allerdings lediglichvor den Fernseher. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für nur 0,2 Prozent Marktanteil.

© Sky

Was noch zu sagen wäre...

Teilen

konnte sich am Sonntag derweil auf dieverlassen, die mit dem Spiel zwischenauch noch einen echten Abstiegskampf parat hielt. Mitund einem Marktanteil von 4,4 Prozent in der Zielgruppe lief es für die Live-Übertragung jedoch recht unspektakulär. Besser lief es für das anschließende Spiel zwischen, das vongesehen wurde und dem Pay-TV-Sender einen Marktanteil von 5,1 Prozent einbrachte. Diespielte verglichen damit jedoch in einer eigenen Liga:betrug der Marktanteil am Tag zuvor (DWDL.de berichtete)