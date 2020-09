© Amazon.de/Ingrid Anderson-Jensen

Die Corona-Krise und wie die SG mit der existenziellen Herausforderung umgeht, ist ebenfalls Teil der Serie, hinter der Semicolon Film und Produzent Stefan Kleinalstede stehen. " Sportbegeisterte bekommen die Möglichkeit, einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen eines der besten deutschen Handballteams zu werfen", so Christoph Schneider, Geschäftsführer von Amazon Prime Video Deutschland.





© WDR/Herby Sachs © WDR/Herby Sachs "Sportschau"-Moderatorin Jessy Wellmer findet den bislang unregelmäßigen Sendeplatz ihrer Talkshow "Sportschau Thema" offenbar eher suboptimal. "Ich glaube, so eine Sendung muss so klar und beständig im Programm verankert werden, dass die Leute eine Chance haben, mitzubekommen, wann sie läuft. Das war bisher schwierig", sagte sie in der "Süddeutschen Zeitung". Dass es 60 Minuten Sendezeit im Ersten gibt, sei jedoch "echt premium". In dem Interview sprach Wellmer auch über die unterschiedliche Wahrnehmung von Männern und Frauen bei Sportsendungen. "Der Sport ist immer noch stark von Männern dominiert, sodass bei vielen wohl der Gedanke da ist: Der Typ hat schon recht, bei der Frau gucken wir lieber noch mal nach, was die eben erzählt hat", so die Journalistin. "Frauen werden strenger hinterfragt, müssen sich mehr anstrengen und mehr Wissen anschaffen, und sei es nur als Sicherheitsnetz. Zumindest fühlt es sich so an. Um die Akzeptanz zu verändern, bräuchte es mehr Frauen in Sportredaktionen - die dann aber bei den wirklichen Highlights nicht nur in Nebenrollen auftreten."

"Für mich ist seit 1995 jeder Doppelpass-Sonntag ein Fußball-Feiertag mit unzähligen Höhepunkten."

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Sport1-Geschäftsführung, über den "Doppelpass"