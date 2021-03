© trendSports

, Chief Media Officer der Formel E: "Die Reichweite von Discovery in ganz Europa über Eurosport, Discovery+ und die frei empfangbaren Kanäle ist für die Formel E von entscheidender Bedeutung und das schon seit der ersten Saison. Wir freuen uns, diese neue Phase unserer Partnerschaft mit Discovery zu verkünden, in der wir unser Publikum durch ihr umfangreiches Angebot an Plattformen und ihren erneuten Fokus auf die Lokalisierung von Inhalten erweitern."

Sport in Zahlen

© ARD © ARD 4,64 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonntag ab kurz nach 18 Uhr das Skispringen bei der Nordischen Ski-WM im Ersten, sodass der Marktanteil bei starken 18,6 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich die Live-Übertragung mit 10,9 Prozent ebenfalls klar im grünen Bereich. Schon der erste Durchgang der Mixed-Staffel war zuvor auf 4,04 Millionen Zuschauer gekommen und auch am Samstag schalteten mehr als vier Millionen Zuschauer ein. Starke Quoten gab's zudem für die Bundesliga-"Sportschau", die von 5,44 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Bemerkenswert: Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit einem Marktanteil von 19,4 Prozent so gut wie seit vergangenem Juli nicht mehr.

© DFL © DFL Sky lief es für die Bundesliga prächtig: Dort erzielten Einzelspiele und Konferenz am Samstagnachmittag sogar herausragende 21,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt waren 1,81 Millionen Zuschauer dabei, ehe das anschließende Topspiel zwischen Leipzig und Mönchengladbach noch 970.000 Fans vor den Fernseher lockte. Ganz so groß fiel das Interesse an den Sonntagsspielen erwartungsgemäß nicht aus: Die Mainzer Niederlage gegen Augsburg verfolgten 650.000 Zuschauer, beim Spiel zwischen Leverkusen und Freiburg waren anschließend 630.000 Zuschauer dabei. Stärker war der "Doppelpass", der ab 11 Uhr bei Sport1 von 850.000 Zuschauern gesehen wurde und 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr. Zum Vergleich: "Sky 90" zählte parallel dazu bei Sky Sport News im Schnitt 110.000 Zuschauer sowie weitere 70.000 Zuschauer im Pay-TV. Gemeinsam war damit aber immerhin ein Marktanteil von 1,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin.

Was noch zu sagen wäre...

"Mir geht immer häufiger durch den Kopf, dass alle, wirklich alle, die Fußball-WM in Katar boykottieren sollten. Es gibt mindestens 6.500 Gründe dafür! Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so gar keine Lust auf so eine Veranstaltung haben würde. Das wird auch so bleiben."

Sky-Kommentator Frank Buschmann