Die Fußballmagazinhat jetzt auch einen: Dieser hört auf den Namenund möchte sich auch für soziale Projekte und gegen Rassismus, Diskriminierung und Homophobie stark machen. Gegründet in Bremen, will FUMS United eigenen Angaben zufolge mit Blick über den regionalen Tellerrand allen die Möglichkeit geben, Teil zu sein. Betrieben werden eine Frauen- und Männermannschaft sowie ein Inklusionsteam. Zum Gründungsteam gehören unter anderem Anett Sattler, Christina Graf, Cord Sauer und Lars Kranenkamp. "Wir wollen zurück zu dem, was Fußballvereine eigentlich sein sollten:, in denen jedes Mitglied seinen Platz findet", so derüber das Projekt.