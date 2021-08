Mehr Volleyball bei Sport1, TVNow zeigt Fußball-Dokus

© TVNow

Sport in Zahlen

Ab dieser Saison überträgtdieund die neue. Wenn es Mitte September losgeht, wird der RTL-Streamingdienstins Portfolio aufnehmen.widmet sich bestimmten Zeitabschnitten, in denen der Grundstein für den Aufstieg und die Anziehungskraft der englischen Liga gelegt wurde. Die Episoden der BBC-Dokumentation werden erscheinen wöchentlich im Original mit deutschen Untertiteln.blickt dagegen zurück auf die zahlreichen Erfolge und spielerischen Höhepunkte des FC Barcelona. Neben Weltstars wie Xavi, Andrés Iniesta oder Thierry Henry kommt auch Pep Guardiola zu Wort. Beide Dokus stehen ab dem 16. September zum Abruf bereit.

© DFL

Diehatam Samstag starke Quoten beschert: Starkeverzeichnete der Pay-TV-Sender ab 15:30 Uhr mit Einzelspielen und Konferenz in der Zielgruppe, nachdem schon am ersten Spieltag mehr als 20 Prozent erzielt wurden. Insgesamt saßen im Schnittvor dem Fernseher, sodass hier ein Marktanteil von 11,4 Prozent drin war. Deutlich geringer fiel das Interesse am anschließenden Topspiel zwischenaus, das nochvor dem Fernseher hielt. In der Zielgruppe erreichte Sky damit einen Marktanteil von 5,5 Prozent.

© Alexis GOURE (ACO)

Was noch zu sagen wäre...

Motorsport-Fans kamen am Wochenende beiauf ihre Kosten. Der Männersender übertrug erstmals das 24-Stunden-Rennen von Le Mans und erreichte damit am Sonntag im Schnittbei den 14- bis 49-Jährigen. Im Schnitt warenüber Stunden hinweg dabei, um das Rennen zu sehen. Übertragen wurde das Motorsport-Spektakel allerdings auch von, wohinzukamen. In der Zielgruppe lag der Sportsender jedoch klar hinter Nitro, bewegte sich mit einem Marktanteil von 0,9 Prozent am Sonntag aber zumindest deutlich über dem Senderschnitt.

"Wir machen uns keine Sorgen um die Zukunft der Formel E."

"ran"-Sportchef Alexander Rösner gegenüber DWDL.de zum angekündigten Ausstieg von Mercedes