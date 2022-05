© RTL

© NITRO

© Sport1 Medien

Mit Life Fitness, DHZ Fitness Europe, Big Hug Nutrition, The Pearl und der WBSS hat man zudem eigenen Angaben zufolge bereits einige Neukunden gewinnen können. "Mit dem Ausbau unseres Portfolios um die Bereiche Social Media sowie Influencer Marketing und Management erweitern wir das Angebot für unsere Kunden. Damit bieten wir unseren Partnern die geballte Power an Kompetenz und Kreativität eines Medienhauses", so Matthias Reichert, Geschäftsführer von Leitmotif Creators. "Premium-Dienstleistungen aus einer Hand: Ob Konzeption, Kreation, Produktion, Distribution – ob TV, Kino, Digital, Social, Sponsoring oder On-Ground-Inszenierungen. Mit dieser Aufstellung haben wir sowohl unsere Neukunden als auch unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überzeugt, bei uns an Bord zu gehen."

© DAZN © DAZN DAZN erklärt, das Wett-Geschäft ausbauen zu wollen, da steht nun fest, dass Mark Kemp CEO von DAZN Bet werden soll. Kemp kommt von BoyleSports, Irlans größtem unabhängigen Buchmacher, wo er ebenfalls als CEO tätig ist. "Ich freue mich, DAZN Bet beizutreten, um eine so neue und aufregende internationale Marke zu lancieren", sagte Mark Kemp. "Mit der Stärke und Expertise von DAZN im Bereich Sportmedien werden wir dem Publikum von heute etwas Rekreatives und Relevantes bieten." Mit DAZN Bet plant der Sport-Streamingdienst ein neues Wett-Angebot für die "nächste Generation", wie es heißt (Sports-Update vom 25. April). In den nächsten Jahren soll demnach der weltweit erste Dienst entstehen, der OTT-Live-Sportübertragungen und Wetten kombiniert. "Die Konvergenz von Sportmedien und Wetten ist die Zukunft", so Shay Segev, CEO der DAZN Group.

Sport in Zahlen

© ProSieben © ProSieben ProSieben ganz im Zeichen des Motorsports, doch ein echter Erfolg war dem Privatsender damit weder am Samstag noch am Sonntag beschieden. Lediglich 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Sonntag ab 13:30 Uhr den DTM-Lauf. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei nur 4,4 Prozent und damit weit unter dem Senderschnitt. Schon am Tag zuvor hatte die DTM nur 350.000 Fans vor den Fernseher gelockt, da hatte es in der Zielgruppe aber immerhin noch für 6,0 Prozent Marktanteil gereicht. Noch geringer fiel im Anschluss das Interesse an der Formel E aus, die sogar nur 280.000 Menschen zu ProSieben lockte. Hier waren bei den 14- bis 49-Jährigen äußerst schwache 5,3 Prozent Marktanteil drin. Die anschließenden Highlights kamen gegen die starke Bundesliga-Konferenz sogar auf nur noch 2,8 Prozent.

© Sky © Sky Sky auch Spiele der U17-Bundesliga. Und auch wenn die Junioren freilich aus Quotensicht nicht mithalten können mit den Profis, so lief es am Sonntag recht beachtlich. Sowohl das Spiel zwischen Düsseldorf und Schalke als auch jenes zwischen Hertha BSC und Stuttgart verfolgten im Schnitt jeweils mehr als 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe verzeichnete die erste Partie sogar recht beachtliche 0,8 Prozent Marktanteil, beim zweiten Spiel waren anschließend aber nur noch 0,1 Prozent drin. "Sky 90" verlor zuvor derweil das Duell mit dem "Doppelpass" einmal mehr deutlich: Nur 30.000 Zuschauende und ein Marktanteil von 0,4 Prozent in der Zielgruppe standen 630.000 Fans bei Sport1 gegenüber. Der "Doppelpass" erzielte dadurch beim jungen Publikum einen starken Marktanteil von 5,9 Prozent.

Was noch zu sagen wäre...

"Der muss Eiswürfel pinkeln, so cool wie der ist."

Kommentator Jonas Friedrich beim Spiel zwischen Real Madrid und Manchester City auf Amazon Prime Video über Karim Benzema