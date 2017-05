Serien-Neustart verschoben, BBC dreht mit Hugh Grant

© BBC

Eigentlich sollte die neue Serie "Broken" am Dienstag ihre Premiere feiern. Nach dem Terroranschlag in Manchester wurde der Start aber abgesagt. Hugh Grant wird derweil eine Miniserie für BBC One, Amazon zieht ITV an Bord und BBC Two holt "Big Night Out" zurück.



Nach dem Terroranschlag in Manchester haben die britischen Sender natürlich auch im Fernsehprogramm auf die Nachrichtenlage reagiert und insbesondere am Morgen und im Vormittagsprogramm anstelle der eigentlich eingeplanten Formate nachvollziehbarerweise auf eine Nachrichtenstrecke gesetzt. Beientschied man sich am Dienstag außerdem, die Primetime umzustellen und. Zwar erinnert die Serie inhaltlich nicht an die Ereignisse aus der Manchester Arena – es geht um einen von Sean Bean verkörperten Pfarrer, der seinen Glauben in Einklang mit den Ansprüchen einer modernen Gesellschaft bringen möchte –, doch im Umfeld der Terrorberichterstattung wollte man die Premiere dann doch lieber nicht platziert sehen. Stattdessen sendete BBC One am Dienstagabend eine Wiederholung der Naturdoku "Planet Earth II".



investiert in eine neue Show und arbeitet dafür mit Potato, einer Tochter von ITV Studios und Produzent von "The Chase" und "Ninja Warrior UK", zusammen. Die neue Sendung hört auf den Namenund dreht sich auch inhaltlich voll und ganz um diverse. Pro Folge treten nämlich fünf Promis gegeneinander an. Sie müssen in verschiedenen Wettkämpfen, die sich alle rund um skurrile Talente der Teilnehmer drehen, um den Einzug ins Finale kämpfen. Dort kommen dann auch ihre Freunde ins Spiel: Sie müssen Fragen über die verbliebenen Promis beantworten. Moderiert wird die Sendung vom Stand-Up-Comedian Iain Stirling, der für ITV2 auch bereits "Love Islands" aus dem Off kommentiert. Apropos "Love Island": Das Hauptprogramm der Senderfamilie soll derzeit an einem Mix aus der Kuppel-Reality-Show und "Gladiators" basteln. In der Sendung, die laut "Sun" den Namen "Ladiators" tragen soll, sollen mehrere Typen darum kämpfen, der ultimative Kerl zu werden. Laut dem Bericht soll die Sendung im Herbst laufen.



Immer wieder wurde in den vergangenen Monaten über einspekuliert, nun ist klar: Es wird tatsächlich in die Realität umgesetzt. Mit der Sendung wurde das Duo Vix Reeves und Bob Mortimer, die meist nur kurz als Vic and Bob auftreten, in den 1990ern im Channel 4 bekannt. Das Revival ihres Slapstick-Formats wird nun allerdings nicht dort laufen, sondern bei BBC Two. Die Sketche sollen dabei vor Studiopublikum aufgezeichnet werden; neben alten Figuren wollen Vic and Bob auch neue Charaktere präsentieren. Gedreht werden soll "Big Night Out" noch in diesem Jahr. Geplant ist– wobei alle Beteiligten im Falle eines Erfolges sicherlich auch noch über weitere Einsätze reden werden.



Unterdessen hat BBC One den Cast des erst kürzlich präsentiertenbekannt gegeben.des Politikers Jeremy Thorpe übernehmen, dem in den späten 1960er Jahren vorgeworfen wurde, eine homosexuelle Affäre geführt zu haben. Dies war zu diesem Zeitpunkt noch strikt untersagt. Auch bei einer neuen Serie von Channel 4 steht der Cast derweil nun fest. In der, die einst gemeinsam mit AMC entstehen sollte, werden unter anderem Richard Madden, bekannt aus "Game of Thrones", und "Sherlock"-Schauspielerin Robb Stark Rollen übernehmen. Ähnlich wie im Falle der an Netflix verlorenen Serie "Black Mirror" soll "Electric Dreams" in jeder Folge einen anderen Fokus haben. Insgesamt geht es in der Science-Fiction-Produktion von Philip K. Dick und die merkwürdigen und beängstigenden Wege, auf denen die Menschheit und Technik sich vereinen.



