"Downton"-Film bestätigt, Sky Sports wird reformiert

Auf dem roten Teppich einer Veranstaltung in Singapur kam endlich die Bestätigung: Ein Kinofilm von "Downton Abbey" soll 2018 entstehen. Sky reformiert unterdessen sein Sportangebot. Außerdem: Channel 4 lässt TV-Ideen pitchen und setzt "Host the Week" ab.



28.06.2017 - 14:19 Uhr von Marcel Pohlig 28.06.2017 - 14:19 Uhr



Noch währendim Fernsehen lief gab es immer wieder die Spekulation: Die Serie mag zwar enden, doch. Die Gerüchteküche brodelte auch nach dem Ende der Serie immer wieder. Anderthalb Jahre nach dem Finale gibt es: Eine Kinofortsetzung von "Downton Abbey" wird kommen.auf dem roten Teppich zu "Downton Abbey: The Expedition" in Singapur. Man arbeite derzeit am Drehbuch und werde sich dann darum kümmern, den Cast zusammen bekommen. Edelstein hofft, im kommenden Jahr in die Produktion zu gehen. Mit der Bestätigung überraschte Edelstein auch die anwesenden Schauspieler, die darauf angesprochen selbst noch nichts davon wussten, dass der Film offiziell bestätigt ist. Unklar ist noch, wer letztlich dabei sein wird und wie die Story des Films angelegt ist. Dame Maggie Smith hatte in der Vergangenheit einmal erwähnt, nicht an einem Film teilnehmen zu wollen und sich gewünscht, dass ein Film mit der Beerdigung ihrer Rolle beginnt.



reformiert unterdessen in Großbritannien sein Sportangebot. Die durchnummerierten. Stattdessen widmet Sky. Dersoll in Zukunft zwei Sender erhalten, jeweils einen gibt es fürund unter dem Namenwerden andere Sportarten wie Rugby und Tennis gebündelt. Dass es für Tennis keinen komplett eigenen Kanal gibt, führt bereits zu Spekulationen, dass Sky sich aus dem Sport weiter zurückzieht und das Feld beispielsweise Eurosport überlässt. Erst im vergangenen Jahr verabschiedete sich Sky Sports von den US Open. Mit der neuen Senderstruktur ändert Sky auch die Vermarktung; wohl eine Reaktion auf die nur noch langsam steigenden Abo-Zahlen: Das; bislang sind knapp 50 Pfund für das günstigste Angebot fällig. Was in dem neuen günstigen Paket aber enthalten ist, ist noch nicht bekannt; sicher ist nur, dass das Komplettangebot weiter kostspielig bleibt. Der über das Basispaket für alle Sky-Abonnenten vertriebene Highlightkanal Sky Sports Mix bleibt übrigens unverändert bestehen. Auch der. Dass die Formel 1 ab 2019 komplett hinter der Bezahlschranke ihre Runden dreht, gefällt den neuen Eigentümern der Rennserie übrigens nicht. F1-Manager Sean Bratches sieht eine (zusätzliche) frei-empfangbare Übertragung als Schlüssel zum weiteren Erfolg des Sports an. Sky hatte sich die exklusiven Rechte für 2019 bis 2024 gesichert.



Das gibt es in Großbritannien auch nicht so häufig: Nach nur einer Folge hatDas Konzept der Unterhaltungsshow sah vor, dass in jeder Woche ein anderer Moderator durch die Sendung führt – ähnlich also wie bei der täglichen "Nightly Show" von ITV zu Beginn des Jahres. Ein Erfolg bei Kritikern war der bunte Mix aber nicht – und dass auch die Zuschauer der Sendung, die damit nur von Dschungelkönigin Scarlett Moffat präsentiert wurde, fern blieben, hat die Entscheidung nun begünstigt.. Jack Whitehall, der eigentlich die zweite Ausgabe moderieren sollte, kann sich für den morgigen Donnerstag daher nun etwas Neues vornehmen. Man sei mutig mit innovativen Programmideen ein Risiko einzugehen, aber erkennt auch an, wenn diese nicht alle funktionieren", erklärte eine Sprecherin des Senders.



Dazu passt, dass der Sender bereits einige neue Sendungen mit bekannten Gesichtern in petto hat. Eine für das Fernsehen besonders interessante Idee ist dabeiÄhnlich wie bei "Dragons' Den" ("Die Höhle der Löwen") sollen. In der Jury sitzt dabei unter anderem Harry Hill (Foto), der die Sendung auch entwickelt hat. Moderieren wird Channel-4-Gesicht Alan Carr, der abseits von "The Price Is Right" mit. In der Sendung können Teilnehmer in verschiedenen Spielen ein Jahresgehalt gewinnen. Der Clou: Die Teilnehmer werden aus dem Publikum auserwählt, das mit Kündigungsschreiben das Studio betritt. Einer von ihnen wird diesen am Ende dann abschicken., die ihre eigene Unterhaltungsshow erhalten soll,. Details gibt es hierzu, von der Länge von 60 Minuten abgesehen, aber noch nicht.



Beim Senderwird unterdessen "Driving School" eine Rückkehr erleben. Das Format lef in den 1990ern bei BBC One und wurde 2003 noch einmal in einer Promi-Variante zugunsten von Comic Relief wiederbelebt. In dieser Form wird die Sendung nun auch bei E4 umgesetzt: Unter dem Titeldabei begleitet, wie sie in einer besonderen Variante des Fahrtrainings ihren Führerschein erwerben. Bei Channel 4 wird unterdessen diedeutlich verlängert.auf einen Schlag bestellt. Außerdem wird "The Undateables" in diesem Jahr auch an Weihnachten mit einem Special auf Sendung gehen. In der Sendung begleitet Channel 4 Menschen mit einer Behinderung bei der Suche nach einem Partner beziehungsweise einer Partnerin. Im Schnitt erreichte "The Undateables" mit der vergangenen Staffel zu Jahresbeginn tolle 2,49 Millionen Zuschauer.



Schlechte Nachrichten gibt es unterdessen für alle, denengefallen hat. Trotz guter Quoten hat sich der Privatsender. Man sei sehr zufrieden mit der Adaption des Buches "Tennison" und dem Zuspruch der Zuschauer. Doch nicht jede Serie könne fortgesetzt werden, teilte ein Sprecher den Kollegen von "Digital Spy" mit.wird unterdessen in Kürze sein. Der ehemalige Cricket-Spieler wird bei BBC One eine Rolleübernehmen. "Love, Lies & Records" dreht sich um Kate, die nach einer Beförderung ihr Arbeitsleben mit ihren Aufgaben als Mutter unter einen Hut bringen muss, was natürlich nicht immer gelingen will. Ihre Lage verschlimmert sich, als ein griesgrämiger Kollege damit droht, ein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit öffentlich zu machen.