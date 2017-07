Details zum neuen Sky Sports, "Downton"-Film als Prequel?

© Sky

Sky drückt auf die Tube und stellt bereits in der kommenden Woche sein Sportangebot auf zehn Sender und ein neues Vermarktungsmodell um. "Downton Abbey" könnte als Film derweil ohne die Originalschauspieler zum Prequel werden.



12.07.2017 - 13:25 Uhr von Marcel Pohlig 12.07.2017 - 13:25 Uhr



© Sky

Nachdem vor zwei Wochen bereits erste Informationen zu einem Relaunch von Sky Sports durchsickerten, machte der Bezahlsender den Umbau seines Sportangebots nun offiziell. Tatsächlich werden die Sender Sky Sports 1 bis 5 künftig wegfallen. Stattdessen betreibt Sky unter der Marke Sky Sports künftig verschiedene Genre-Kanäle, wie dies auch im Filmbereich bereits der Fall ist. Konkret wird es künftig einen Sender namensmit allen 126 Live-Spielen, an denen Sky die Rechte hält, und unter anderem einer neuen Talkshow unterhalb der Woche geben. Andere Ligen werden beiübertragen. Alle Cricket-Übertragungen, gepaart mit unter anderem neuen Dokus, wird es fortan beigeben; eingelocht wird demnächst bei. Beigibt es fortan unter anderem Tennis, Wrestling, Rugby, Boxen und Darts. Mitgibt es außerdem einen Sender, der die großen Events an einem Ort sammelt. Die Formel 1 dreht unverändert beiihre Runden. Sky Sports wirbt fortan mit zehn Sendern, weil auch die im Basispaket vertriebenen Senderdazugezählt werden.



© Sky

Die Umstellung bei Sky Sports erfolgt relativ kurzfristig und noch pünktlich vor Beginn der neuen Saison, den 18. Juli 2017. Dann hält auch ein: Sky-Kunden müssen nicht mehr zwingend das gesamte Sport-Angebot buchen, wenn sie sich nur für eine Sportart interessieren., wer zwei Sender sehen möchte zahlt 22 Pfund und drei Sender kosten 26 Pfund. Das gesamte Angebot von Sky Sports gibt es unverändert für 27,50 Pfund; vorausgesetzt wird aber weiterhin auch ein Grundpaket. Im Zuge der Umstellung wird Sky Sports, bei dem auch das Logo unter Beibehalt der aktuellen Farbgebung modernisiert und "sports" künftig klein geschrieben wird. Auch in der App von Sky Sports soll frischer Wind wehen, die modernisierte Version mit mehr Möglichkeiten zur Personalisierung wird allerdings erst im August in den App-Stores bereit stehen. Spannend wird, ob das neue Sport-Modell, wie dies bei Sky zuletzt immer häufiger der Fall war, auch in Deutschland und Italien Einzug halten wird.



© Channel 4

Ein neues Serienprojekt führtin den Irak. Der Sender hat angekündigt, sich in einem neuen Kriminalthriller mit dem Zustand der irakischen Hauptstadt Bagdad und der Gesellschaft nach dem Fall Saddam Husseins zu beschäftigen. Dafür greift der Sender auf das Buch "Baghdad Central" von Elliott Colla, das von Stephen Butchard ("The Last Kingdom") für das Fernsehen umgesetzt wird, zurück. Die Serie soll ebenfalls unter dementstehen und sechs Folgen umfassen. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr starten, sodass "Baghdad Central" im kommenden Jahr gesendet werden kann. Bei einem anderen Projekt kooperiert. Gemeinsam werden beide dasproduzieren und haben dafür "Happy-Valley"-Star Sarah Lancashire engagiert. In der Serie geht es um die Entführung und den Tod der dunkelhäutigen Kiri, welche von einer weißen Pflegefamilie aufgenommen werden sollte. Lancashire spielt in der Serie eine erfahrene Sozialarbeiterin, welche für das Verschwinden des Mädchens beschuldigt wird. Auch "Kiri" (AT) soll im kommenden Jahr ausgestrahlt werden.

Knapp zwei Wochen nach der offiziellen Bestätigung eines "Downton-Abbey"-Films (DWDL.de berichtete) hat sich im "Mirror" nun erstmals auch Julian Fellows zu dem Projekt geäußert. Das Drehbuch habe er bereits fertiggestellt, nun liege es daran, die Schauspieler auch wirklich zu bekommen. Dies sei allerdings gar nicht so einfach, schließlich seien diese nach dem Ende der Serie alle neue Verpflichtungen rund um den Globus eingegangen. Daher hat Fellows auch schon einen Plan B für den Fall, den originalen Cast nicht zusammen zu bekommen. Einen Film soll es dann trotzdem geben, es würde sich dann allerdings um ein Prequel handeln, das gut dreißig Jahre vor der Serie spielt – was es gestatten würde, auf komplett andere Schauspieler zu setzen. "Downton Abbey" würde dann etwa zeigen, wie die jungen Diener auf dem Anwesen ihre Arbeit aufnahmen und wie sich Mrs. Patmore einst als Dienstmädchen in der Küche schlug. Nur eines möchte Fellows auf keinen Fall: "Downton Abbey" noch einmal für das Fernsehen mit einer ganzen Staffel fortsetzen.



© ITV

Anna Friel darf noch einmal in die Rolle der Ermittlerin Marcella Backland schlüpfen. Der Privatsenderund für die neuen Folgen außerdem Keith Allen und Nigel Planer neuverpflichtet. In der neuen Staffel untersucht Marcella Backland mit ihrem Team den Fund eines Jungenkörpers in einer Wand; um ihn herum befinden sich Spielsachen und Teile einer Schuluniform. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Junge ein alter Freund von Backlands Sohn Edward war. Die Produktion hat bereits begonnen, einen Ausstrahlungstermin gibt es jedoch noch nicht. Beiwird unterdessen die, die bereits seit 2015 beim Sender läuft und auch schon eine BAFTA-Nominierung als Beste Dramaserie einheimste,. In der nun angekündigten dritten Staffel soll es unter anderem um Ermittlungen im Spektrum des Rechtsextremismus gehen. Ausgangspunkt der neuen Folgen soll ein Attentat auf einen Lokalpolitiker sein, das von Rechtsextremen ausgeführt wird und verheerende Auswirkungen auf das Team haben soll.



© BBC

verspricht der Titel einer neuen Show von. In der Sendung werden im Herbst diesen Jahres, die nach Angaben des Senders natürlich die besten des Landes sein sollen, auftreten und letztlich auch gegeneinander antreten. Das Studiopublikum wird in einem Voting nämlich darüber entscheiden, wer am überzeugendsten aufgetreten ist. Geplant ist derzeit eine Ausgabe, wobei im Falle eines Erfolges sicherlich auch eine Fortsetzung nicht ausgeschlossen ist.kann unterdessen einen. Die Serie "Riviera", die wir in unserer TV-Kritik als "Sturm der Liebe" in der Edelvariante bezeichneten , wurde– so viele Downloads konnte noch keine Sky-Serie verzeichnen. Allerdings hat Sky mit seiner Strategie auch gut nachgeholfen: Mit der linearen Ausstrahlung der ersten Folge bei Sky Atlantic wurde nämlich schlicht sofort die ganze Staffel über die On-Demand-Angebote des Senders freigeschaltet. Während Sky so im Web einen Rekord gefeiert hat, dürfte die lineare Ausstrahlung entsprechend darunter leiden.