"Good Omens" prominent besetzt, "Benidorm" vor Aus?

© BBC Two

Gemeinsam machen die BBC und Amazon den Roman "Good Omens" zur Comedyserie. Die Hauptrollen stehen nun fest. Bei ITV könnte unterdessen die Sitcom "Benidorm" vor der Einstellung stehen. Außerdem: Sky sichert wichtige Fußballrechte.



16.08.2017 - 13:20 Uhr von Marcel Pohlig 16.08.2017 - 13:20 Uhr



© BBC Two

Anfang des Jahres kündigten diean, aus dem Buch "Good Omens" von Neil Caiman gemeinsam eine Miniserie zu machen. Ein halbes Jahr später stehen nun auch die ersten Schauspieler fest. Die Produktion wird dabei prominent besetzt daherkommen:. Die Serie handelt, wie auch die Romanvorlage, vom Tag des Weltunterganges. Der Engel Aziraphale und der Dämon Crowley können sich mit dem Gedanken allerdings nicht anfreunden, schließlich haben sie es sich auf der Erde gemütlich gemacht. Sheen wird dabei in die Rolle des Engels schlüpfen, während Tennant den Dämon Crowley verkörpert. Entgegen früherer Angaben soll es dieund nicht bereits im kommenden Jahr auf die Bildschirme schaffen. In Großbritannien ist die Ausstrahlung bei BBC Two vorgesehen.



© ITV

Erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass dieauch auf die Bühne gebracht werden soll ( UK-Update vom 9. August ). Nun steht die Zukunft der kompletten Sitcom auf einmal in den Sternen. Einem Bericht der "Sun" zufolge soll die Sitcom. Die Boulevardzeitung verweist dabei auf gesunkene Zuschauerzahlen und die Tatsache, dass beliebte Figuren die Produktion verlassen haben. ITV selbst wollte den Bericht gegenüber "DigitalSpy". Der Sender verweist auf die zehnte Staffel, die im kommenden Jahr laufen wird. Erst rund um diesen Zeitraum werde man entscheiden, ob man eine weitere Staffel bestellen werde. Fix ist dagegen mittlerweile der das für die neue Saison ja auch für RTL adaptiert wird . Dave zeigt die fünfte Staffel der Show ab dem 12. September immer dienstags. Vorgesehen sind acht neue Folgen. Mit dabei sind wieder Greg Davies als Moderator und Alex Horne als Sidekick.



© Channel 4

Bei Channel 4 steht unterdessen diekurz vor der Premiere. Nachdem das Format zu Jahresbeginn zunächst mit Prominenten wiederbelebt wurde, dürfennun Normalos ihr Können unter Beweis stellen. Channel 4 zeigt die Show dann immer freitags um 20:00 Uhr. Am gleichen Abend steigt in diesem Sommer übrigens auch das. Die in der Gunst der Zuschauer weiter gefallene Reality-Show verabschiedet sich damit nach nur 25 Tagen schon wieder von ihren Fans. Die aktuelle Staffel von "Celebrity Big Brother" fällt damit. Wer es anspruchsvoller mag, der ist im kommenden Jahr bei BBC Two herzlichst willkommen. Der Sender wird dann Robert Ickes von Kritikern gelobte Fassung von "Hamlet" ausstrahlen. Die Produktion läuft noch bis Anfang September am Harold Pinter Theatre, unter anderem spielt "Sherlock"-Schauspieler Andrew Scott mit.



© Sky

Sky hat sich einem Bericht zufolge bei dendurchgesetzt. Laut dem "Guardian" verhandelt die Football League derzeit, der sich damit vor allem gegen BT durchsetzt und in Stellung bringt. Dabei soll es gleich um die nächsten fünf Spielzeiten gehen. Für Sky ist es ein kostspieliges Unterfangen:soll das Unternehmen hinlegen; etwa 180 Millionen Pfund pro Saison, will der "Guardian" erfahren haben. Für Sky wäre der Deal insbesondere wichtig, um den gerade erst gestarteten Sender Sky Sports Football zu füllen. Im Free-TV landen die Highlight-Rechte wohl bei. Die Football League bildet im Profifußball den Unterbau der Premier League. Die könnte Sky in Zukunft noch teurer zu stehen kommen. Der "Guardian" hat hochrechnen lassen, dass in der nächsten Verhandlungsphase pro Saison etwa 600 Millionen Pfund mehr auf den Tisch gelegt werden müssen und begründet dies etwa mit den Ambitionen von Amazon, langsam auch im Sportbereich Fuß zu fassen. Während es bis zur nächsten Verhandlungsrunde noch dauert, dürfte jetzt aber schon klar sein: Das Ende der Preisspirale ist auch nach dem letzten Mega-Deal noch lange nicht erreicht.